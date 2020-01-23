Что вас ожидает

Прага глазами местных

По узким старинным улочкам, мимо роскошных дворцов и мещанских домиков, монастыря рыцарей мальтийского ордена и костела девы Марии под цепью, мы отправимся к музею алхимии. По пути я расскажу, кто и когда основал город Малу Страну, кого стерегут 27 чешских дворян и где находится самая старая деревянная винтовая лестница в Праге. Вы полюбуетесь мостиком влюбленных и узнаете об истоках «замочной» традиции, познакомитесь с водяным, оставите автограф на стене Джона Леннона и побываете на золотой улочке Пражского Града.

Музей алхимии и магии

Интерактивные экспонаты, магический круг на полу, свитки с историями об известных мистиках прошлого, а также чердачное помещение «Башня Келли», где работал шотландский медиум — здесь вас ждет погружение в мир алхимии. Вы узнаете, кто пригласил алхимиков в Прагу и чем они тут занимались, заглянете в лабораторию, хранящую секрет изготовления философского камня, и поймете, почему это место прозвали домом «у осла в колыбели».