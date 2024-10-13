Замок королев

Расположен замок Мельник в одноименном чешском городке в живописной местности, близ слияния двух крупнейших рек Чешской Республики, Влтавы и Эльбы. По легенде, именно здесь княгиня Людмила воспитывала своего внука Вацлава, ставшего впоследствии чешским правителем Вацлавом Добрым и самым почитаемым чешским святым. А еще святая Людмила, в пору, когда святой совсем не была, решила взращивать благодатный дар природы — виноград — в своем имении и под личным присмотром. Внук ее Вацлав тоже руку к виноделию приложил. Вот и пошла традиция на этой земле виноград выращивать. Вино делали, делают, и пробовать дают.

Что вас ждет

Мы пройдемся по комнатам замка, выслушаем их историю от начала до сегодня, посмотрим на предметы интерьера. А потом посетим легендарный замковый винный погребок, где винодел с воодушевленным восторгом опишет вам непростой процесс приготовления мельницкого вина. Да, пусть Мельник — городок маленький, но зато уютный, милый и очень добрый. И, конечно же, есть здесь типичная среднеевропейская архитектура: домишки с красной черепицей, узкие мощеные улицы и черный готический храм. А также кафешки с домашней обстановкой и вкусная еда. Добро пожаловать в Чехию! Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!