1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
10 часов
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€59 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Праги в Дрезден
Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами
Начало: На рецепция вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июня 2024Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
- ООльга28 апреля 2024Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
- ССветлана11 апреля 2024Прекрасная экскурсия!!! Рекомендую от всего сердца!!! Дорога на комфортом автомобиле была приятной и незаметной. Евгений отличный рассказчик,эрудированный, владеет материалом и,
- ЮЮлия3 апреля 2024Поездка в Дрезден оставила яркие впечатления!. Город с великолепной архитектурой,настоящая историческая ценность! Организация поездки отличная! Экскурсовод Владимир знающий и увлекательный рассказчик! Спасибо большое. Рекомендую.
- AAlla31 марта 2024Гид - гордость Компании. Цените и берегите Его. Лучший Гид.
- AANGELIKA9 октября 2023Всё прошло прекрасно
- KKorotaev26 июля 2023К содержанию экскурсии и знаниям экскурсовода притензий нет. Все было на высоком уровне. Но! Если декларируется автобусная экскурсия, то она
- РРуслан9 мая 2022Мы рады, что встретили такого замечательного гида и интересного рассказчик, как Надежда! От души благодарим её за прекрасную увлекательную поездку и экскурсию.
- ЕЕлена28 мая 2019Добрый день. Это была вторая экскурсия, за 3 дня пребывания в Праге, с Надеждой. Хороший автомобиль, отличный водитель. Наш гид
- ММарина3 марта 2019Оличный день провели с Надеждой в Дрездене. Комфортабельный автомобиль, встреча в четко означенное время. По дороге в Дрезден получили вводную
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Дрезден»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Дрезден" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 455. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Дрезден», 94 ⭐ отзыва, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август