Рождество — волшебное время в Праге. Город наполняется ароматами горячего вина, очаровательными вертепами и праздничной иллюминацией.
А за всей этой красотой — удивительные истории: я расскажу о девочке, из-за которой появились ёлки, о картах и костях в святые дни, о чешских традициях, что приметила ЮНЕСКО, и многом другом.
Описание экскурсии
Погуляем по Малостранской, Марианской и Староместской площадям, Карлову мосту и острову Кампа.
Вы увидите, как благодаря празднично украшенным фасадам Прага переливается светом.
И узнаете:
- как отмечали Рождество в стародавние времена и как это делают сегодня
- кто в Чехии дарит подарки и почему здесь хорошо знают Деда Мороза
- почему чешские ребятишки до чёртиков бояться Чёрта и надеются на милость Ангела
- что принято есть на праздники и почему нельзя вставать из-за стола до окончания трапезы
- где пражане уже много лет собираются, чтобы вместе попеть рождественские колядки
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малостранской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 322 туристов
В день знакомства с Прагой я, едва закинув чемоданы в номер, отправилась на прогулку, а уже к вечеру поняла, что влюбилась в город.
