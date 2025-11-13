Отправляемся в живописную Саксонскую Швейцарию и столицу Саксонии. Сначала — прогулка по панорамному мосту Бастай среди скал, леса и речных изгибов. Затем переезд в элегантный Дрезден.
Там мы пройдём по отреставрированному историческому центру, поговорим о судьбе города, его возрождении и главных символах. После экскурсии — свободное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Тайминг поездки
- Прага — мост Бастай: дорога 2 часа.
- Прогулка по мосту Бастай: около 1 часа.
- Переезд в Дрезден: 1 час.
- Пешеходная экскурсия по Дрездену: 2 часа.
- Свободное время (обед, музеи): 3 часа.
Вы узнаете:
- почему национальный парк в Германии называется «Саксонская Швейцария».
- почему чехи называют Дрезден — Драждяны, и с какого города начинается история современной Саксонии.
- почему курфюрста Саксонии Августа II прозвали Августом Сильным.
- кто такая Анна Козель и сколько лет она просидела в заточении в крепости Штольпен.
- как правители Саксонии стали королями.
- где были спрятаны основные картины из Художественной галереи Дрездена.
- где можно увидеть сразу всех правителей Саксонии.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается посещение музеев Дрездена — в них вы можете зайти самостоятельно, в свободное время после экскурсии.
- Обед также не входит в стоимость экскурсии.
- Поедем на комфортабельном минивэне Opel.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 302 туристов
Добрый день, я гид. Я влюблена в Прагу и Чехию, мне по душе чешский менталитет и спокойствие, в котором проживают чехи. Люблю и сама путешествовать. Очень полюбились Австрия и Германия.Задать вопрос
