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Энергетическая прогулка по Карловому мосту

Алексей А.
Алексей А. – Гид из Праги
Меня зовут Алексей, моя специальность — парапсихология, стаж — более 20 лет.

На прогулке 👣 по Карловому мосту вас ждет энергетическая очистка от негативной энергии.

Мы разберемся в ваших проблемах, найдем способы выбраться из сложных обстоятельств.

Пройдем десятки энергетических центров.

На ближайшие месяцы я распишу даты негативных и позитивных событий в вашей жизни.

Вы узнаете, как избежать стрессовых ситуаций в будущем.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €35 за экскурсию

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Энергетическая прогулка по Карловому мосту
Энергетическая прогулка по Карловому мосту

Что вы увидите

  • Карлов мост
Парапсихолог проводит энергетическую прогулку 👣 по Карловому мосту. Вас ожидает энергетическая очистка от негативной энергии. Специалист поможет разобраться с проблемами. На ближайшие месяцы распишет даты негативных и позитивных событий. Постарается оберечь от стрессовых ситуаций.
Почему Карлов Мост?
Во первых, этот мост славится своей многовековой историей 📖. Он просто пропитан легендами и историческими событиями.
Во вторых- построен он был во времена правления Карла, который обожал магию!
В третьих Карлов мост – это ни больше, ни меньше, как центр Вселенной. Именно такое определение Карловому мосту дал Далай Лама, побывавший в столице Чехии Праге.
Каждому клиенту откроются секреты Карлового Моста. Даже те, кто долго живет в Праге и ни раз гуляли по мосту, откроется нечто новое- как именно входить в каналы, как настраиваться.

Как проводится сеанс:

  • Специалист в начале проводит мини консультацию. Узнает о Ваших проблемах и что Вы хотели бы решить. На мосту мы проходим через десятки энергетических центров, одни из которых "снимают" негативную энергию, а другие "пропитывают" силой и энергией человека. В конце сеанса узнаете конкретные дни и часы, когда Вам необходимо быть осторожным в делах или же дни, когда необходимо действовать.
  • Опыт работы: специалист имеет 2 высших образования, опыт работы в парапсихологии свыше 20 лет.
Что входит
  • Работа специалиста-парапсихолога
  • 2 часа
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek
Место завершения
🏁 Часы на центральной Старой площади
Энергетическая прогулка по Карловому мосту
Энергетическая прогулка по Карловому мосту
Энергетическая прогулка по Карловому мосту
Энергетическая прогулка по Карловому мосту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей А.
Алексей А.
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