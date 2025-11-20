читать дальше

семье выпал шанс перебраться в чешскую столицу. Это дало мне официальный повод погрузиться в её историю, культуру и традиции. В один момент я поняла, что хочу и могу делиться знаниями с другими. Так я стала гидом. У меня есть и сертификат, и лицензия, и даже специальный красивенький значок. Но это не главное. Главное, что я люблю своё дело, и люди чувствуют это — иначе они бы не возвращались ко мне за новыми прогулками. Попробуйте и вы познакомиться с этим удивительным городом в моей компании! Со своей стороны торжественно обещаю приложить все усилия для того, чтобы вам захотелось вновь побывать здесь.