Парапсихолог проводит энергетическую прогулку 👣 по Карловому мосту. Вас ожидает энергетическая очистка от негативной энергии. Специалист поможет разобраться с проблемами. На ближайшие месяцы распишет даты негативных и позитивных событий. Постарается оберечь от стрессовых ситуаций.

Почему Карлов Мост?

Во первых, этот мост славится своей многовековой историей 📖. Он просто пропитан легендами и историческими событиями.

Во вторых- построен он был во времена правления Карла, который обожал магию!

В третьих Карлов мост – это ни больше, ни меньше, как центр Вселенной. Именно такое определение Карловому мосту дал Далай Лама, побывавший в столице Чехии Праге.

Каждому клиенту откроются секреты Карлового Моста. Даже те, кто долго живет в Праге и ни раз гуляли по мосту, откроется нечто новое- как именно входить в каналы, как настраиваться.

Как проводится сеанс: