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История стобашенной Праги

Загадки вековых башен Праги раскроются в увлекательном путешествии по символам чешской столицы
Индивидуальная экскурсия по Праге приглашает вас взглянуть на город под необычным углом - с высоты его знаменитых башен.

Каждая из них хранит уникальные истории и секреты, которые вы сможете узнать, следуя
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по маршруту, включающему самые значимые и впечатляющие сооружения.

Пороховая башня, Йиндржишская, Староместская, Астрономическая и Щитковская водонапорная - каждая из них откроет перед вами страницы прошлого и позволит прикоснуться к живой истории.

Эта пешеходная экскурсия не требует дополнительных затрат и позволит вам насладиться красотой Праги, погружаясь в атмосферу прошлых веков. Забронируйте своё путешествие по стобашенной Праге и станьте частью её великолепной истории

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут по историческому центру
  • 🏰 Узнаете тайны знаменитых башен
  • 🕰 Погружение в историю Праги
  • 🔭 Виды на город с высоты 50 метров
  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
История стобашенной Праги
История стобашенной Праги
История стобашенной Праги

Что можно увидеть

  • Пороховая башня
  • Йиндржишская башня
  • Староместская башня
  • Астрономическая башня
  • Щитковская водонапорная башня

Описание экскурсии

Башни в Праге есть самые разные: колокольные, оборонительные, наблюдательные и даже водонапорные… Если пересчитать все, получится 120. И у каждой есть прошлое, за которым прячется что-то ещё. В маршрут экскурсии я включил несколько башен, которые по праву можно назвать визитными карточками города:

  • Пороховая башня — она, как в стихах у Лермонтова, «на севере диком стоит одиноко». Я расскажу, каким было её окружение и почему она осталась одна. А вы попробуете представить городские стены, рвы и подъёмные мосты, чтобы перенестись в Прагу времён Вацлава I.
  • Йиндржишская башня — её появление на свет совпало с рождением Нового города. Поговорим о том, как этой башне пришлось послужить фортом и потом долго восстанавливаться от ран.
  • Староместская башня — она была построена в далёком 1381 году, а потому отлично помнит тьму кровавых историй, которыми я поделюсь.
  • Астрономическая башня — здесь мы посмотрим на Прагу с высоты 50 метров, на время отвлечёмся от военных историй и побеседуем на научные темы.
  • Щитковская водонапорная башня — глядя на неё, порассуждаем о том, как в прежние времена город обеспечивался водой.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 51 туриста
Я — человек, живущий в Чехии почти 30 лет, профессиональный историк и гид с 25-летним стажем. По Европе езжу без навигатора, а Чехию и подавно знаю наизусть. Я рассказываю о Чехии как о важной части европейского механизма, что всегда и неизменно вызывает у путешественников живейший интерес.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Артём
Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая рабочая поездка в Прагу (в которой я бывал уже многажды) и один из дней
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я решил посвятить осмысленной прогулке по ней.

Собственно, для этого мне и понадобился проводник.

Посмотрев кое-какие предложения и профили гидов, я увидел одну единственную опубликованную экскурсию Андрея «История стобашенной Праги» и решил, что это может быть интересно.

С Андреем мы вместе провели почти целый день и сказать, что я впечатлён его коммуникабельностью, коммуникативностью и профессионализмом – значит, не сказать ничего.

Будучи университетским лектором с огромным стажем и, в общем-то, довольно придирчивым человеком, я с трудом объясняю себе, как у него получилось практически мгновенно вовлечь меня в интереснейший диалог, который был ещё и лёгким, и интригующим, и чрезвычайно познавательным.

Андрей – человек удивительной образованности, с превосходным чувством юмора и исключительной интеллигентностью в самых лучших традициях этого слова.

За время нашей с ним прогулки я, к своему удивлению, увидел хорошо знакомую мне Прагу абсолютно по-новому: в сочном разрезе общеевропейской эволюции, истории и культуры.

В итоге у меня сложился совершенно новый образ города, появилось новое его восприятие, и родился новый к нему интерес.

Андрей, спасибо и искренне рад знакомству с Вами!

Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая
Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая
Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая
Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая
Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая
Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая
Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая
Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая+2
Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая
Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая
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В
Мы с сыном не могли пройти мимо того, чтобы поделиться нашими восторженными впечатлениями о нашей незабываемой многочасовой экскурсии с Андреем по прекрасной Праге. Он не просто гид, он настоящий магистр
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экскурсий и истории, чьи знания просто поражают.

Андрей великолепный рассказчик и прекрасно справился с тем, чтобы увлечь нас, даже несмотря на нашу разную возрастную группу. Его легкость в общении и способность подавать огромное количество материала без напряжения заставили нас восхищаться. Мы также оценили его позитивный настрой, который сделал наше общение еще более приятным и запоминающимся.

После этой экскурсии мы ощутили настоящий восторг от Праги, который невозможно передать словами. Мы теперь убеждены, что каждому, кто хочет увидеть истинную красоту этого города и понять его историю, следует обратиться к Андрею. Он не просто гид, он истинный проводник в мире истории, архитектуры и культуры. Мы рекомендуем его всем, кто читает этот отзыв, с полной уверенностью, что они не пожалеют об этом выборе.

Вечером мой сын мне сказал:"Нам бы такого учителя истории в школу", а это ну прямо очень высокая оценка Андрею!

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К
Вчера я совершил увлекательное путешествие по Праге в компании пражского гида Андрея. Экскурсия, посвященная "Пражским башням", оказалась настоящим открытием. Андрей виртуозно рассказывал о фортификационных и служебных башнях города, погружая нас
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с женой в исторические события и архитектурные детали.
Как учитель истории, я был приятно удивлен глубиной знаний Андрея. Он не только делился фактами, но и вдохновлял нас своей страстью к прошлому. Его рассказы о средневековых оборонительных сооружениях заставили меня по-новому взглянуть на Прагу.
Андрей - истинный профессионал. Его коммуникативные навыки и дружелюбное отношение создали теплую атмосферу. Он умело подстраивался под интересы нашей маленькой группы, отвечал на вопросы и делал экскурсию увлекательной.
**Рекомендация для будущих туристов:** Если вы ищете гида в Праге, несомненно обратитесь к Андрею. Его профессионализм, знание истории и приятное общение сделают ваше путешествие незабываемым. Андрей - надежный проводник в мире пражских башен и их истории. 🌟

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