Парапсихолог проводит энергетическую прогулку 👣 по Карловому мосту. Вас ожидает энергетическая очистка от негативной энергии. Специалист поможет разобраться с проблемами. На ближайшие месяцы распишет даты негативных и позитивных событий. Постарается оберечь от стрессовых ситуаций.
Почему Карлов Мост?
Во первых, этот мост славится своей многовековой историей 📖. Он просто пропитан легендами и историческими событиями.
Во вторых- построен он был во времена правления Карла, который обожал магию!
В третьих Карлов мост – это ни больше, ни меньше, как центр Вселенной. Именно такое определение Карловому мосту дал Далай Лама, побывавший в столице Чехии Праге.
Каждому клиенту откроются секреты Карлового Моста. Даже те, кто долго живет в Праге и ни раз гуляли по мосту, откроется нечто новое- как именно входить в каналы, как настраиваться.
Как проводится сеанс:
- Специалист в начале проводит мини консультацию. Узнает о Ваших проблемах и что Вы хотели бы решить. На мосту мы проходим через десятки энергетических центров, одни из которых "снимают" негативную энергию, а другие "пропитывают" силой и энергией человека. В конце сеанса узнаете конкретные дни и часы, когда Вам необходимо быть осторожным в делах или же дни, когда необходимо действовать.
- Опыт работы: специалист имеет 2 высших образования, опыт работы в парапсихологии свыше 20 лет.