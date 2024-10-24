M Mарк Весь Пражский Град Замечательная экскурсия! Поражают обширные знания экскурсовода! Было очень интересно! Огромное спасибо Галине! Рекомендую всем,кто заинтересован в экскурсиях по Чехии.

V Victoria Весь Пражский Град Галина - великолепный экскурсовод! Одна из лучших, каких я встречала! Три часа вместо 2,5 на одном дыхании! Очень интересно, информативно, но без «перегруза». Прекрасно поставленная речь, идеальное знание материала. При следующем посещении Праги буду обращаться только к ней! Рекомендую однозначно!

N Natalia Весь Пражский Град Спасибо Галине, за интересную подачу информации, экскурсия пролетает как одно мгновение Благодарим)))

A Aleksandr Новый город и Вышеград - история и легенды Очень интересная и познавательная экскурсия, нам всё понравилось! Большое спасибо:)