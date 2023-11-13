Что вас ожидает:
- Пряничная изба
- Пардубице
- Градец-Кралове
- Замок Кунетицка гора
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Сегодняшнее путешествие — семейное. И взрослым воздастся по потребностям и детям достанется всласть. Довольный ребёнок — хороший ребёнок, а потому день начнётся с задабривания мальков. Не исключено, что Аристотель отведал пряника первым из первых, однако для чехов медовая лепёшка — личная скрепа с семисотлетней историей.
Альма-матер вкусных автохтонных коврижек находится в Пардубице, а стало быть, оттуда киндер-задабривание и начнётся. Неподалёку от этого городка стоит терем-теремок, где пряничных дел мастера демонстрируют ремесло и раздают хенд-мейдовские сладости.
По соседству с пряничной избой высится большущий замок, когда-то служивший бойцом и защитником, а ныне демонстрирующий быт и нравы средневековья. О приключениях замка и его владельцев всем желающим расскажут местные гуру.
Неподалёку от полабской доминанты городок, стоящий бок о бок с Бородино, Ватерлоо и Сталинградом — когда-то здесь бились армии, решая судьбу Европы. Ныне Градец-Кралове — провинциальный Энск с няшными домиками и полусонными жителями, прогуливающимися по атмосферным улочкам и наслаждающимися местными разносолами. Всем любителям истории в «Городе вдовствующих королев» бонусом достаётся вкуснейший информационный десерт.
И, наконец, по дороге в Прагу встретится нечто, что для детей станет пломбиром с кремовой розой — миниатюрный каменный замок, стоящий посередь дремучего леса, словно Избушка на курьих ножках…
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.