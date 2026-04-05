Малая сторона - это место, где каждый камень хранит свою историю. Прогуливаясь по мостовым, которые помнят Казанову и Моцарта, вы перенесетесь в прошлые столетия.Узкие улочки, роскошные дворцы, монастырь рыцарей мальтийского

ордена и костел девы Марии под цепью - все это создает неповторимую атмосферу. Посетите музей алхимии, где вас ждут интерактивные экспонаты, магический круг и свитки с историями о мистиках прошлого. Узнайте, кто пригласил алхимиков в Прагу и чем они занимались, загляните в лабораторию, хранящую секрет философского камня. Экскурсия полностью пешеходная, а входные билеты в музей оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Малой Стране - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а длинные световые дни позволяют полностью насладиться атмосферой Праги. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, хотя и холодно, всё же можно ощутить особую атмосферу старинного города, но стоит подготовиться к более коротким дням и возможным снегопадам.

Сейчас август — это идеальное время.