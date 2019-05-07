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Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города

Galina
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Galina – ваш гид
Эта экскурсия по той Праге, которую сами её местные жители узнают всю жизнь.

Пейзаж этого района в панораме города открывается у всех вьезжающих в город по Нусельскому мосту.

Пражане этот район любят, гуляют здесь и в выходные, и в будние дни.

Для туристов пока эти кварталы — «Terra Incognita» — неизвестная земля.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Прага: «Terra Incognita»
Прага: «Terra Incognita»

Программа

Район мало описан в путеводителях, большие туристические группы здесь не ходят. Это практически окраина пражского центра, но в тоже время и сам центр города. Еще это — такой уникальный район Праги, где самому, без гида, с подробностями, даже опытному путешественнику, разобраться трудно.

Вот улица, где была одна из судьбоносных битв в чешской истории. За поворотом жил Иозеф Швейк, друг писателя Гашека и прототип его знаменитого героя, а это — одна из любимых пивных самого «бравого солдата». Вот музей композитора Дворжака и здесь же недалеко была лечебница, в которой умер его коллега — Сметана. В этих кварталах — уникальная в Европе архитектура всех стилей от романского до знаменитой чешской нео-готики XIX века. Имена архитекторов — в учебниках и истории, и архитектуры. Здесь же студенческий городок XIX века. И необычные храмы, монастыри XIV века — объекты мирового наследия ЮНЕСКО. Единственный в Чехии исторический музей полиции и самый знаменитый родильный дом.

Во время экскурсии мы посетим исторические места христианских поломничеств и сегодняшних тихих молитв. Увидим настоящие иконы, которым молились императоры и короли. Я расскажу вам подробности многовековой истории, которая жила и живет на этих улицах. Мы с вами увидим самые красивые в Праге интерьеры православных храмов, а их здесь несколько. А ещё, всё это — необычные сегодня для столичного города тихие кварталы, за высокими стенами спрятанные парки, спуски и подъемы и даже свой, кстати, первый городской и университетский Ботанический сад.

Многое здесь открыто для туристов только один день в неделю. Давайте же воспользуемся шансом!

Обязательно берите с собой фотоаппарат или закажите у меня фотографа. Приглашаю на незабываемую прогулку . Она будет насыщенной в любой сезон и в любую погоду.

Прага: «Terra Incognita»
Прага: «Terra Incognita»
Прага: «Terra Incognita»
Прага: «Terra Incognita»
Прага: «Terra Incognita»
Прага: «Terra Incognita»
Прага: «Terra Incognita»
Прага: «Terra Incognita»
Прага: «Terra Incognita»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galina
Galina
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 мая 2019
Были с дочерью на удивительной по глубине и смыслам экскурсии Галины "Прага: Terra Incognita".
Экскурсия прекрасно показывает нам, "что жив Господь,и жива душа моя!!!"
В сложном историческом контексте Праги, через глубокий профессиональный рассказ гида, мы видим связь разных людей: знатных, коронованных и простых - ремесленников, монахов - со Своим Создателем, которому посвящены дивные Храмы, Монастыри, Иконы, ставшие впоследствии чудотворными...
А Он, Творец, преображал и освящал жизнь и души людей,наполняя их высшим смыслом; и по сей день мы имеем возможность прикоснуться к тому Разумному и Вечному, что двигало людей на создание бессмертного искусства.
Большое спасибо Галине за эту невероятно интересную и познавательную экскурсию!

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