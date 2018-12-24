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n nc8640 Экскурсия прошла очень хорошо. Мы прошли по старинным улочкам Праги, узнали много интересного. Экскурсовод Любовь обладает энциклопедическими знаниями, провела экскурсию на одном дыхании, создала неповторимую атмосферу в группе, сумела заинтересовать всех от мала до велика. Мы очень довольны. Будем рекомендовать вашу компанию своим друзьям и знакомым. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

n nlegorov Увидели всё, что только можно было увидеть за три часа в Праге. Конечно, это очень мало, но мы остались довольны. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Увидели всё, что только можно было увидеть за три часа в Праге. Конечно, это очень мало, но мы остались довольны. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Увидели всё, что только можно было увидеть за три часа в Праге. Конечно, это очень мало, но мы остались довольны. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

O O.Efimenko2012@yandex.ru Все прошло на высшем уровне. Алеся - профессиональный, замечательный экскурсовод Вам был полезен этот отзыв? Да Нет