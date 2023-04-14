Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе

Автобусная экскурсия по Праге в мини-группе: узнайте все о городе за 4 часа

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За 4 часа вы увидите: Вацлавскую и Карлову площадь, Пражский град, собор Святого Вита, Карлов мост и Танцующий дом, а также увидите, чем отличаются районы города друг от друга.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Вацлавская площадь
  • Карлова площадь
  • Новоместкая ратуша
  • Дом Фауста.
  • "Танцующий дом"
  • Малая Сторона
  • Набережная Яначека
  • Уйезд
  • Собор св. Николая
  • Пражский Град
  • Собор св. Вита
  • Старая королевская лестница
  • Остров Кампа
  • Карлов мост
  • Старый Город Пражский
  • Карлова улица
  • Староместкая площадь
  • Куранты Пражский орлой
  • Тынский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Архитектурный рай Праги: дворцы, площади и религиозные святыни всего за 4,5 часа
Прага – это город, по которому можно бесконечно гулять до боли в ногах, легко набирать лишние килограммы, наслаждаясь национальными чешскими блюдами, и скупать бесчисленное количество сувениров. Влюбиться в него без памяти очень легко, особенно, если вы оказались в городе в первый раз. Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию.
Как она проходит?
Экскурсия состоит из двух частей: автобусной и пешеходной. Находясь в комфортабельном автобусе, вы услышите от гида интересные подробности о достопримечательностях Нового города, которые мы будем проезжать. Спустя 1-1,5 часа мы выйдем из автобуса. Пешеходная часть займет 3 часа.

Организационные детали:

Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Праге за 24 часа до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.

Программа:

  • Наша программа начинается с Вацлавской площади – самого любимого места и приезжих, и местных жителей.
  • Тут же увидим Национальный музей – украшение Вацлавской площади – с богатейшей коллекцией экспонатов.
  • Приготовьтесь рассмотреть самую большую историческую площадь Чехии – Карлову. Заложенная аж в 1348 году в честь зарождения Нового Места пражского, она сразу стала торговым средневековым центром. Полюбуемся старейшими зданиями того времени: Новомнестской ратушей, Младотоновским дворцом, костелом святого Игнатия.
  • Проедем мимо Танцующего дома, который является символическим изображением танцующей пары. Это нестандартное здание известно тем, что получило множество смешных названий от жителей Праги – «Джинджер и Фред», «стакан», «пьяный дом».
  • Не оминем и Еврейский (Йозефов) квартал. Говорят, он является самым посещаемым еврейским районом в мире.
  • Градчаны ранее был заселены дворцовской челядью, однако в 16 столетии этот район полюбился знатью, которая застроила предместье особняками и виллами.

Наша автобусная часть окончена. Давайте теперь прогуляемся пешком!:

  • Страговский монастырь – культурный и религиозный центр, послушники которого хранят обеты безбрачия и молчания. Он пережил гусистские войны, тридцатилетнюю войну, французское и прусское нашествие.
  • Не оставит вас равнодушными и Пражская Лоретта. Комплекс включает несколько архитектурных строений, имеющих религиозный характер.
  • Сосредоточились достопримечательности и на Градчанской площади. Мы прогуляемся по красивейшему району, полюбуемся великолепными дворцами, построенными несколько столетий назад – уникальными памятниками архитектуры (Архиепископским, Штернбергским, Мартиницким, Тосканским и другими).
  • Символом Чехии является Пражский град – городок в городе, крупнейший замковый комплекс, бывшая резиденция королей. Он объединяет три двора, сады, храмы и дворцы.
  • Осмотрев древние замки, мы отправимся к Малой стороне. Это известный исторический архитектурный заповедник с 55 пражскими дворцами.
  • После направимся на другую сторону Влтавы и перейдем по Карлову мосту, чтобы посмотреть исторические места Старого города: его соборы, памятники, знаменитую городскую ратушу.

Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Вход в собор св. Вита
  • Если группа будет большая, каждый получит радионаушники
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки).
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Завершение: Staroměstské náměstí
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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