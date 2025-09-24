В Саксонской Швейцарии притаились неласковые, почерневшие от времени скалы — ими мы полюбуемся, когда попадем в заповедник Бастай.
Здесь по-настоящему можно почувствовать всю мощь природы, а заодно посмотреть на древнее укрепление — неприступную военную крепость Кёнигштайн.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Мощь природы
Как же сурова бывает природа! Голые, неласковые скалы, почерневшие от времени, обдуваемые ветрами в лютую стужу и жару, стоят здесь веками, изо дня в день, из года в год, немым укором людям, возомнившими себя королями природы. Именно здесь появляется чувство преклонения перед природой, ее силой и мудростью. Мост, переброшенный от скалы к скале, каменный, парящий в воздухе — вот оно, творение рук человеческих, спорящих с силами природы. Отважны и смелы были люди, построившие его. Глядеть вниз с почти полукилометровой высоты на Эльбу, на деревья, кажущиеся такими тонкими и маленькими, и при этом таскать тяжелые камни и строить мост — вот оно, геройство, не уступающее могуществу природы.
Крепость на века
А на соседней скале раскинулась военная крепость Кёнигштайн, угрюмая и неприступная. Веками строили ее солдаты, чтобы преодолеть натиск неприятеля. Но годы шли, власть менялась, враги стали друзьями, а защитники цитадели канули в лета. А крепость осталась как памятник человеческой силе, упорству, могуществу. Теперь с высоких стен крепости как на ладони просматриваются ландшафты прекрасной Саксонии. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Кёнигштайн
- Заповедник Бастай
Что включено
- Экскурсия,
Что не входит в цену
- Входной билет в крепость
- ТРАНСФЕР!!!
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- !! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
