Погулять по бывшей королевской резиденции и её окрестностям с профессиональным гидом
Вы пройдёте по сказочным улицам, посетите знаменитый собор Святого Вита и Страговский монастырь, увидите Рожмберкский дворец и полюбуетесь захватывающими дух видами города.
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Описание
Что вас ожидает
Колоритные Градчаны
Вы побываете в Градчанах — некогда крошечном городе из двух улиц и одной площади. Сегодня это важный исторический район Праги, живописно расположенный на холме. Вы узнаете, где в нём хранилась настоящая мумия и распятие бородатой женщины — покровительницы несчастных жен. На скрытой от массового туризма улочке Новый Свет услышите, к чему приводит неравный брак и какое отношение к Праге имеет учёный Иоганн Кеплер. А на территории Страговского монастыря раскроете секреты местных монахов и средневековый рецепт пива.
Пражский Град: князья, короли, президенты
Пражский Град — бывшая резиденция правителей страны и самый большой замковый комплекс в мире. На его территории множество интересных зданий! В великолепном соборе Святого Вита я расскажу о чешском Каине и раскрою, где хранятся древние коронационные регалии. Возле Рожмберкского дворца поделюсь душещипательной историей одной скульптуры и поясню, почему сто лет назад молодых девушек награждали «званием» старой девы. А ещё вы узнаете о сказочной Златой улочке: её миниатюрных домиках и известных обитателях.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Страговского монастыря
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.