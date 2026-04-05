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Мала-Страна: секреты пражских алхимиков

Малая сторона - уникальный район Праги, где каждый уголок дышит историей. Погрузитесь в мир алхимии и мистики, узнайте городские легенды и предания
Малая сторона - это место, где каждый камень хранит свою историю. Прогуливаясь по мостовым, которые помнят Казанову и Моцарта, вы перенесетесь в прошлые столетия.

Узкие улочки, роскошные дворцы, монастырь рыцарей мальтийского
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ордена и костел девы Марии под цепью - все это создает неповторимую атмосферу.

Посетите музей алхимии, где вас ждут интерактивные экспонаты, магический круг и свитки с историями о мистиках прошлого.

Узнайте, кто пригласил алхимиков в Прагу и чем они занимались, загляните в лабораторию, хранящую секрет философского камня. Экскурсия полностью пешеходная, а входные билеты в музей оплачиваются отдельно

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный исторический район
  • 🔮 Тайны пражских алхимиков
  • 🏰 Роскошные дворцы и монастыри
  • 📜 Легенды и предания города
  • 🧙‍♂️ Интерактивные экспонаты музея

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Малой Стране - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а длинные световые дни позволяют полностью насладиться атмосферой Праги. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, хотя и холодно, всё же можно ощутить особую атмосферу старинного города, но стоит подготовиться к более коротким дням и возможным снегопадам.
Сейчас август — это идеальное время.
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков

Что можно увидеть

  • Малая сторона
  • Музей алхимии
  • Монастырь рыцарей мальтийского ордена
  • Костел девы Марии под цепью
  • Стена Джона Леннона
  • Золотая улочка Пражского Града

Описание экскурсии

Прага глазами местных

По узким старинным улочкам, мимо роскошных дворцов и мещанских домиков, монастыря рыцарей мальтийского ордена и костела девы Марии под цепью, мы отправимся к музею алхимии. По пути я расскажу, кто и когда основал город Малу Страну, кого стерегут 27 чешских дворян и где находится самая старая деревянная винтовая лестница в Праге. Вы полюбуетесь мостиком влюбленных и узнаете об истоках «замочной» традиции, познакомитесь с водяным, оставите автограф на стене Джона Леннона и побываете на золотой улочке Пражского Града.

Музей алхимии и магии

Интерактивные экспонаты, магический круг на полу, свитки с историями об известных мистиках прошлого, а также чердачное помещение «Башня Келли», где работал шотландский медиум — здесь вас ждет погружение в мир алхимии. Вы узнаете, кто пригласил алхимиков в Прагу и чем они тут занимались, заглянете в лабораторию, хранящую секрет изготовления философского камня, и поймете, почему это место прозвали домом «у осла в колыбели».

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Входные билеты в музей алхимиков не входят в стоимость экскурсии: 220 крон (около 9 евро) взрослый, 160 крон студенческий, 90 крон детский

в субботу и воскресенье в 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€49
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Малая сторона
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 2155 туристов
Для того, чтобы чувствовать себя независимо и одновременно комфортно необходимо иметь контакт человека, которые сможет в любую минуту ориентировать вас в незнакомом городе. Наша компания профессионально занимается услугами сфере туризма. Мы предлагает вам ненавязчивый сервис, сопровождение опытных гидов согласно вашим пожеланиям и предпочтениям, надежного партнера и помощника в незнакомой, но такой прекрасной стране Чехии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ksenia
Если хотите увидеть другую Прагу, вам сюда. Экскурсия на одном дыхании! Никаких скучных дат — только захватывающие легенды и живой диалог. Огромное спасибо Татьяне за небанальный подход и полное погружение в атмосферу, она умеет увлечь так, что не замечаешь пройденных километров! Искренне рекомендую!
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Макс
Экскурсия подойдёт тем кто увлекается или, как минимум, знаком с эзотерикой и хотел бы выйти за рамки обычной обзорной экскурсии в стиле "посмотрите направо, посмотрите налево" и углубиться в магический
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мир символов, знаков и алхимии Праги. От всего сердца благодарен Татьяне за экскурсию, это были чудесные 3 часа, наполненные увлекательными рассказами и энергетикой Старого Города. Отдельное спасибо за Музей Алхимии, он потрясающий (фото оттуда)

Экскурсия подойдёт тем кто увлекается или, как минимум, знаком с эзотерикой и хотел бы выйти за
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Алексий
Потрясающе, очень понравилось! Одна из лучших экскурсий за всё наше пребывание в Праге! Татьяна очень интересно рассказывает, знакомит с городом со стороны местного жителя, проводит по потаённым, скрытым от большинства
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туристов, тихим и восхитительно красивым улочкам. Много нового узнали об алхимиках и их деятельности; чердак музея алхимиков - это нечто!
Время пролетело незаметно, а потому показалось мало)) Могли бы так гулять с Татьяной весь день, заряжаясь её энергетикой и впитывая атмосферу города… В следующий раз забронируем Татьяну на всю поездку!)

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Ирина
Это было незабываемо! 10 лет живу в Праге, но столько интересного и необычного не знала и не замечала. Татьяна не только очень профессиональный гид, но и человек влюбленный в Прагу. Огромная благодарность за очень плодотворное и интересно проведенное время!!
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I
Очень познавательная и интересная экскурсия! Татьяна очень тёплый человек, профессионал с невероятной энергетикой!
Вы сможете увидеть Волшебство в деталях и влюбиться в Прагу за один день! Спасибо огромное! ❤️
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