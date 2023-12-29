Путеводители по Праге рекомендуют, разгуливая по улицам, глядеть не под ноги, а вверх.



И они не врут — впечатлений собирается много! Лучше всего о столице Чехии расскажут башни — Прагу уже почти двести лет называют «стобашенной».



Я выбрал самые интересные из них и составил маршрут по историческому центру, который понравится любителям дат, имён и неожиданных открытий.