Архитектурный рай Праги: дворцы, площади и религиозные святыни всего за 4, 5 часа

Прага – это город 🏙️, по которому можно бесконечно гулять 👣 до боли в ногах, легко набирать лишние килограммы, наслаждаясь национальными чешскими блюдами, и скупать бесчисленное количество сувениров. Влюбиться ❤️ в него без памяти очень легко, особенно, если вы оказались в городе в первый раз. Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию ⛳ она проходит?

Экскурсия состоит из двух частей: автобусной и пешеходной. Находясь в комфортабельном автобусе 🚌, вы услышите от гида интересные подробности о достопримечательностях 🏛️ Нового города, которые мы будем проезжать. Спустя 1-1, 5 часа мы выйдем из автобуса. Пешеходная часть займет 3 часа.

Организационные детали:

Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Праге за 24 часа до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется.

Программа:

Наша программа начинается с Вацлавской площади – самого любимого места и приезжих, и местных жителей.

Тут же увидим Национальный музей 🖼 – украшение Вацлавской площади – с богатейшей коллекцией экспонатов.

Приготовьтесь рассмотреть самую большую историческую площадь Чехии – Карлову. Заложенная аж в 1348 году в честь зарождения Нового Места пражского, она сразу стала торговым средневековым центром. Полюбуемся старейшими зданиями того времени: Новомнестской ратушей, Младотоновским дворцом, костелом святого Игнатия.

Проедем мимо Танцующего дома, который является символическим изображением танцующей пары. Это нестандартное здание известно тем, что получило множество смешных названий от жителей Праги – «Джинджер и Фред», «стакан», «пьяный дом».

Не оминем и Еврейский (Йозефов) квартал. Говорят, он является самым посещаемым еврейским районом в мире.

Градчаны ранее был заселены дворцовской челядью, однако в 16 столетии этот район полюбился знатью, которая застроила предместье особняками и виллами.

Наша автобусная часть окончена. Давайте теперь прогуляемся пешком!