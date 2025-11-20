Мои заказы

Рождественская Прага

По центру нарядного города - с рассказами о еде, колядках и Чёрте
Рождество — волшебное время в Праге. Город наполняется ароматами горячего вина, очаровательными вертепами и праздничной иллюминацией.

А за всей этой красотой — удивительные истории: я расскажу о девочке, из-за которой появились ёлки, о картах и костях в святые дни, о чешских традициях, что приметила ЮНЕСКО, и многом другом.
Описание экскурсии

Погуляем по Малостранской, Марианской и Староместской площадям, Карлову мосту и острову Кампа.

Вы увидите, как благодаря празднично украшенным фасадам Прага переливается светом.

И узнаете:

  • как отмечали Рождество в стародавние времена и как это делают сегодня
  • кто в Чехии дарит подарки и почему здесь хорошо знают Деда Мороза
  • почему чешские ребятишки до чёртиков бояться Чёрта и надеются на милость Ангела
  • что принято есть на праздники и почему нельзя вставать из-за стола до окончания трапезы
  • где пражане уже много лет собираются, чтобы вместе попеть рождественские колядки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Малостранской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 322 туристов
В день знакомства с Прагой я, едва закинув чемоданы в номер, отправилась на прогулку, а уже к вечеру поняла, что влюбилась в город. И Прага ответила мне взаимностью — моей
читать дальше

семье выпал шанс перебраться в чешскую столицу. Это дало мне официальный повод погрузиться в её историю, культуру и традиции. В один момент я поняла, что хочу и могу делиться знаниями с другими. Так я стала гидом. У меня есть и сертификат, и лицензия, и даже специальный красивенький значок. Но это не главное. Главное, что я люблю своё дело, и люди чувствуют это — иначе они бы не возвращались ко мне за новыми прогулками. Попробуйте и вы познакомиться с этим удивительным городом в моей компании! Со своей стороны торжественно обещаю приложить все усилия для того, чтобы вам захотелось вновь побывать здесь.

