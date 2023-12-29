Полюбоваться возведёнными в разные века строениями и перенестись в далёкое прошлое
Путеводители по Праге рекомендуют, разгуливая по улицам, глядеть не под ноги, а вверх.
И они не врут — впечатлений собирается много! Лучше всего о столице Чехии расскажут башни — Прагу уже почти двести лет называют «стобашенной».
Я выбрал самые интересные из них и составил маршрут по историческому центру, который понравится любителям дат, имён и неожиданных открытий.
И они не врут — впечатлений собирается много! Лучше всего о столице Чехии расскажут башни — Прагу уже почти двести лет называют «стобашенной».
Я выбрал самые интересные из них и составил маршрут по историческому центру, который понравится любителям дат, имён и неожиданных открытий.
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Описание
Что вас ожидает
Башни в Праге есть самые разные: колокольные, оборонительные, наблюдательные и даже водонапорные… Если пересчитать все, получится 120. И у каждой есть прошлое, за которым прячется что-то ещё. В маршрут экскурсии я включил несколько башен, которые по праву можно назвать визитными карточками города:
- Пороховая башня — она, как в стихах у Лермонтова, «на севере диком стоит одиноко». Я расскажу, каким было её окружение и почему она осталась одна. А вы попробуете представить городские стены, рвы и подъёмные мосты, чтобы перенестись в Прагу времён Вацлава I.
- Йиндржишская башня — её появление на свет совпало с рождением Нового города. Поговорим о том, как этой башне пришлось послужить фортом и потом долго восстанавливаться от ран.
- Староместская башня — она была построена в далёком 1381 году, а потому отлично помнит тьму кровавых историй, которыми я поделюсь.
- Астрономическая башня — здесь мы посмотрим на Прагу с высоты 50 метров, на время отвлечёмся от военных историй и побеседуем на научные темы.
- Щитковская водонапорная башня — глядя на неё, порассуждаем о том, как в прежние времена город обеспечивался водой.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Праге
Я — человек, живущий в Чехии почти тридцать лет, профессиональный историк и гид с двадцатипятилетним стажем. По Европе езжу без навигатора, а Чехию и подавно знаю наизусть. Я рассказываю о Чехии как о важной части европейского механизма, что всегда и неизменно вызывает у туристов живейший интерес.
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