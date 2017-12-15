8 отзывов оставили туристы

читать дальше уменьшить

тааак влюбляют в город:) глаза горяяят у них и через 15 минут после начала и у нас всех, времени не замечаешь:) а тут раз5-6 взглянула на часы, когда же уже конец. . ну может быть просто такой сложился день и настроение для нас. .) но как то так. .