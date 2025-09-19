Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Главная достопримечательность Кутной Горы
Храм, созданный из человеческих костей, является уникальным и завораживающим местом. Оно вызывает у посетителей самые разные впечатления. Каждый, кто сюда приходит, обязательно унесёт что-то особенное, что невозможно передать словами.
Что вы можете увидеть
В этом удивительном храме можно увидеть:
- Творения из человеческих останков, которые впечатляют своей необычностью;
- Второй по красоте храм Чехии — храм святой Варвары, где также можно насладиться архитектурным великолепием;
- Запутанные и живописные улочки Кутной Горы, которые приглашают на прогулку и дарят атмосферу старины.
Насладитесь атмосферой
Когда вы будете гулять по узким улочкам этого маленького города, ощутите, как время здесь останавливается. Каждый уголок хранит в себе свою историю, и это создаёт неповторимую атмосферу.
Посетите Кутную Гору и дайте этому месту оставить свой след в вашем сердце!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костницу
- Храм св. Варвары
- Улочки Кутной Горы
- Смотровую площадку
Что включено
- Экскурсия, трансфер.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи - 9 евро
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
