Алеся К. – Гид из Праги

Я не просто покажу достопримечательности 🏛️ и расскажу об истории 📖 чешской столицы ⭐️, но и объясню, что представляет собой жизнь в тысячелетнем городе.



Мы посетим самую большую крепость в Чехии Пражский Град, храм святого Вита, Старогородскую площадь, легендарный Карлов мост.



Под моей опекой вы насладитесь всей городской магией: мощёными улочками, узкими переулками, легендами и захватывающими историями.



Я заберу вас прямо из отеля и учту все ваши пожелания.