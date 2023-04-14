Автобусная экскурсия по Праге в мини-группе: узнайте все о городе за 4 часа
За 4 часа вы увидите: Вацлавскую и Карлову площадь, Пражский град, собор Святого Вита, Карлов мост и Танцующий дом, а также увидите, чем отличаются районы города друг от друга.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Вацлавская площадь
- Карлова площадь
- Новоместкая ратуша
- Дом Фауста.
- "Танцующий дом"
- Малая Сторона
- Набережная Яначека
- Уйезд
- Собор св. Николая
- Пражский Град
- Собор св. Вита
- Старая королевская лестница
- Остров Кампа
- Карлов мост
- Старый Город Пражский
- Карлова улица
- Староместкая площадь
- Куранты Пражский орлой
- Тынский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Архитектурный рай Праги: дворцы, площади и религиозные святыни всего за 4,5 часа
Прага – это город, по которому можно бесконечно гулять до боли в ногах, легко набирать лишние килограммы, наслаждаясь национальными чешскими блюдами, и скупать бесчисленное количество сувениров. Влюбиться в него без памяти очень легко, особенно, если вы оказались в городе в первый раз. Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию.
Как она проходит?
Экскурсия состоит из двух частей: автобусной и пешеходной. Находясь в комфортабельном автобусе, вы услышите от гида интересные подробности о достопримечательностях Нового города, которые мы будем проезжать. Спустя 1-1,5 часа мы выйдем из автобуса. Пешеходная часть займет 3 часа.
Организационные детали:
Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Праге за 24 часа до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.
Программа:
- Наша программа начинается с Вацлавской площади – самого любимого места и приезжих, и местных жителей.
- Тут же увидим Национальный музей – украшение Вацлавской площади – с богатейшей коллекцией экспонатов.
- Приготовьтесь рассмотреть самую большую историческую площадь Чехии – Карлову. Заложенная аж в 1348 году в честь зарождения Нового Места пражского, она сразу стала торговым средневековым центром. Полюбуемся старейшими зданиями того времени: Новомнестской ратушей, Младотоновским дворцом, костелом святого Игнатия.
- Проедем мимо Танцующего дома, который является символическим изображением танцующей пары. Это нестандартное здание известно тем, что получило множество смешных названий от жителей Праги – «Джинджер и Фред», «стакан», «пьяный дом».
- Не оминем и Еврейский (Йозефов) квартал. Говорят, он является самым посещаемым еврейским районом в мире.
- Градчаны ранее был заселены дворцовской челядью, однако в 16 столетии этот район полюбился знатью, которая застроила предместье особняками и виллами.
Наша автобусная часть окончена. Давайте теперь прогуляемся пешком!:
- Страговский монастырь – культурный и религиозный центр, послушники которого хранят обеты безбрачия и молчания. Он пережил гусистские войны, тридцатилетнюю войну, французское и прусское нашествие.
- Не оставит вас равнодушными и Пражская Лоретта. Комплекс включает несколько архитектурных строений, имеющих религиозный характер.
- Сосредоточились достопримечательности и на Градчанской площади. Мы прогуляемся по красивейшему району, полюбуемся великолепными дворцами, построенными несколько столетий назад – уникальными памятниками архитектуры (Архиепископским, Штернбергским, Мартиницким, Тосканским и другими).
- Символом Чехии является Пражский град – городок в городе, крупнейший замковый комплекс, бывшая резиденция королей. Он объединяет три двора, сады, храмы и дворцы.
- Осмотрев древние замки, мы отправимся к Малой стороне. Это известный исторический архитектурный заповедник с 55 пражскими дворцами.
- После направимся на другую сторону Влтавы и перейдем по Карлову мосту, чтобы посмотреть исторические места Старого города: его соборы, памятники, знаменитую городскую ратушу.
Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поездка на комфортабельном автобусе
- Услуги гида (экскурсия на русском языке)
- Вход в собор св. Вита
- Если группа будет большая, каждый получит радионаушники
- Что не входит
- Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки).
- Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)Завершение: Staroměstské náměstí
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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