Эта экскурсия по Праге предлагает уникальную возможность познакомиться с теми частями города, которые остаются неизвестными для большинства туристов. Пейзаж этого района открывается у всех въезжающих в город по Нусельскому мосту.Здесь

вы увидите улицы, где происходили судьбоносные события чешской истории, посетите музеи и пивные, связанные с известными личностями, такими как Иозеф Швейк и композитор Дворжак. В этих кварталах представлена уникальная архитектура всех стилей, от романского до нео-готики XIX века. Вы также сможете посетить исторические места христианских паломничеств и увидеть иконы, которым молились императоры и короли. Прогулка будет насыщенной и интересной в любое время года

Описание экскурсии

Программа

Район мало описан в путеводителях, большие туристические группы здесь не ходят. Это практически окраина пражского центра, но в тоже время и сам центр города. Еще это — такой уникальный район Праги, где самому, без гида, с подробностями, даже опытному путешественнику, разобраться трудно.

Вот улица, где была одна из судьбоносных битв в чешской истории. За поворотом жил Иозеф Швейк, друг писателя Гашека и прототип его знаменитого героя, а это — одна из любимых пивных самого «бравого солдата». Вот музей композитора Дворжака и здесь же недалеко была лечебница, в которой умер его коллега — Сметана. В этих кварталах — уникальная в Европе архитектура всех стилей от романского до знаменитой чешской нео-готики XIX века. Имена архитекторов — в учебниках и истории, и архитектуры. Здесь же студенческий городок XIX века. И необычные храмы, монастыри XIV века — объекты мирового наследия ЮНЕСКО. Единственный в Чехии исторический музей полиции и самый знаменитый родильный дом.

Во время экскурсии мы посетим исторические места христианских поломничеств и сегодняшних тихих молитв. Увидим настоящие иконы, которым молились императоры и короли. Я расскажу вам подробности многовековой истории, которая жила и живет на этих улицах. Мы с вами увидим самые красивые в Праге интерьеры православных храмов, а их здесь несколько. А ещё, всё это — необычные сегодня для столичного города тихие кварталы, за высокими стенами спрятанные парки, спуски и подъемы и даже свой, кстати, первый городской и университетский Ботанический сад.

Многое здесь открыто для туристов только один день в неделю. Давайте же воспользуемся шансом!

Обязательно берите с собой фотоаппарат или закажите у меня фотографа. Приглашаю на незабываемую прогулку. Она будет насыщенной в любой сезон и в любую погоду.