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Вдали от туристических троп. Место силы – Вышеград

4.9
19 отзывов
Алеся К.
Алеся К. – Гид из Праги
Я покажу вам где и как началась история 📖 Праги.

Это будут не сухие подробности из учебника по истории, а интригующая история любвеобильной княжны, приправленная легендами о призраках.

Мы пройдёмся по старинным улочкам и увидим памятники архитектуры холма Вышеград.

Со мной вы спуститесь в настоящие казематы, где хранятся подлинные статуи с Карлова моста.

Я покажу лучшие обзорные точки Праги с высоты вышеградского холма.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • €60 за экскурсию

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Вдали от туристических троп. Место силы – Вышеград
Вдали от туристических троп. Место силы – Вышеград

Что вы увидите

  • Вышеград
Высокая крепость, обрамляющая холм, с высоты которой открываются чудесные виды Праги. Отсюда виден Пражский Град — резиденция чешских правителей, холм Петржин с Эйфелевой башней, самый огромный стадион 🏟️ мира, река Влтава, и плывущие по ней кораблики. В самом ареале — военные казематы, где хранятся скульптуры Карлова моста; величественный храм Петра и Павла, декорированный золотом и мотивами Альфонса Мухи.
Это сейчас. А в незапамятные времена тут строили поселение из дерева ещё самые первые чехи, пришедшие сюда по наказу своего праотца Чеха. Именно он, заметив богатства здешних лесов и рек, предложил своему народу селиться на этой территории. Дочь его Либуша, унаследовав от отца дар предвидения, в грезах своих узрела будущую Прагу. (Видела она её с Вышеграда). Видимо, место Вышеград особенное. Способное активизировать в человеке умение предугадывать, предсказывать, вещать, галлюцинировать наконец! На самом деле, люди раньше близко дружны были с природой и поселения свои строили в тех местах, где из-под земли фонтаном била мощная энергия жизни. Вот поэтому на Вышеграде всё не просто так. Поэтому здесь резво дёргается ручка у прибора, измеряющего активность паранормальных явлений. Хотя, собственно, ничего необъяснимого. Эти силы имеют электромагнитную природу. Сформированные во времени и пространстве, они способны проявлять необычные свойства как посредством сил гравитации, так и посредством сил сжатия. Сверхнизкочастотный электромагнитный компонент тектоногенных сил способен оказывать прямое воздействие на мозг человека со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот как-то так.
Место это, однако, характеризуется не только наличием эзотерической силы, но и большим количеством легенд. Например, вышеупомянутая Либуша принимала здесь ванны в баньке на отшибе скалы. Но не одна, а выбирала себе сокупающегося из числа молодых красивых 🤩 парней. И вот, накупавшись вдоволь с молодым человеком, Либуша благополучно сбрасывала его со скалы. Добрый молодец Горимир очень удачно перепрыгнул вышеградскую крепость на своём верном коне Шемике. Он удачно, а лошадка — не очень. Поэтому про лошадку сложили легенды и стали передавать из уст в уста, из поколения в поколение. Чёрт, проигравший спор со священником, в чувствах грохнул оземь ватиканский столб. А тот взял и раскололся на 3 составные части. Они теперь лежат на Вышеграде. Украшают парк 🌳 с вами прогуляемся по крепости, полюбуемся Прагой с высоты птичьего полета, посетим казематы, дабы воззреть скульптурное чудо, укрытое от глаз обывательства, зайдем в храм, единственный в мире с изображением чёрта, и в конце прогулки, по миловидным узким улочкам спустимся в хороший чешский ресторан.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет на общественный транспорт (2 евро)
  • Билет в казематы (2, 5 евро)
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля
Место завершения
🏁 В центре города
Вдали от туристических троп. Место силы – Вышеград
Вдали от туристических троп. Место силы – Вышеград
Вдали от туристических троп. Место силы – Вышеград
Вдали от туристических троп. Место силы – Вышеград

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алеся К.
Алеся К.
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19 отзывов оставили туристы

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