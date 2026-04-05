Малая сторона - уникальный район Праги, где каждый уголок дышит историей. Погрузитесь в мир алхимии и мистики, узнайте городские легенды и предания
Малая сторона - это место, где каждый камень хранит свою историю. Прогуливаясь по мостовым, которые помнят Казанову и Моцарта, вы перенесетесь в прошлые столетия.
Узкие улочки, роскошные дворцы, монастырь рыцарей мальтийского читать дальшеуменьшить
ордена и костел девы Марии под цепью - все это создает неповторимую атмосферу.
Посетите музей алхимии, где вас ждут интерактивные экспонаты, магический круг и свитки с историями о мистиках прошлого.
Узнайте, кто пригласил алхимиков в Прагу и чем они занимались, загляните в лабораторию, хранящую секрет философского камня. Экскурсия полностью пешеходная, а входные билеты в музей оплачиваются отдельно
Лучшее время для экскурсии по Малой Стране - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а длинные световые дни позволяют полностью насладиться атмосферой Праги. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, хотя и холодно, всё же можно ощутить особую атмосферу старинного города, но стоит подготовиться к более коротким дням и возможным снегопадам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Малая сторона
Музей алхимии
Монастырь рыцарей мальтийского ордена
Костел девы Марии под цепью
Стена Джона Леннона
Золотая улочка Пражского Града
Описание экскурсии
Прага глазами местных
По узким старинным улочкам, мимо роскошных дворцов и мещанских домиков, монастыря рыцарей мальтийского ордена и костела девы Марии под цепью, мы отправимся к музею алхимии. По пути я расскажу, кто и когда основал город Малу Страну, кого стерегут 27 чешских дворян и где находится самая старая деревянная винтовая лестница в Праге. Вы полюбуетесь мостиком влюбленных и узнаете об истоках «замочной» традиции, познакомитесь с водяным, оставите автограф на стене Джона Леннона и побываете на золотой улочке Пражского Града.
Музей алхимии и магии
Интерактивные экспонаты, магический круг на полу, свитки с историями об известных мистиках прошлого, а также чердачное помещение «Башня Келли», где работал шотландский медиум — здесь вас ждет погружение в мир алхимии. Вы узнаете, кто пригласил алхимиков в Прагу и чем они тут занимались, заглянете в лабораторию, хранящую секрет изготовления философского камня, и поймете, почему это место прозвали домом «у осла в колыбели».
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная
Входные билеты в музей алхимиков не входят в стоимость экскурсии: 220 крон (около 9 евро) взрослый, 160 крон студенческий, 90 крон детский
в субботу и воскресенье в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€49
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Малая сторона
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 2155 туристов
Для того, чтобы чувствовать себя независимо и одновременно комфортно необходимо иметь контакт человека, которые сможет в любую минуту ориентировать вас в незнакомом городе. Наша компания профессионально занимается услугами сфере туризма. Мы предлагает вам ненавязчивый сервис, сопровождение опытных гидов согласно вашим пожеланиям и предпочтениям, надежного партнера и помощника в незнакомой, но такой прекрасной стране Чехии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ksenia
Если хотите увидеть другую Прагу, вам сюда. Экскурсия на одном дыхании! Никаких скучных дат — только захватывающие легенды и живой диалог. Огромное спасибо Татьяне за небанальный подход и полное погружение в атмосферу, она умеет увлечь так, что не замечаешь пройденных километров! Искренне рекомендую!
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Макс
Экскурсия подойдёт тем кто увлекается или, как минимум, знаком с эзотерикой и хотел бы выйти за рамки обычной обзорной экскурсии в стиле "посмотрите направо, посмотрите налево" и углубиться в магический читать дальшеуменьшить
мир символов, знаков и алхимии Праги. От всего сердца благодарен Татьяне за экскурсию, это были чудесные 3 часа, наполненные увлекательными рассказами и энергетикой Старого Города. Отдельное спасибо за Музей Алхимии, он потрясающий (фото оттуда)
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Алексий
Потрясающе, очень понравилось! Одна из лучших экскурсий за всё наше пребывание в Праге! Татьяна очень интересно рассказывает, знакомит с городом со стороны местного жителя, проводит по потаённым, скрытым от большинства читать дальшеуменьшить
туристов, тихим и восхитительно красивым улочкам. Много нового узнали об алхимиках и их деятельности; чердак музея алхимиков - это нечто! Время пролетело незаметно, а потому показалось мало)) Могли бы так гулять с Татьяной весь день, заряжаясь её энергетикой и впитывая атмосферу города… В следующий раз забронируем Татьяну на всю поездку!)
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Ирина
Это было незабываемо! 10 лет живу в Праге, но столько интересного и необычного не знала и не замечала. Татьяна не только очень профессиональный гид, но и человек влюбленный в Прагу. Огромная благодарность за очень плодотворное и интересно проведенное время!!
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Irena
Очень познавательная и интересная экскурсия! Татьяна очень тёплый человек, профессионал с невероятной энергетикой! Вы сможете увидеть Волшебство в деталях и влюбиться в Прагу за один день! Спасибо огромное! ❤️
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