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Трёхчасовая обзорная экскурсия по Праге

4.5
20 отзывов
Алеся К.
Алеся К. – Гид из Праги
Я не просто покажу достопримечательности 🏛️ и расскажу об истории 📖 чешской столицы ⭐️, но и объясню, что представляет собой жизнь в тысячелетнем городе.

Мы посетим самую большую крепость в Чехии Пражский Град, храм святого Вита, Старогородскую площадь, легендарный Карлов мост.

Под моей опекой вы насладитесь всей городской магией: мощёными улочками, узкими переулками, легендами и захватывающими историями.

Я заберу вас прямо из отеля и учту все ваши пожелания.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €125 за экскурсию

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Трёхчасовая обзорная экскурсия по Праге
Трёхчасовая обзорная экскурсия по Праге

Что вы увидите

  • Пражский Град
  • Градчаны
  • храм святого Вита
  • Малую Сторону
  • Карлув мост
  • Старогородскую площадь
  • часы Орлой
  • Пороховые ворота
  • Вацлавскую площадь.

Что вас ожидает:

  • Трёхчасовая пешеходная экскурсия ⛳ по Праге с индивидуальным гидом, который живёт в городе, знает и любит его. Вы познакомитесь со всеми удивительными местами: величественную крепость Пражский Град; необычный район Градчаны, который расположен на скалистом холме около реки Влтавы; легендарный Карлов мост; Старогородскую площадь; средневековые башенные часы Орлой; Пороховые ворота, Вацлавскую площадь и многое другое.
  • Гид заберёт вас из отеля и учёт все ваши пожелания.
  • Если вам нравится ходить быстро, пойдёте быстро.
  • Если вам понадобится передышка, гид отведёт вас в уютное кафе.
  • Если с вами будут дети, то рассказ о Праге будет построен так, чтобы им тоже было интересно.
  • Если у вас будут вопросы о городе, гид с удовольствием поможет. Например, посоветует, где вкусно и недорого пообедать, каким музея уделить внимание и где можно необычно провести свободное время.
  • Гид покажет город 🏙️ таким, каким видят его местные жители. Вы насладитесь всей магией Праги: мощёными улочками, узкими переулками, легендами и захватывающими историями. Экскурсия превратится в прогулку 👣 в непринуждённой форме.

Важно знать:

  • Гид будет рассказывать обо всём на русском языке.
  • Так как экскурсия пешеходная, рекомендуем надеть удобную одежду и обувь. Даже с передышками ходить по мостовой в центре Праги в туфлях на каблуках будет не очень удобно.
  • Возможно, во время экскурсии 🧭 вам понадобится переезд на общественном транспорте. Для этого лучше заранее подготовить разменные деньги.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Возможный переезд на городском транспорте (по желанию туриста)
Начало
🚩 Я встречу Вас нам рецепции вашего отеля, и оттуда
Место завершения
🏁 Центр города
Трёхчасовая обзорная экскурсия по Праге
Трёхчасовая обзорная экскурсия по Праге
Трёхчасовая обзорная экскурсия по Праге
Трёхчасовая обзорная экскурсия по Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алеся К.
Алеся К.
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20 отзывов оставили туристы

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