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Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе

4.6
1153 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
За 4 часа вы увидите: Вацлавскую и Карлову площадь, Пражский град, собор Святого Вита, Карлов мост и Танцующий дом, а также увидите, чем отличаются районы города друг от друга.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €19 за человека

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Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе

Что вы увидите

  • Вацлавская площадь
  • Карлова площадь
  • Новоместкая ратуша
  • Дом Фауста.
  • "Танцующий дом"
  • Малая Сторона
  • набережная Яначека
  • Уйезд
  • собор св. Николая
  • Пражский Град
  • собор св. Вита
  • Старая королевская лестница
  • остров Кампа
  • Карлов мост
  • Старый Город Пражский
  • Карлова улица
  • Староместкая площадь
  • куранты Пражский орлой
  • Тынский храм
Архитектурный рай Праги: дворцы, площади и религиозные святыни всего за 4, 5 часа
Прага – это город 🏙️, по которому можно бесконечно гулять 👣 до боли в ногах, легко набирать лишние килограммы, наслаждаясь национальными чешскими блюдами, и скупать бесчисленное количество сувениров. Влюбиться ❤️ в него без памяти очень легко, особенно, если вы оказались в городе в первый раз. Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию ⛳ она проходит?
Экскурсия состоит из двух частей: автобусной и пешеходной. Находясь в комфортабельном автобусе 🚌, вы услышите от гида интересные подробности о достопримечательностях 🏛️ Нового города, которые мы будем проезжать. Спустя 1-1, 5 часа мы выйдем из автобуса. Пешеходная часть займет 3 часа.

Организационные детали:

  • Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Праге за 24 часа до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется.

Программа:

  • Наша программа начинается с Вацлавской площади – самого любимого места и приезжих, и местных жителей.
  • Тут же увидим Национальный музей 🖼 – украшение Вацлавской площади – с богатейшей коллекцией экспонатов.
  • Приготовьтесь рассмотреть самую большую историческую площадь Чехии – Карлову. Заложенная аж в 1348 году в честь зарождения Нового Места пражского, она сразу стала торговым средневековым центром. Полюбуемся старейшими зданиями того времени: Новомнестской ратушей, Младотоновским дворцом, костелом святого Игнатия.
  • Проедем мимо Танцующего дома, который является символическим изображением танцующей пары. Это нестандартное здание известно тем, что получило множество смешных названий от жителей Праги – «Джинджер и Фред», «стакан», «пьяный дом».
  • Не оминем и Еврейский (Йозефов) квартал. Говорят, он является самым посещаемым еврейским районом в мире.
  • Градчаны ранее был заселены дворцовской челядью, однако в 16 столетии этот район полюбился знатью, которая застроила предместье особняками и виллами.
Наша автобусная часть окончена. Давайте теперь прогуляемся пешком!
  • Страговский монастырь – культурный и религиозный центр, послушники которого хранят обеты безбрачия и молчания. Он пережил гусистские войны, тридцатилетнюю войну, французское и прусское нашествие.
  • Не оставит вас равнодушными и Пражская Лоретта. Комплекс включает несколько архитектурных строений, имеющих религиозный характер.
  • Сосредоточились достопримечательности и на Градчанской площади. Мы прогуляемся по красивейшему району, полюбуемся великолепными дворцами, построенными несколько столетий назад – уникальными памятниками архитектуры (Архиепископским, Штернбергским, Мартиницким, Тосканским и другими).
  • Символом Чехии является Пражский град – городок в городе, крупнейший замковый комплекс, бывшая резиденция королей. Он объединяет три двора, сады, храмы и дворцы.
  • Осмотрев древние замки 🏰, мы отправимся к Малой стороне. Это известный исторический архитектурный заповедник с 55 пражскими дворцами.
  • После направимся на другую сторону Влтавы и перейдем по Карлову мосту, чтобы посмотреть исторические места Старого города: его соборы, памятники, знаменитую городскую ратушу.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Вход в собор св. Вита
  • Если группа будет большая, каждый получит радионаушники.
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки).
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.
  • Питание.
Начало
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Место завершения
🏁 Staroměstské náměstí
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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1153 отзыва оставили туристы

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