Час езды от Праги - и вы в Кутной Горе, историческом центре средневековой Богемии. Здесь вы увидите уникальную Костницу, где интерьер создан из человеческих костей, и величественный собор Святой Варвары с потрясающими витражами. В замке Жлебы, построенном в 13 веке, вас ждут охотничьи залы и оружейные коллекции. Путешествие обещает раскрыть множество граней чешской культуры и истории

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Кутна Гора — это старинный город в часе езды от Праги. В Средневековье он был почти столь же влиятелен, как столица: здесь добывали серебро и чеканили монеты для всей Богемии. Город до сих пор сохраняет свой готический облик — мощёные улицы, каменные дома, величественные храмы.

Костница, или Часовня Всех Святых (около 1 часа)

В пригороде Кутной Горы находится один из самых необычных храмов в Европе. Его интерьер оформлен из костей примерно 30 тысяч человек, умерших во время эпидемий и войн. Всё здесь от люстр до гербов и алтарей сделано из черепов и костей как своеобразное напоминание о бренности и красоте жизни.

Собор Святой Варвары — главный храм Кутной Горы, шедевр чешской готики. Он был задуман как символ богатства города и строился более пяти столетий. Его покровительница, святая Варвара, — защитница шахтёров. Мы полюбуемся потрясающими витражами, резными сводами и редкими фресками с изображением горной промышленности.

Романтический замок Жлебы (около 1,5 часов)

Построенный в 13 веке, он был позже перестроен в духе неоготики. Внутри — охотничьи залы, оружейные коллекции, парадные интерьеры. Это один из самых «кинематографичных» чешских замков, окружённый парком и дикой зверофермой, где до сих пор живут белые олени.

Организационные детали