Архитектурный рай Праги: дворцы, площади и религиозные святыни всего за 4, 5 часа
Прага – это город 🏙️, по которому можно бесконечно гулять 👣 до боли в ногах, легко набирать лишние килограммы, наслаждаясь национальными чешскими блюдами, и скупать бесчисленное количество сувениров. Влюбиться ❤️ в него без памяти очень легко, особенно, если вы оказались в городе в первый раз. Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию ⛳ она проходит?
Экскурсия состоит из двух частей: автобусной и пешеходной. Находясь в комфортабельном автобусе 🚌, вы услышите от гида интересные подробности о достопримечательностях 🏛️ Нового города, которые мы будем проезжать. Спустя 1-1, 5 часа мы выйдем из автобуса. Пешеходная часть займет 3 часа.
Организационные детали:
- Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Праге за 24 часа до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется.
Программа:
- Наша программа начинается с Вацлавской площади – самого любимого места и приезжих, и местных жителей.
- Тут же увидим Национальный музей 🖼 – украшение Вацлавской площади – с богатейшей коллекцией экспонатов.
- Приготовьтесь рассмотреть самую большую историческую площадь Чехии – Карлову. Заложенная аж в 1348 году в честь зарождения Нового Места пражского, она сразу стала торговым средневековым центром. Полюбуемся старейшими зданиями того времени: Новомнестской ратушей, Младотоновским дворцом, костелом святого Игнатия.
- Проедем мимо Танцующего дома, который является символическим изображением танцующей пары. Это нестандартное здание известно тем, что получило множество смешных названий от жителей Праги – «Джинджер и Фред», «стакан», «пьяный дом».
- Не оминем и Еврейский (Йозефов) квартал. Говорят, он является самым посещаемым еврейским районом в мире.
- Градчаны ранее был заселены дворцовской челядью, однако в 16 столетии этот район полюбился знатью, которая застроила предместье особняками и виллами.
Наша автобусная часть окончена. Давайте теперь прогуляемся пешком!
- Страговский монастырь – культурный и религиозный центр, послушники которого хранят обеты безбрачия и молчания. Он пережил гусистские войны, тридцатилетнюю войну, французское и прусское нашествие.
- Не оставит вас равнодушными и Пражская Лоретта. Комплекс включает несколько архитектурных строений, имеющих религиозный характер.
- Сосредоточились достопримечательности и на Градчанской площади. Мы прогуляемся по красивейшему району, полюбуемся великолепными дворцами, построенными несколько столетий назад – уникальными памятниками архитектуры (Архиепископским, Штернбергским, Мартиницким, Тосканским и другими).
- Символом Чехии является Пражский град – городок в городе, крупнейший замковый комплекс, бывшая резиденция королей. Он объединяет три двора, сады, храмы и дворцы.
- Осмотрев древние замки 🏰, мы отправимся к Малой стороне. Это известный исторический архитектурный заповедник с 55 пражскими дворцами.
- После направимся на другую сторону Влтавы и перейдем по Карлову мосту, чтобы посмотреть исторические места Старого города: его соборы, памятники, знаменитую городскую ратушу.