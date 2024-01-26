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я решил посвятить осмысленной прогулке по ней.



Собственно, для этого мне и понадобился проводник.



Посмотрев кое-какие предложения и профили гидов, я увидел одну единственную опубликованную экскурсию Андрея «История стобашенной Праги» и решил, что это может быть интересно.



С Андреем мы вместе провели почти целый день и сказать, что я впечатлён его коммуникабельностью, коммуникативностью и профессионализмом – значит, не сказать ничего.



Будучи университетским лектором с огромным стажем и, в общем-то, довольно придирчивым человеком, я с трудом объясняю себе, как у него получилось практически мгновенно вовлечь меня в интереснейший диалог, который был ещё и лёгким, и интригующим, и чрезвычайно познавательным.



Андрей – человек удивительной образованности, с превосходным чувством юмора и исключительной интеллигентностью в самых лучших традициях этого слова.



За время нашей с ним прогулки я, к своему удивлению, увидел хорошо знакомую мне Прагу абсолютно по-новому: в сочном разрезе общеевропейской эволюции, истории и культуры.



В итоге у меня сложился совершенно новый образ города, появилось новое его восприятие, и родился новый к нему интерес.



Андрей, спасибо и искренне рад знакомству с Вами!