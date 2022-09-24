В программе сегодняшней поездки — объезд хранилищ чешского национального дофамина.

В числе прочего ожидается доскональный разбор темы «откуда есть пошла Чешская земля, кто в Праге начал первое княжити и откуда Чешская земля стала есть».

По ходу пьесы предполагаются обстоятельные философические беседы с цитированием Сийеса, Фихте и классиков марксизма-ленинизма.

… Поскольку оные представляют особую ценность для всех разобравшихся в отношении сознания к материи, без них, увы, никак не обойтись…

Дабы не перебарщивать с холизмом и онтологией, а также и не перепугать насмерть анонсируемым креном в аксиологию, обещаю в числе прочего посетить места, где не столько фонтанирует духовность, сколько глаз радуется банальным замковым развалинам и поёт душа…

Помимо церквей, руин и пустых, но содержательных разглагольствований, ожидается осмотр нормальных достопримечательностей, восхищение пейзажами и питие пива с закусками.