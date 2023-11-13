Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора

Что вас ожидает:

  • Пряничная изба
  • Пардубице
  • Градец-Кралове
  • Замок Кунетицка гора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Сегодняшнее путешествие — семейное. И взрослым воздастся по потребностям и детям достанется всласть. Довольный ребёнок — хороший ребёнок, а потому день начнётся с задабривания мальков. Не исключено, что Аристотель отведал пряника первым из первых, однако для чехов медовая лепёшка — личная скрепа с семисотлетней историей.

Альма-матер вкусных автохтонных коврижек находится в Пардубице, а стало быть, оттуда киндер-задабривание и начнётся. Неподалёку от этого городка стоит терем-теремок, где пряничных дел мастера демонстрируют ремесло и раздают хенд-мейдовские сладости.

По соседству с пряничной избой высится большущий замок, когда-то служивший бойцом и защитником, а ныне демонстрирующий быт и нравы средневековья. О приключениях замка и его владельцев всем желающим расскажут местные гуру.

Неподалёку от полабской доминанты городок, стоящий бок о бок с Бородино, Ватерлоо и Сталинградом — когда-то здесь бились армии, решая судьбу Европы. Ныне Градец-Кралове — провинциальный Энск с няшными домиками и полусонными жителями, прогуливающимися по атмосферным улочкам и наслаждающимися местными разносолами. Всем любителям истории в «Городе вдовствующих королев» бонусом достаётся вкуснейший информационный десерт.

И, наконец, по дороге в Прагу встретится нечто, что для детей станет пломбиром с кремовой розой — миниатюрный каменный замок, стоящий посередь дремучего леса, словно Избушка на курьих ножках…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
На весь день
Для детей
Природа и пейзажи
Горы
Семейные
Дворцы, замки и особняки

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