Предлагаю отправиться в настоящий замок королев — Мельник, где когда-то княгиня Людмила воспитывала своего внука Вацлава.
Мы пройдемся по замку, познакомимся с его историей, изучим интерьеры, а после спустимся в легендарный замковый погребок, где винодел поведает вам секреты приготовления мельницкого вина.
Мы пройдемся по замку, познакомимся с его историей, изучим интерьеры, а после спустимся в легендарный замковый погребок, где винодел поведает вам секреты приготовления мельницкого вина.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Замок королев
Расположен замок Мельник в одноименном чешском городке в живописной местности, близ слияния двух крупнейших рек Чешской Республики, Влтавы и Эльбы. По легенде, именно здесь княгиня Людмила воспитывала своего внука Вацлава, ставшего впоследствии чешским правителем Вацлавом Добрым и самым почитаемым чешским святым. А еще святая Людмила, в пору, когда святой совсем не была, решила взращивать благодатный дар природы — виноград — в своем имении и под личным присмотром. Внук ее Вацлав тоже руку к виноделию приложил. Вот и пошла традиция на этой земле виноград выращивать. Вино делали, делают, и пробовать дают.
Что вас ждет
Мы пройдемся по комнатам замка, выслушаем их историю от начала до сегодня, посмотрим на предметы интерьера. А потом посетим легендарный замковый винный погребок, где винодел с воодушевленным восторгом опишет вам непростой процесс приготовления мельницкого вина. Да, пусть Мельник — городок маленький, но зато уютный, милый и очень добрый. И, конечно же, есть здесь типичная среднеевропейская архитектура: домишки с красной черепицей, узкие мощеные улицы и черный готический храм. А также кафешки с домашней обстановкой и вкусная еда. Добро пожаловать в Чехию! Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Путевая экскурсия.
Что не входит в цену
- Входной билет в замок
- ТРАНСФЕР!!
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: В центре города или рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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