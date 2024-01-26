Индивидуальная экскурсия по Праге приглашает вас взглянуть на город под необычным углом - с высоты его знаменитых башен.
Каждая из них хранит уникальные истории и секреты, которые вы сможете узнать, следуя
Каждая из них хранит уникальные истории и секреты, которые вы сможете узнать, следуя
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут по историческому центру
- 🏰 Узнаете тайны знаменитых башен
- 🕰 Погружение в историю Праги
- 🔭 Виды на город с высоты 50 метров
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Что можно увидеть
- Пороховая башня
- Йиндржишская башня
- Староместская башня
- Астрономическая башня
- Щитковская водонапорная башня
Описание экскурсии
Башни в Праге есть самые разные: колокольные, оборонительные, наблюдательные и даже водонапорные… Если пересчитать все, получится 120. И у каждой есть прошлое, за которым прячется что-то ещё. В маршрут экскурсии я включил несколько башен, которые по праву можно назвать визитными карточками города:
- Пороховая башня — она, как в стихах у Лермонтова, «на севере диком стоит одиноко». Я расскажу, каким было её окружение и почему она осталась одна. А вы попробуете представить городские стены, рвы и подъёмные мосты, чтобы перенестись в Прагу времён Вацлава I.
- Йиндржишская башня — её появление на свет совпало с рождением Нового города. Поговорим о том, как этой башне пришлось послужить фортом и потом долго восстанавливаться от ран.
- Староместская башня — она была построена в далёком 1381 году, а потому отлично помнит тьму кровавых историй, которыми я поделюсь.
- Астрономическая башня — здесь мы посмотрим на Прагу с высоты 50 метров, на время отвлечёмся от военных историй и побеседуем на научные темы.
- Щитковская водонапорная башня — глядя на неё, порассуждаем о том, как в прежние времена город обеспечивался водой.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 51 туриста
Я — человек, живущий в Чехии почти 30 лет, профессиональный историк и гид с 25-летним стажем. По Европе езжу без навигатора, а Чехию и подавно знаю наизусть. Я рассказываю о Чехии как о важной части европейского механизма, что всегда и неизменно вызывает у путешественников живейший интерес.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая рабочая поездка в Прагу (в которой я бывал уже многажды) и один из дней
+2
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В
Мы с сыном не могли пройти мимо того, чтобы поделиться нашими восторженными впечатлениями о нашей незабываемой многочасовой экскурсии с Андреем по прекрасной Праге. Он не просто гид, он настоящий магистр
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К
Вчера я совершил увлекательное путешествие по Праге в компании пражского гида Андрея. Экскурсия, посвященная "Пражским башням", оказалась настоящим открытием. Андрей виртуозно рассказывал о фортификационных и служебных башнях города, погружая нас
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