Высокая крепость, обрамляющая холм, с высоты которой открываются чудесные виды Праги. Отсюда виден Пражский Град — резиденция чешских правителей, холм Петржин с Эйфелевой башней, самый огромный стадион 🏟️ мира, река Влтава, и плывущие по ней кораблики. В самом ареале — военные казематы, где хранятся скульптуры Карлова моста; величественный храм Петра и Павла, декорированный золотом и мотивами Альфонса Мухи.

Это сейчас. А в незапамятные времена тут строили поселение из дерева ещё самые первые чехи, пришедшие сюда по наказу своего праотца Чеха. Именно он, заметив богатства здешних лесов и рек, предложил своему народу селиться на этой территории. Дочь его Либуша, унаследовав от отца дар предвидения, в грезах своих узрела будущую Прагу. (Видела она её с Вышеграда). Видимо, место Вышеград особенное. Способное активизировать в человеке умение предугадывать, предсказывать, вещать, галлюцинировать наконец! На самом деле, люди раньше близко дружны были с природой и поселения свои строили в тех местах, где из-под земли фонтаном била мощная энергия жизни. Вот поэтому на Вышеграде всё не просто так. Поэтому здесь резво дёргается ручка у прибора, измеряющего активность паранормальных явлений. Хотя, собственно, ничего необъяснимого. Эти силы имеют электромагнитную природу. Сформированные во времени и пространстве, они способны проявлять необычные свойства как посредством сил гравитации, так и посредством сил сжатия. Сверхнизкочастотный электромагнитный компонент тектоногенных сил способен оказывать прямое воздействие на мозг человека со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот как-то так.

Место это, однако, характеризуется не только наличием эзотерической силы, но и большим количеством легенд. Например, вышеупомянутая Либуша принимала здесь ванны в баньке на отшибе скалы. Но не одна, а выбирала себе сокупающегося из числа молодых красивых 🤩 парней. И вот, накупавшись вдоволь с молодым человеком, Либуша благополучно сбрасывала его со скалы. Добрый молодец Горимир очень удачно перепрыгнул вышеградскую крепость на своём верном коне Шемике. Он удачно, а лошадка — не очень. Поэтому про лошадку сложили легенды и стали передавать из уст в уста, из поколения в поколение. Чёрт, проигравший спор со священником, в чувствах грохнул оземь ватиканский столб. А тот взял и раскололся на 3 составные части. Они теперь лежат на Вышеграде. Украшают парк 🌳 с вами прогуляемся по крепости, полюбуемся Прагой с высоты птичьего полета, посетим казематы, дабы воззреть скульптурное чудо, укрытое от глаз обывательства, зайдем в храм, единственный в мире с изображением чёрта, и в конце прогулки, по миловидным узким улочкам спустимся в хороший чешский ресторан.