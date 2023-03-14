Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

Стало скучно? Хотите приключений? Тогда предлагаем Вам совершить путешествие во времени! У вас есть отличная возможность, на один вечер перенестись из нашего времени в средние века! Приглашаем Вас побывать в средневековой корчме и почувствовать на себе ту атмосферу свободы от современных условностей, которая царила в заведениях того времени.

Начинается все в 19.30 вечера на Староместской площади, где Вас встретит наш представитель. После небольшой прогулки по мощеной улице старого центра, Вы вдруг окажетесь в настоящей средневековой корчме со сводчатыми потолками. Здесь все сделано из камня и дерева, а освящается сотней оплывших свечей. Вас встретит средневековая прислуга, которая совсем не считает обязательным расшаркиваться. Однако, Вас быстренько усадят за стол, и начнется настоящий средневековый пир. Вам подадут традиционное угощение того времени, а это – закуски в виде сыров, испеченный в печи хлеб и, конечно, горы мяса. Запивать все это Вам предложат отличным чешским пивом. На десерт Вас ждет, тающий во рту, медовник. Наслаждаться средневековыми лакомствами Вы будете в сопровождении живой музыки того времени. А вокруг Вас закружится водоворот шоу. Вы увидите выступление прекрасных танцовщиц, ловких фехтовальщиков, факиров и других веселых персонажей. Перед Вами с блеском разыграют великолепное средневековое представление.

Сказка, участником которой будете и Вы, продлится до позднего вечера, после чего Вы вернетесь в наше время, веселые, сытые и отдохнувшие.