Путешествие во времени стало реальным.
Средневековье — это не только алхимики, ведьмы и темные века, но и местный колорит, раскрывающийся в полную меру в местной корчме.
Погуляв по мощеной улице старого центра вы отправитесь в настоящую средневековую корчму, где в течение 3 часов будете званым гостем.
Описание экскурсии
Изысканный пир в средневековой корчме Предлагаем вам совершить путешествие во времени! У вас есть отличная возможность, на один вечер перенестись из нашего времени в средние века! Начинается в Старом городе. Вы окажетесь в настоящей средневековой корчме со сводчатыми потолками. Здесь все сделано из камня и дерева, а зал освещается сотней оплывших свечей. Вас встретит средневековая прислуга, которая совсем не считает обязательным расшаркиваться. Однако вас быстренько усадят за стол, и начнется настоящий средневековый пир. Вам подадут традиционное угощение того времени:
закуски в виде сыров, • множество мясных блюд, • свежеиспеченный печной хлеб, • чешское пиво, • местные сладости. Вокруг вас закружится водоворот шоу. Вы увидите выступление прекрасных танцовщиц, ловких фехтовальщиков, факиров и других веселых персонажей. Перед вами с блеском разыграют великолепное средневековое представление. Сказка, участником которой будете и вы, продлится до позднего вечера, после чего вы вернетесь в наше время, веселые, сытые и отдохнувшие. Важная информация: Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
вт, ср, чт, пт, сб, вс в 17:00 (сбор в 16:30), Ежедневно в 20:00 (сбор в 19:50)
Ответы на вопросы
Что включено
- Шоу
- Ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
На Староместской площади
Когда и сколько длится?
Когда: вт, ср, чт, пт, сб, вс в 17:00 (сбор в 16:30), Ежедневно в 20:00 (сбор в 19:50)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы - вам будет предложена другая дата или другая экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзыве
Ю
Юлия
10 сен 2025
E
Elena
7 авг 2025
Приятная обстановка. Вкусная еда
K
Konstantin
10 июн 2025
Какое отношение танец живота и волынка имеют к Чехии я мало представляю.
P
PAUZA
27 апр 2025
И
Ирина
22 апр 2025
Нам очень понравилось, и еда, и шоу.
A
Aleksandr
30 дек 2024
N
Nino
19 мая 2024
Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.
I
Igor
7 дек 2021
I
Irina
1 янв 2020
c
cwietocz
9 ноя 2019
e
eco3nom
2 мая 2019
T
Tanja.re
12 апр 2019
N
NATALIIA
5 апр 2019
a
akudasho
20 янв 2019
М
МИХАИЛ
6 янв 2019
