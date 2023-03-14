Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

Средневековый ужин в Праге

Путешествие во времени стало реальным

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Путешествие во времени стало реальным.

Средневековье — это не только алхимики, ведьмы и темные века, но и местный колорит, раскрывающийся в полную меру в местной корчме.

Погуляв по мощеной улице старого центра вы отправитесь в настоящую средневековую корчму, где в течение 3 часов будете званым гостем.
Средневековый ужин в Праге
Средневековый ужин в Праге
Средневековый ужин в Праге
Средневековый ужин в Праге
Средневековый ужин в Праге
Средневековый ужин в Праге
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Стало скучно? Хотите приключений? Тогда предлагаем Вам совершить путешествие во времени! У вас есть отличная возможность, на один вечер перенестись из нашего времени в средние века! Приглашаем Вас побывать в средневековой корчме и почувствовать на себе ту атмосферу свободы от современных условностей, которая царила в заведениях того времени.
Начинается все в 19.30 вечера на Староместской площади, где Вас встретит наш представитель. После небольшой прогулки по мощеной улице старого центра, Вы вдруг окажетесь в настоящей средневековой корчме со сводчатыми потолками. Здесь все сделано из камня и дерева, а освящается сотней оплывших свечей. Вас встретит средневековая прислуга, которая совсем не считает обязательным расшаркиваться. Однако, Вас быстренько усадят за стол, и начнется настоящий средневековый пир. Вам подадут традиционное угощение того времени, а это – закуски в виде сыров, испеченный в печи хлеб и, конечно, горы мяса. Запивать все это Вам предложат отличным чешским пивом. На десерт Вас ждет, тающий во рту, медовник. Наслаждаться средневековыми лакомствами Вы будете в сопровождении живой музыки того времени. А вокруг Вас закружится водоворот шоу. Вы увидите выступление прекрасных танцовщиц, ловких фехтовальщиков, факиров и других веселых персонажей. Перед Вами с блеском разыграют великолепное средневековое представление.
Сказка, участником которой будете и Вы, продлится до позднего вечера, после чего Вы вернетесь в наше время, веселые, сытые и отдохнувшие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Шоу
  • Ужин
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
на Староместской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
  • Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

Групповые
Пешеходные
Необычные
Вечерние
Водные развлечения
Ночные
Гастрономические
С ужином

Похожие туры из Праги

Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
53 отзыва
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Погрузиться в историю тайных орденов Праги на прогулке по Старому городу
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
90 за всё до 5 чел.
С Прагой на «ты»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
10 отзывов
С Прагой на «ты»
Знаковые места и тайные уголки города на дружеской экскурсии
на Вацлавской площади
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
85 за всё до 5 чел.
Средневековая Прага и её подземелья
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Организатор экскурсии Valery
Valery
1 отзыв
Средневековая Прага и её подземелья
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
ст. метро Mustek, Прага 1
18 мар
20 мар
25 мар
27 мар
20 за человека
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Праге
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ