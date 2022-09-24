Истоки чешской истории

Нынешний день запомнится любителям любомудрия, летописаний, замков, природы и пива

Нынешний день запомнится любителям любомудрия, летописаний, замков, природы и пива.

Любое объединение индивидов обязано иметь коммуникативную парадигму, лежащую в основе аксиологической системы. Упрощённо выражаясь, должна быть сакральная консистенция для любых этических эндемиков. Этакая «кровь и почва» этноса…
Истоки чешской истории
Истоки чешской истории
Истоки чешской истории
Истоки чешской истории
Истоки чешской истории
Истоки чешской истории

Что вас ожидает 🤩

  • Леви Градец
  • Замок Окор
  • Кокоржин
  • И многое другое
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе сегодняшней поездки — объезд хранилищ чешского национального дофамина.
В числе прочего ожидается доскональный разбор темы «откуда есть пошла Чешская земля, кто в Праге начал первое княжити и откуда Чешская земля стала есть».
По ходу пьесы предполагаются обстоятельные философические беседы с цитированием Сийеса, Фихте и классиков марксизма-ленинизма.
… Поскольку оные представляют особую ценность для всех разобравшихся в отношении сознания к материи, без них, увы, никак не обойтись…
Дабы не перебарщивать с холизмом и онтологией, а также и не перепугать насмерть анонсируемым креном в аксиологию, обещаю в числе прочего посетить места, где не столько фонтанирует духовность, сколько глаз радуется банальным замковым развалинам и поёт душа…
Помимо церквей, руин и пустых, но содержательных разглагольствований, ожидается осмотр нормальных достопримечательностей, восхищение пейзажами и питие пива с закусками.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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