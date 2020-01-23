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Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Малая сторона — необыкновенный район, овеянный городскими легендами и преданиями.

Шагая по мостовым, которые помнят Казанову и Моцарта, вы словно перенесетесь в прошлые столетия.

А удивительные истории о горожанах, местных традициях и алхимиках погрузят в романтическую атмосферу.
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — в районе Малая сторона
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков

Что вас ожидает

Прага глазами местных
По узким старинным улочкам, мимо роскошных дворцов и мещанских домиков, монастыря рыцарей мальтийского ордена и костела девы Марии под цепью, мы отправимся к музею алхимии. По пути я расскажу, кто и когда основал город Малу Страну, кого стерегут 27 чешских дворян и где находится самая старая деревянная винтовая лестница в Праге. Вы полюбуетесь мостиком влюбленных и узнаете об истоках «замочной» традиции, познакомитесь с водяным, оставите автограф на стене Джона Леннона и побываете на золотой улочке Пражского Града.

Музей алхимии и магии
Интерактивные экспонаты, магический круг на полу, свитки с историями об известных мистиках прошлого, а также чердачное помещение «Башня Келли», где работал шотландский медиум — здесь вас ждет погружение в мир алхимии. Вы узнаете, кто пригласил алхимиков в Прагу и чем они тут занимались, заглянете в лабораторию, хранящую секрет изготовления философского камня, и поймете, почему это место прозвали домом «у осла в колыбели».

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Входные билеты в музей алхимиков не входят в стоимость экскурсии: 220 крон (около 9 евро) взрослый, 160 крон студенческий, 90 крон детский
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков

Экскурсия проводится в среду в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в районе Малая сторона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Для того, чтобы чувствовать себя независимо и одновременно комфортно необходимо иметь контакт человека, которые сможет в любую минуту ориентировать вас в незнакомом городе. Наша компания профессионально занимается услугами сфере туризма. Мы предлагает вам ненавязчивый сервис, сопровождение опытных гидов согласно вашим пожеланиям и предпочтениям, надежного партнера и помощника в незнакомой, но такой прекрасной стране Чехии.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Алексий
23 января 2020
Потрясающе, очень понравилось! Одна из лучших экскурсий за всё наше пребывание в Праге! Татьяна очень интересно рассказывает, знакомит с городом со стороны местного жителя, проводит по потаённым, скрытым от большинства туристов, тихим и восхитительно красивым улочкам. Много нового узнали об алхимиках и их деятельности; чердак музея алхимиков - это нечто!
Время пролетело незаметно, а потому показалось мало )) Могли бы так гулять с Татьяной весь день, заряжаясь её энергетикой и впитывая атмосферу города...
В следующий раз забронируем Татьяну на всю поездку! )

Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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