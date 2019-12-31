8 отзывов оставили туристы

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Огни рождественской Праги

Рождественские ярмарки, концерты и вкусности — окунуться в атмосферу праздника и чешских традиций

4.7
8 отзывов
Надежда
Надежда – Гид из Праги
В последнюю неделю ноября Прага погружается в атмосферу Адвента — ожидания прихода самого искрящегося, блистающего разноцветьем огней праздника.

Полного вкусностей, подарков, добра и любви.

Прага в ожидании Рождества! Приглашаю вас окунуться в эту волшебную, необыкновенно волнующую атмосферу.

Рождественские ярмарки, концерты во всех пражских храмах, выставки бетлемов.

И, конечно же, многочисленные уличные представления танцоров и певцов — все это ждет вас с 28-го ноября по 6 января.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €125 за экскурсию

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Огни рождественской Праги
Огни рождественской Праги

Что вас ожидает

Мы предварительно составим маршрут с учетом ваших пожеланий. А пока предлагаю несколько главных акцентов рождественской Праги.

  • Можно начать прогулку 👣 от главной елки страны на Староместской площади. Многочисленные чешские умельцы предложат вам свои изделия. Гурманов ждет знаменитая пражская ветчина — сочные куски свинины будут отрезать перед вашим глазами от крутящейся на вертеле туши. Обжаренные на открытом огне колбасы, сдобренные ядреной горчицей и свеженатертым хреном не оставят равнодушным никого. Вы вегетарианец? Тогда попробуйте хрустящие румяной корочкой лангоше, рождественское печенье цукрови или трделники — вкуснейшие трубочки из слоеного теста. И, конечно же, вас ждет дегустация сваржака — горячего вина со всевозможными специями.
  • Затем мы пробродим по улицам Старого города, и я расскажу о чешских традициях и рождественских обычаях. Не забудем и о Сильвестре — именно так чехи называют Новый год.
  • На Карловом мосту мы полюбуемся красавицей Влтавой, которая играет очень важную роль «Реки желаний» в рождественских торжествах.
  • На острове 🏝️ Кампа полюбуемся на изделия гончаров и стеклодувов, и вы сможете купить подарки себе и своим любимым.
  • На Малой Стране мы обязательно заглянем в гости в храм Девы Марии Победительницы к чудотворящему младенцу Иисусу — ведь именно он главный виновник предстоящего Рождества. Если повезет, услышим торжественные песнопения монахов Ордена босых кармелитов.
  • Затем… затем вы можете отправиться на обед или ужин в любой из понравившихся ресторанов. А вот если останутся силы и желание, можно отправиться на Градчаны. В монастыре капуцинов на Адвент можно увидеть уникальный бетлем — место паломничества туристов со всех концов планеты. А на самом Пражском Граде впервые организована Рождественская ярмарка, которая ждет каждого, кто придет с сердцем, открытым для любви и добра.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: на гурманские изыски и сувениры
  • Экскурсия проводится с 1 декабря по 6 января (после все ярмарки закрываются)
Огни рождественской Праги
Огни рождественской Праги
Огни рождественской Праги
Огни рождественской Праги
Огни рождественской Праги
Огни рождественской Праги
Огни рождественской Праги
Огни рождественской Праги
Огни рождественской Праги
Огни рождественской Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
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8 отзывов оставили туристы

31 декабря 2019
Экскурсию проводила гид Надежда. Нам все очень понравилось. Спасибо большое гид и конечно же рекомендуем сходить, узнаете много нового о праздновании рождества и нового года.
8 января 2019
У Надежды прекрасные глубокие знания о Праге. Есть ответы на все вопросы:) но, не хватает энергетики что ли.. бывали в других странах, других городах на экскцрсиях с трипстером, экскурсоводы тааак влюбляют в город:) глаза горяяят у них и через 15 минут после начала и у нас всех, времени не замечаешь:) а тут раз5-6 взглянула на часы, когда же уже конец.. ну может быть просто такой сложился день и настроение для нас.. ) но как то так..
1 января 2018
Живое общение, интересная информация. Погода к сожалению подвела.
21 декабря 2017
Отличная город, интересная экскурсия, приятные люди. Светлый праздник хорошее настроенье! Все очень хорошо!
21 декабря 2017
Благодарю!!! Чудесная экскурсия.
15 декабря 2017
Остались очень довольны экскурсией. Надежда - замечательный и гибкий гид, который может сделать экскурсию интересной для любого возраста. Мы были с детьми (14 и 8 лет) и всем очень понравилось.
11 декабря 2017
Надежда, настоящий профи своего дела! Всё чётко и по делу, факты плюс дискуссия, плюс отличное настроение. Спасибо за интересные экскурсии, привет из Риги!
5 января 2017
Добрый день. Посетил Прагу впервые. Хотелось сразу по приезду получить заряд рождественского настроения. Лучший способ- прогулка по вечернему городу в компании интересного рассказчика. Выбрали в компанию гида Надежду и не пожалели. Рекомендую любителям новых знаний и интеллектуальной беседы. Юрий

Надежда проводит ещё 6 экскурсий

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