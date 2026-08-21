Прага удивительный город, вытянувшийся вдоль реки Влтавы. Каждый район это определенная история, связанная с событиями и легендами.
Вы хотите посмотреть как можно больше, не чувствуя усталости? Вы не можете долго передвигаться пешком? Зимняя погода не комфортная? Тогда эта экскурсия для Вас!
Вы хотите посмотреть как можно больше, не чувствуя усталости? Вы не можете долго передвигаться пешком? Зимняя погода не комфортная? Тогда эта экскурсия для Вас!
Описание экскурсииПрага состоит из районов, которые некогда были отдельными самостоятельными городами. Прага удивительный город, вытянувшийся вдоль реки Влтавы. Каждый район это определенная история, связанная с событиями и легендами. Вы хотите посмотреть как можно больше, не чувствуя усталости? Вы не можете долго передвигаться пешком? Зимняя погода не комфортная? Тогда эта экскурсия для Вас! Я покажу вам город и расскажу много интересных легенд и фактов. Вы познаете Прагу отдыхая и наслаждаясь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вышеград
- Пражский град
- Виногады
- Наплавку
- Набережные двух сторон Влтавы
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в обьекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «По всем холмам Праги»
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от €136
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €153 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Прагу: лёгкая прогулка по историческому центру
Начало: Вацлавская площадь, у памятника Св. Вацлаву на кон...
€120 за всё до 5 чел.
€260 за экскурсию