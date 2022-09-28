Замок Мельник и виноградники Cв. Клары

От Калининграда до Чукотки всем известно о чешском пиве

От Калининграда до Чукотки всем известно о чешском пиве, а о чешском вине не знает почти никто… Между тем в Чехии более тысячи лет пестуются международные и автохтонные лозы. Правда, почти всё вино реализуется дома, чем и объясняется silentium за пределами страны.

На чешской земле вызревает сотня сортов винного винограда, однако три четверти всех виноградников расположены в Моравии.
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Мельник
  • Виноградники Св. Клары
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Описание

Одна из немногих богемских винодельческих областей находится всего в получасе езды от Праги. Ей-то и посвящается сегодняшняя поездка.
Старт от отеля в 10:00.
По пути в город Мельник на паре живописных гектарах раскинулись знаменитые пражские виноградники святой Клары, коим уже лет этак 700… Проведём там часок…
С террас открываются чудесные виды на Старую Прагу и, греясь на солнышке, здесь можно неспешно насладиться интересными винами.
Думается, не случайно в 1871 году генерал Анненков закупил здесь большую коллекцию вина и отвез её в Санкт-Петербург «для употребления высокими особами». Это означает только одно — вина тут взаправду достойные.
Покончив с лирикой и децилитрами, продолжим путь к Мельнику, называемому чехами городом вина.
Старые легенды сделали его местом, откуда начинаются традиции чешского виноделия. Рассказывают, якобы ещё в IX веке легендарная святая Людмила привезла сюда моравскую лозу.
Основные здешние сорта — пино-нуар и пино-гри, мюллер-тургау и синий португал.
В мельницком замке, по которому определённо стоит побродить с местным гидом, есть свои энологи и сомелье. Все местные вина делаются из винограда, растущего на живописных замковых склонах.
Проживающий здесь же князь Йиржи Лобковиц считается одним из лучших кавистов и является крупнейшим виноделом Мельницкой области. Если он не топчет свой виноград и не сидит на заседании Госсовета, то часто и с удовольствием селфится с гостями своего замка.
После экскурсии по старинным залам и прогулки по атмосферному городку запросто можно отобедать в местном ресторанчике, где заодно и продегустировать хорошо сбалансированные нежные вина.
Кстати говоря, в региональном музее часть экспозиции посвящена истории мельницкого виноделия.
После знакомства с чешскими винами кто-то наверняка слезет с пивной иглы и основательно подсядет на винную…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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