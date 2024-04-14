1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Первое знакомство с прекрасной Прагой: Пражский Град и его тайны
Откройте для себя величие Праги в индивидуальной экскурсии: Пражский Град, готическая архитектура и зеленые сады ждут вас
Начало: Остановка 22 и 23 трамвая Kralovsky letohradek
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 85€72 за человека
Групповая
2 часа
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
Начало: Станция метро Malostranka
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Начало: На остановке трамвая 22 и 23 Kralovsky letohradek
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от €90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Места силы в Праге. Карлов мост
Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пражские тайны: Новый город и Вышеград - путешествие в средневековье
Пройдите по следам Карла IV, исследуйте сакральную геометрию города и силу древней крепости Вышеград
Начало: Карлова площадь около костела Игнатия Лайолы
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €75 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий14 апреля 202412.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
- KKIRYL29 февраля 2024Замечательный город с его историей.
- ММихаил25 декабря 2023Экскурсия понравилась. Видно, что Татьяна любит сале дело. Спасибо!
- OOxana6 декабря 2023В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!
- TTetiana13 ноября 2023Экскурсия в целом свелась к неспешному осмотру величественного Пражского Града, двух близлежащих парков и творений архитектора Йоже Плечника. Туристам предпочитающим более динамичные прогулки стоит выбирать обзорные экскурсии включающие также Градчаны, Карлов мост и Староместскую площадь.
- MMalkina.23 октября 2023Всё понравилось: гид, легенды старой Праги, еврейский квартал.
- ААлла4 марта 2023Скрытые места и подземелья Старой ПрагиБольшое спасибо за экскурсию. Нам очень понравилось то, что мы ходили по местам,которые не офишируют,как туристические и это очень интересно.
- TTjerine20 января 2023Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Алеся отлично знает историю Праги и Чехии о которых она рассказывала просто и интересно. Очень рекомендуем!
- EElena4 января 2023Тур очень понравился, гид профессиональный, внимательный и очень приятный человек. Большое спасибо!
- DDenis3 января 2023Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого ГородаБыло круто. Спектакль разыграли.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Магия и мистика»
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