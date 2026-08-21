Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Прага удивительный город, вытянувшийся вдоль реки Влтавы. Каждый район это определенная история, связанная с событиями и легендами.



Вы хотите посмотреть как можно больше, не чувствуя усталости? Вы не можете долго передвигаться пешком? Зимняя погода не комфортная? Тогда эта экскурсия для Вас!

Ирина Ваш гид в Праге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €260 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 3 часа 1-3 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Прага состоит из районов, которые некогда были отдельными самостоятельными городами. Прага удивительный город, вытянувшийся вдоль реки Влтавы. Каждый район это определенная история, связанная с событиями и легендами. Вы хотите посмотреть как можно больше, не чувствуя усталости? Вы не можете долго передвигаться пешком? Зимняя погода не комфортная? Тогда эта экскурсия для Вас! Я покажу вам город и расскажу много интересных легенд и фактов. Вы познаете Прагу отдыхая и наслаждаясь.

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