Сегодняшнее путешествие — семейное. И взрослым воздастся по потребностям и детям достанется всласть. Довольный ребёнок — хороший ребёнок, а потому день начнётся с задабривания мальков. Не исключено, что Аристотель отведал пряника первым из первых, однако для чехов медовая лепёшка — личная скрепа с семисотлетней историей.

Альма-матер вкусных автохтонных коврижек находится в Пардубице, а стало быть, оттуда киндер-задабривание и начнётся. Неподалёку от этого городка стоит терем-теремок, где пряничных дел мастера демонстрируют ремесло и раздают хенд-мейдовские сладости.

По соседству с пряничной избой высится большущий замок, когда-то служивший бойцом и защитником, а ныне демонстрирующий быт и нравы средневековья. О приключениях замка и его владельцев всем желающим расскажут местные гуру.

Неподалёку от полабской доминанты городок, стоящий бок о бок с Бородино, Ватерлоо и Сталинградом — когда-то здесь бились армии, решая судьбу Европы. Ныне Градец-Кралове — провинциальный Энск с няшными домиками и полусонными жителями, прогуливающимися по атмосферным улочкам и наслаждающимися местными разносолами. Всем любителям истории в «Городе вдовствующих королев» бонусом достаётся вкуснейший информационный десерт.

И, наконец, по дороге в Прагу встретится нечто, что для детей станет пломбиром с кремовой розой — миниатюрный каменный замок, стоящий посередь дремучего леса, словно Избушка на курьих ножках…