Трёхчасовая пешеходная экскурсия ⛳ по Праге с индивидуальным гидом, который живёт в городе, знает и любит его. Вы познакомитесь со всеми удивительными местами: величественную крепость Пражский Град; необычный район Градчаны, который расположен на скалистом холме около реки Влтавы; легендарный Карлов мост; Старогородскую площадь; средневековые башенные часы Орлой; Пороховые ворота, Вацлавскую площадь и многое другое.
Гид заберёт вас из отеля и учёт все ваши пожелания.
Если вам нравится ходить быстро, пойдёте быстро.
Если вам понадобится передышка, гид отведёт вас в уютное кафе.
Если с вами будут дети, то рассказ о Праге будет построен так, чтобы им тоже было интересно.
Если у вас будут вопросы о городе, гид с удовольствием поможет. Например, посоветует, где вкусно и недорого пообедать, каким музея уделить внимание и где можно необычно провести свободное время.
Гид покажет город 🏙️ таким, каким видят его местные жители. Вы насладитесь всей магией Праги: мощёными улочками, узкими переулками, легендами и захватывающими историями. Экскурсия превратится в прогулку 👣 в непринуждённой форме.
Важно знать:
Гид будет рассказывать обо всём на русском языке.
Так как экскурсия пешеходная, рекомендуем надеть удобную одежду и обувь. Даже с передышками ходить по мостовой в центре Праги в туфлях на каблуках будет не очень удобно.
Возможно, во время экскурсии 🧭 вам понадобится переезд на общественном транспорте. Для этого лучше заранее подготовить разменные деньги.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Возможный переезд на городском транспорте (по желанию туриста)
Начало
🚩 Я встречу Вас нам рецепции вашего отеля, и оттуда
Место завершения
🏁 Центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.