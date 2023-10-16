Королевский комплекс «Пражский Град» и прилегающий к нему старинный район Градчаны — одно из самых древних, живописных и интересных мест Праги. Вы пройдёте по сказочным улицам, посетите знаменитый собор Святого Вита и Страговский монастырь, увидите Рожмберкский дворец и полюбуетесь захватывающими дух видами города.

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Описание

Что вас ожидает

Колоритные Градчаны

Вы побываете в Градчанах — некогда крошечном городе из двух улиц и одной площади. Сегодня это важный исторический район Праги, живописно расположенный на холме. Вы узнаете, где в нём хранилась настоящая мумия и распятие бородатой женщины — покровительницы несчастных жен. На скрытой от массового туризма улочке Новый Свет услышите, к чему приводит неравный брак и какое отношение к Праге имеет учёный Иоганн Кеплер. А на территории Страговского монастыря раскроете секреты местных монахов и средневековый рецепт пива.

Пражский Град: князья, короли, президенты

Пражский Град — бывшая резиденция правителей страны и самый большой замковый комплекс в мире. На его территории множество интересных зданий! В великолепном соборе Святого Вита я расскажу о чешском Каине и раскрою, где хранятся древние коронационные регалии. Возле Рожмберкского дворца поделюсь душещипательной историей одной скульптуры и поясню, почему сто лет назад молодых девушек награждали «званием» старой девы. А ещё вы узнаете о сказочной Златой улочке: её миниатюрных домиках и известных обитателях.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.