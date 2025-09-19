Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Главная достопримечательность Кутной Горы

Храм, созданный из человеческих костей, является уникальным и завораживающим местом. Оно вызывает у посетителей самые разные впечатления. Каждый, кто сюда приходит, обязательно унесёт что-то особенное, что невозможно передать словами.

Что вы можете увидеть

В этом удивительном храме можно увидеть:

Творения из человеческих останков, которые впечатляют своей необычностью;

Второй по красоте храм Чехии — храм святой Варвары, где также можно насладиться архитектурным великолепием;

Запутанные и живописные улочки Кутной Горы, которые приглашают на прогулку и дарят атмосферу старины.

Насладитесь атмосферой

Когда вы будете гулять по узким улочкам этого маленького города, ощутите, как время здесь останавливается. Каждый уголок хранит в себе свою историю, и это создаёт неповторимую атмосферу.

Посетите Кутную Гору и дайте этому месту оставить свой след в вашем сердце!