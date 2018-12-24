Я не просто покажу достопримечательности и расскажу об истории чешской столицы, но и объясню, что представляет собой жизнь в тысячелетнем городе.
Мы посетим самую большую крепость в Чехии Пражский Град, храм
Мы посетим самую большую крепость в Чехии Пражский Град, храм
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Трёхчасовая пешеходная экскурсия по Праге с индивидуальным гидом, который живёт в городе, знает и любит его. Вы познакомитесь со всеми удивительными местами: величественную крепость Пражский Град; необычный район Градчаны, который расположен на скалистом холме около реки Влтавы; легендарный Карлов мост; Старогородскую площадь; средневековые башенные часы Орлой; Пороховые ворота, Вацлавскую площадь и многое другое.
- Гид заберёт вас из отеля и учёт все ваши пожелания. Если вам нравится ходить быстро, пойдёте быстро. Если вам понадобится передышка, гид отведёт вас в уютное кафе. Если с вами будут дети, то рассказ о Праге будет построен так, чтобы им тоже было интересно. Если у вас будут вопросы о городе, гид с удовольствием поможет. Например, посоветует, где вкусно и недорого пообедать, каким музея уделить внимание и где можно необычно провести свободное время.
Гид покажет город таким, каким видят его местные жители. Вы насладитесь всей магией Праги: мощёными улочками, узкими переулками, легендами и захватывающими историями. Экскурсия превратится в прогулку в непринуждённой форме. Важно знать:.
Гид покажет город таким, каким видят его местные жители. Вы насладитесь всей магией Праги: мощёными улочками, узкими переулками, легендами и захватывающими историями. Экскурсия превратится в прогулку в непринуждённой форме. Важно знать:.
– Гид покажет город таким, каким видят его местные жители. Вы насладитесь всей магией Праги: мощёными улочками, узкими переулками, легендами и захватывающими историями. Экскурсия превратится в прогулку в непринуждённой форме. Важно знать:
- Гид будет рассказывать обо всём на русском языке.
- Так как экскурсия пешеходная, рекомендуем надеть удобную одежду и обувь. Даже с передышками ходить по мостовой в центре Праги в туфлях на каблуках будет не очень удобно.
- Возможно, во время экскурсии вам понадобится переезд на общественном транспорте. Для этого лучше заранее подготовить разменные деньги.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пражский Град
- Градчаны
- Храм святого Вита
- Малую Сторону
- Карлув мост
- Старогородскую площадь
- Часы Орлой
- Пороховые ворота
- Вацлавскую площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Возможный переезд на городском транспорте (по желанию туриста)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу Вас нам рецепции вашего отеля, и оттуда
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
n
Экскурсия прошла очень хорошо. Мы прошли по старинным улочкам Праги, узнали много интересного. Экскурсовод Любовь обладает энциклопедическими знаниями, провела экскурсию на одном дыхании, создала неповторимую атмосферу в группе, сумела заинтересовать всех от мала до велика. Мы очень довольны. Будем рекомендовать вашу компанию своим друзьям и знакомым.
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n
Увидели всё, что только можно было увидеть за три часа в Праге. Конечно, это очень мало, но мы остались довольны.
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Н
Увидели всё, что только можно было увидеть за три часа в Праге. Конечно, это очень мало, но мы остались довольны.
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Н
Увидели всё, что только можно было увидеть за три часа в Праге. Конечно, это очень мало, но мы остались довольны.
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O
Все прошло на высшем уровне. Алеся - профессиональный, замечательный экскурсовод
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И
Нам все понравилось. Спасибо гиду Алесе!
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