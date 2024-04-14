читать дальше историй которыми нас просто осыпала наш гид все это было поданно с юмором, энтузиазмом и погружения в атмосферу средневековья. Очень советуем. Относительно организации экскурсии тоже все было на высшем уровне. Просто и очень доступно Григорий

12.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных