Всего час от Праги - и вы в средневековой Кутной Горе. Уникальные костницы, готические соборы и романтический замок ждут вас
Час езды от Праги - и вы в Кутной Горе, историческом центре средневековой Богемии.
Здесь вы увидите уникальную Костницу, где интерьер создан из человеческих костей, и величественный собор Святой Варвары с потрясающими витражами. В замке Жлебы, построенном в 13 веке, вас ждут охотничьи залы и оружейные коллекции. Путешествие обещает раскрыть множество граней чешской культуры и истории
Кутна Гора — это старинный город в часе езды от Праги. В Средневековье он был почти столь же влиятелен, как столица: здесь добывали серебро и чеканили монеты для всей Богемии. Город до сих пор сохраняет свой готический облик — мощёные улицы, каменные дома, величественные храмы.
Костница, или Часовня Всех Святых (около 1 часа) В пригороде Кутной Горы находится один из самых необычных храмов в Европе. Его интерьер оформлен из костей примерно 30 тысяч человек, умерших во время эпидемий и войн. Всё здесь от люстр до гербов и алтарей сделано из черепов и костей как своеобразное напоминание о бренности и красоте жизни.
Собор Святой Варвары — главный храм Кутной Горы, шедевр чешской готики. Он был задуман как символ богатства города и строился более пяти столетий. Его покровительница, святая Варвара, — защитница шахтёров. Мы полюбуемся потрясающими витражами, резными сводами и редкими фресками с изображением горной промышленности.
Романтический замок Жлебы (около 1,5 часов) Построенный в 13 веке, он был позже перестроен в духе неоготики. Внутри — охотничьи залы, оружейные коллекции, парадные интерьеры. Это один из самых «кинематографичных» чешских замков, окружённый парком и дикой зверофермой, где до сих пор живут белые олени.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Honda CRV
Дорога от Праги в одну сторону занимает около 1 часа. От Кутной Горы до замка Жлебы — примерно полчаса. В Кутной Горе у вас будет свободное время, чтобы пообедать (по желанию) и погулять по городу
Дополнительно оплачиваются билеты в часовню, замок и собор Святой Варвары оплачиваются отдельно — в общей сложности €22 за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Праге
Провёл экскурсии для 2064 туристов
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000 читать дальше
года — лицензированный гид с образованием и лицензиями Чешского министерства хозяйства, Австрийского министерства по туризму и Европейского союза. Я не перестаю рисовать и за эти годы провёл больше 20 персональных выставок. Моя специализация — экскурсии по музеям Европы, по замечательным пражским музеям и картинным галереям. Я интересно и неутомительно рассказываю об истории Чехии, пражской архитектуре. Моя задача — сделать так, чтобы вы влюбились в Прагу, узнали много нового и захотели возвращаться сюда вновь и вновь.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Александр
15 окт 2025
Остались очень довольный не давней экскурсии с Вячеславом. Вячеслав интеллигентный и очень знающий гид. Получили море не забываемых впечатлений. Узнали много нового и хорошо провели время. Рекомендую Этот тур. Очень понравилось всей моей семье.
М
Марина
10 авг 2025
Большое спасибо нашему душевному гиду Вячеславу за прекрасную экскурсию. Вячеслав – очень интеллигентный, обаятельный, вдумчивый человек и великолепный рассказчик, который располагает к себе с первых минут встречи. Создается ощущение, что ты читать дальше
встретил доброго друга, мудрого наставника, который владеет большим багажом знаний о Чехии, с которым очень легко и комфортно путешествовать и расширять кругозор. Спасибо еще раз за день в вашей компании, мы будем часто вспоминать нашу поездку: как слушали ваши истории про старинный замок, как рассматривали красивейшие витражи в соборе, гуляли вместе по живописным улочкам, восторгались мистическим великолепием убранства Костницы, слушали истории о жизни чехов и многое другое. Очень надеемся, что встреча была не последней и мы еще сможем изучить города Чехии именно в компании Вячеслава!