8 отзывов оставили туристы

В последнюю неделю ноября Прага погружается в атмосферу Адвента. Это время ожидания Рождества, наполненное огнями, вкусностями и добротой.
Прогулка начнется от главной елки на Староместской площади, где можно попробовать пражскую ветчину
Прогулка начнется от главной елки на Староместской площади, где можно попробовать пражскую ветчину
5 причин купить этот билет
- 🎄 Волшебная атмосфера Адвента
- 🍖 Дегустация пражской ветчины и других деликатесов
- 🎶 Концерты и уличные представления
- 🛍️ Покупка уникальных сувениров
- 🏰 Посещение исторических мест
Что можно увидеть
- Староместская площадь
- Карлов мост
- Остров Кампа
- Малая Страна
- Пражский Град
Описание билета
Мы предварительно составим маршрут с учетом ваших пожеланий. А пока предлагаю несколько главных акцентов рождественской Праги.
- Можно начать прогулку от главной елки страны на Староместской площади. Многочисленные чешские умельцы предложат вам свои изделия. Гурманов ждет знаменитая пражская ветчина — сочные куски свинины будут отрезать перед вашим глазами от крутящейся на вертеле туши. Обжаренные на открытом огне колбасы, сдобренные ядреной горчицей и свеженатертым хреном не оставят равнодушным никого. Вы вегетарианец? Тогда попробуйте хрустящие румяной корочкой лангоше, рождественское печенье цукрови или трделники — вкуснейшие трубочки из слоеного теста. И, конечно же, вас ждет дегустация сваржака — горячего вина со всевозможными специями.
- Затем мы пробродим по улицам Старого города, и я расскажу о чешских традициях и рождественских обычаях. Не забудем и о Сильвестре — именно так чехи называют Новый год.
- На Карловом мосту мы полюбуемся красавицей Влтавой, которая играет очень важную роль «Реки желаний» в рождественских торжествах.
- На острове Кампа полюбуемся на изделия гончаров и стеклодувов, и вы сможете купить подарки себе и своим любимым.
- На Малой Стране мы обязательно заглянем в гости в храм Девы Марии Победительницы к чудотворящему младенцу Иисусу — ведь именно он главный виновник предстоящего Рождества. Если повезет, услышим торжественные песнопения монахов Ордена босых кармелитов.
- Затем… затем вы можете отправиться на обед или ужин в любой из понравившихся ресторанов. А вот если останутся силы и желание, можно отправиться на Градчаны. В монастыре капуцинов на Адвент можно увидеть уникальный бетлем — место паломничества туристов со всех концов планеты. А на самом Пражском Граде впервые организована Рождественская ярмарка, которая ждет каждого, кто придет с сердцем, открытым для любви и добра.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: на гурманские изыски и сувениры
- Экскурсия проводится с 1 декабря по 6 января (после все ярмарки закрываются)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Остались очень довольны экскурсией. Надежда - замечательный и гибкий гид, который может сделать экскурсию интересной для любого возраста. Мы были с детьми (14 и 8 лет) и всем очень понравилось.
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Н
Экскурсию проводила гид Надежда. Нам все очень понравилось. Спасибо большое гид и конечно же рекомендуем сходить,узнаете много нового о праздновании рождества и нового года.
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k
Надежда, настоящий профи своего дела! Всё чётко и по делу, факты плюс дискуссия, плюс отличное настроение. Спасибо за интересные экскурсии, привет из Риги!
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S
Отличная город, интересная экскурсия, приятные люди. Светлый праздник хорошее настроенье! Все очень хорошо!
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И
У Надежды прекрасные глубокие знания о Праге. Есть ответы на все вопросы:) но, не хватает энергетики что ли. . бывали в других странах, других городах на экскцрсиях с трипстером, экскурсоводы
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Т
Благодарю!!! Чудесная экскурсия.
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