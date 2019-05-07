Эта экскурсия по Праге проведет вас через малоизвестные, но невероятно интересные районы города. Узнайте тайны и истории, которые скрывают эти улицы
Эта экскурсия по Праге предлагает уникальную возможность познакомиться с теми частями города, которые остаются неизвестными для большинства туристов. Пейзаж этого района открывается у всех въезжающих в город по Нусельскому мосту.
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вы увидите улицы, где происходили судьбоносные события чешской истории, посетите музеи и пивные, связанные с известными личностями, такими как Иозеф Швейк и композитор Дворжак.
В этих кварталах представлена уникальная архитектура всех стилей, от романского до нео-готики XIX века.
Вы также сможете посетить исторические места христианских паломничеств и увидеть иконы, которым молились императоры и короли. Прогулка будет насыщенной и интересной в любое время года
Район мало описан в путеводителях, большие туристические группы здесь не ходят. Это практически окраина пражского центра, но в тоже время и сам центр города. Еще это — такой уникальный район Праги, где самому, без гида, с подробностями, даже опытному путешественнику, разобраться трудно.
Вот улица, где была одна из судьбоносных битв в чешской истории. За поворотом жил Иозеф Швейк, друг писателя Гашека и прототип его знаменитого героя, а это — одна из любимых пивных самого «бравого солдата». Вот музей композитора Дворжака и здесь же недалеко была лечебница, в которой умер его коллега — Сметана. В этих кварталах — уникальная в Европе архитектура всех стилей от романского до знаменитой чешской нео-готики XIX века. Имена архитекторов — в учебниках и истории, и архитектуры. Здесь же студенческий городок XIX века. И необычные храмы, монастыри XIV века — объекты мирового наследия ЮНЕСКО. Единственный в Чехии исторический музей полиции и самый знаменитый родильный дом.
Во время экскурсии мы посетим исторические места христианских поломничеств и сегодняшних тихих молитв. Увидим настоящие иконы, которым молились императоры и короли. Я расскажу вам подробности многовековой истории, которая жила и живет на этих улицах. Мы с вами увидим самые красивые в Праге интерьеры православных храмов, а их здесь несколько. А ещё, всё это — необычные сегодня для столичного города тихие кварталы, за высокими стенами спрятанные парки, спуски и подъемы и даже свой, кстати, первый городской и университетский Ботанический сад.
Многое здесь открыто для туристов только один день в неделю. Давайте же воспользуемся шансом!
Обязательно берите с собой фотоаппарат или закажите у меня фотографа. Приглашаю на незабываемую прогулку. Она будет насыщенной в любой сезон и в любую погоду.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 931 туриста
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть читать дальшеуменьшить
мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Были с дочерью на удивительной по глубине и смыслам экскурсии Галины "Прага: Terra Incognita". Экскурсия прекрасно показывает нам,"что жив Господь,и жива душа моя!!!" В сложном историческом контексте Праги, через глубокий профессиональный рассказ читать дальшеуменьшить
гида, мы видим связь разных людей: знатных, коронованных и простых - ремесленников, монахов - со Своим Создателем, которому посвящены дивные Храмы, Монастыри, Иконы, ставшие впоследствии чудотворными… А Он, Творец, преображал и освящал жизнь и души людей,наполняя их высшим смыслом; и по сей день мы имеем возможность прикоснуться к тому Разумному и Вечному, что двигало людей на создание бессмертного искусства. Большое спасибо Галине за эту невероятно интересную и познавательную экскурсию!
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Anatoly
Это была наша вторая экскурсия с Галиной! Она- человек, влюблённый в Прагу и великолепный рассказчик. Если вы пойдёте с ней- узнаете много нового о Праге, даже если уже бывали здесь. Ну, а сладости в небольшой уютной кондитерская и горячий шоколад взбодрят вас так,что захочется еще!