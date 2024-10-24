3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
«Я покажу вам королей и святые мощи, мы побываем за алтарем собора Святого Вита, Вацлава и Войтеха, мы разберемся, почему культ святого Вита, маленького сицилийского мальчика, был таким сильным с Х века и остаётся таким по сегодняшний день»
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Новый город и Вышеград - история и легенды
Погрузитесь в историю Нового города Праги и Вышеграда. Узнайте, как старинные легенды и современные реалии переплетаются в сердце Чехии
Начало: На Карловой площади
«А еще узнаете, какие именно храмы образуют благословляющий Прагу крест»
8 дек в 09:30
9 дек в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кутна Гора - храм из костей
Начало: Рецепция вашего отеля
«Храм из человеческих костей - главная достопримечательность Кутной Горы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMарк24 октября 2024Замечательная экскурсия! Поражают обширные знания экскурсовода! Было очень интересно! Огромное спасибо Галине! Рекомендую всем,кто заинтересован в экскурсиях по Чехии.
- VVictoria22 октября 2024Галина - великолепный экскурсовод! Одна из лучших, каких я встречала! Три часа вместо 2,5 на одном дыхании! Очень интересно, информативно, но без «перегруза». Прекрасно поставленная речь, идеальное знание материала. При следующем посещении Праги буду обращаться только к ней! Рекомендую однозначно!
- NNatalia13 сентября 2024Спасибо Галине, за интересную подачу информации, экскурсия пролетает как одно мгновение Благодарим)))
- AAleksandr25 мая 2022Очень интересная и познавательная экскурсия, нам всё понравилось! Большое спасибо:)
- ССнежана1 мая 2022Очень понравилась экскурсия, познавательно, интересно, хороший маршрут. Рассказ о Праге очень захватывающий и нет воды. Прошли все самые интересные места Праги и услышали очень интересные легенды
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 250. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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