Храмы и соборы Праги с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Праге на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Весь Пражский Град
Пешая
59 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
«Я покажу вам королей и святые мощи, мы побываем за алтарем собора Святого Вита, Вацлава и Войтеха, мы разберемся, почему культ святого Вита, маленького сицилийского мальчика, был таким сильным с Х века и остаётся таким по сегодняшний день»
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Новый город и Вышеград - история и легенды
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Новый город и Вышеград - история и легенды
Погрузитесь в историю Нового города Праги и Вышеграда. Узнайте, как старинные легенды и современные реалии переплетаются в сердце Чехии
Начало: На Карловой площади
«А еще узнаете, какие именно храмы образуют благословляющий Прагу крест»
8 дек в 09:30
9 дек в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Кутна Гора - храм из костей
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кутна Гора - храм из костей
Начало: Рецепция вашего отеля
«Храм из человеческих костей - главная достопримечательность Кутной Горы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mарк
    24 октября 2024
    Весь Пражский Град
    Замечательная экскурсия! Поражают обширные знания экскурсовода! Было очень интересно! Огромное спасибо Галине! Рекомендую всем,кто заинтересован в экскурсиях по Чехии.
  • V
    Victoria
    22 октября 2024
    Весь Пражский Град
    Галина - великолепный экскурсовод! Одна из лучших, каких я встречала! Три часа вместо 2,5 на одном дыхании! Очень интересно, информативно, но без «перегруза». Прекрасно поставленная речь, идеальное знание материала. При следующем посещении Праги буду обращаться только к ней! Рекомендую однозначно!
  • N
    Natalia
    13 сентября 2024
    Весь Пражский Град
    Спасибо Галине, за интересную подачу информации, экскурсия пролетает как одно мгновение Благодарим)))
  • A
    Aleksandr
    25 мая 2022
    Новый город и Вышеград - история и легенды
    Очень интересная и познавательная экскурсия, нам всё понравилось! Большое спасибо:)
  • С
    Снежана
    1 мая 2022
    Новый город и Вышеград - история и легенды
    Очень понравилась экскурсия, познавательно, интересно, хороший маршрут. Рассказ о Праге очень захватывающий и нет воды. Прошли все самые интересные места Праги и услышали очень интересные легенды

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Соборы и храмы»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 250. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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