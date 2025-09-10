Изысканный пир в средневековой корчме Предлагаем вам совершить путешествие во времени! У вас есть отличная возможность, на один вечер перенестись из нашего времени в средние века! Начинается в Старом городе. Вы окажетесь в настоящей средневековой корчме со сводчатыми потолками. Здесь все сделано из камня и дерева, а зал освещается сотней оплывших свечей. Вас встретит средневековая прислуга, которая совсем не считает обязательным расшаркиваться. Однако вас быстренько усадят за стол, и начнется настоящий средневековый пир. Вам подадут традиционное угощение того времени:

закуски в виде сыров, • множество мясных блюд, • свежеиспеченный печной хлеб, • чешское пиво, • местные сладости. Вокруг вас закружится водоворот шоу. Вы увидите выступление прекрасных танцовщиц, ловких фехтовальщиков, факиров и других веселых персонажей. Перед вами с блеском разыграют великолепное средневековое представление. Сказка, участником которой будете и вы, продлится до позднего вечера, после чего вы вернетесь в наше время, веселые, сытые и отдохнувшие. Важная информация: Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.