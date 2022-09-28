Одна из немногих богемских винодельческих областей находится всего в получасе езды от Праги. Ей-то и посвящается сегодняшняя поездка.

Старт от отеля в 10:00.

По пути в город Мельник на паре живописных гектарах раскинулись знаменитые пражские виноградники святой Клары, коим уже лет этак 700… Проведём там часок…

С террас открываются чудесные виды на Старую Прагу и, греясь на солнышке, здесь можно неспешно насладиться интересными винами.

Думается, не случайно в 1871 году генерал Анненков закупил здесь большую коллекцию вина и отвез её в Санкт-Петербург «для употребления высокими особами». Это означает только одно — вина тут взаправду достойные.

Покончив с лирикой и децилитрами, продолжим путь к Мельнику, называемому чехами городом вина.

Старые легенды сделали его местом, откуда начинаются традиции чешского виноделия. Рассказывают, якобы ещё в IX веке легендарная святая Людмила привезла сюда моравскую лозу.

Основные здешние сорта — пино-нуар и пино-гри, мюллер-тургау и синий португал.

В мельницком замке, по которому определённо стоит побродить с местным гидом, есть свои энологи и сомелье. Все местные вина делаются из винограда, растущего на живописных замковых склонах.

Проживающий здесь же князь Йиржи Лобковиц считается одним из лучших кавистов и является крупнейшим виноделом Мельницкой области. Если он не топчет свой виноград и не сидит на заседании Госсовета, то часто и с удовольствием селфится с гостями своего замка.

После экскурсии по старинным залам и прогулки по атмосферному городку запросто можно отобедать в местном ресторанчике, где заодно и продегустировать хорошо сбалансированные нежные вина.

Кстати говоря, в региональном музее часть экспозиции посвящена истории мельницкого виноделия.

После знакомства с чешскими винами кто-то наверняка слезет с пивной иглы и основательно подсядет на винную…