Мощь природы

Как же сурова бывает природа! Голые, неласковые скалы, почерневшие от времени, обдуваемые ветрами в лютую стужу и жару, стоят здесь веками, изо дня в день, из года в год, немым укором людям, возомнившими себя королями природы. Именно здесь появляется чувство преклонения перед природой, ее силой и мудростью. Мост, переброшенный от скалы к скале, каменный, парящий в воздухе — вот оно, творение рук человеческих, спорящих с силами природы. Отважны и смелы были люди, построившие его. Глядеть вниз с почти полукилометровой высоты на Эльбу, на деревья, кажущиеся такими тонкими и маленькими, и при этом таскать тяжелые камни и строить мост — вот оно, геройство, не уступающее могуществу природы.

Крепость на века

А на соседней скале раскинулась военная крепость Кёнигштайн, угрюмая и неприступная. Веками строили ее солдаты, чтобы преодолеть натиск неприятеля. Но годы шли, власть менялась, враги стали друзьями, а защитники цитадели канули в лета. А крепость осталась как памятник человеческой силе, упорству, могуществу. Теперь с высоких стен крепости как на ладони просматриваются ландшафты прекрасной Саксонии.