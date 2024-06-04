Экскурсии в Дрезден из Праги

Найдено 4 экскурсии в категории «Дрезден» в Праге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
55 за человека
Дрезден - немецкая Флоренция
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
59 за человека
Из Праги в Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Из Праги в Дрезден
Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами
Начало: На рецепция вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Дрезден - немецкая Флоренция
    Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
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    великолепную прогулку, окунулись в историю этого города. Алекс очень интересно и подробно провёл экскурсию по центру старого города, посоветовал где можно пообедать или совершить покупки и у нас осталось достаточно времени для посещения галереи. Еще раз большое спасибо Алексу за отлично проведённый день!

  • С
    Светлана
    11 апреля 2024
    Дрезден - немецкая Флоренция
    Прекрасная экскурсия!!! Рекомендую от всего сердца!!! Дорога на комфортом автомобиле была приятной и незаметной. Евгений отличный рассказчик,эрудированный, владеет материалом и,
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    что не мало важно, с прекрасным чувством юмора. Благодаря Евгению, мы за несколько часов, проведённых в Дрездене, твёрдо решили вернуться в этот город на более длительное время, так нам он понравился! В Праге мы тоже были на экскурсии с Евгением и вообще он организовал нам просто потрясающий отдых! Если вы хотите вкусно, весело, и со вкусом провести отпуск в Праге, то вам к Евгению! А его знания и эрудиция расширят ваш кругозор и пополнят ваши знания. Рекомендую прекрасного гида и обаятельного человека-Евгения.

  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Поездка в Дрезден оставила яркие впечатления!. Город с великолепной архитектурой,настоящая историческая ценность! Организация поездки отличная! Экскурсовод Владимир знающий и увлекательный рассказчик! Спасибо большое. Рекомендую.
  • A
    Alla
    31 марта 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Гид - гордость Компании. Цените и берегите Его. Лучший Гид.
    Гид - гордость Компании. Цените и берегите Его. Лучший Гид
  • A
    ANGELIKA
    9 октября 2023
    Дрезден - немецкая Флоренция
    Всё прошло прекрасно
  • K
    Korotaev
    26 июля 2023
    Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
    К содержанию экскурсии и знаниям экскурсовода притензий нет. Все было на высоком уровне. Но! Если декларируется автобусная экскурсия, то она
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    таковой и должна быть. Подразумевается автобус, экскурсовод и прфессиональный водитель. Если происходит замена автобусной экскурсии на автомобильную, с мягко говоря не очень комфортабельным легковым и очень не новым автомобилем и непрофессиональным водителем с особенным стилем вождения, то как минимум экскурсанты должны быть предупреждены заранее и иметь возможность отказаться от такой экскурсии. Дорога для моей семьи оказалась очень напряженной и утомительной. Советую заранее обговаривать этот момент с гидом и не рекомендую соглашаться на автомобильный вариант экскурсии.

  • Р
    Руслан
    9 мая 2022
    Из Праги в Дрезден
    Мы рады, что встретили такого замечательного гида и интересного рассказчик, как Надежда! От души благодарим её за прекрасную увлекательную поездку и экскурсию.
  • Е
    Елена
    28 мая 2019
    Из Праги в Дрезден
    Добрый день. Это была вторая экскурсия, за 3 дня пребывания в Праге, с Надеждой. Хороший автомобиль, отличный водитель. Наш гид
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    - Надежда- рассказала много интересного. В целом, мы с мужем всегда доброжелательно и позитивно настроены, так что нам нравится все)) Спасибо за экскурсию.

  • М
    Марина
    3 марта 2019
    Из Праги в Дрезден
    Оличный день провели с Надеждой в Дрездене. Комфортабельный автомобиль, встреча в четко означенное время. По дороге в Дрезден получили вводную
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    информацию об истории Чехии, включая легенды и исторические факты. Приближаясь к Дрездену, перешли к трем слонам экскурсии: история великой любви, история великого открытия и истории великой трагедии. Узнали много фактов про Августа второго, пережили трагедию бомбардировки Дрездена. В самом городе получили исчерпывающую информацию и рекомендации по свободному времени в городе. На обратном пути дрыхли, довольные и уставшие. Спасибо, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Дрезден»

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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Дрезден" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 455. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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