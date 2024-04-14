Магия и мистика – экскурсии в Праге

Найдено 10 экскурсий в категории «Магия и мистика» в Праге на русском языке, цены от €25, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 50 чел.
Первое знакомство с прекрасной Прагой
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Первое знакомство с прекрасной Прагой: Пражский Град и его тайны
Откройте для себя величие Праги в индивидуальной экскурсии: Пражский Град, готическая архитектура и зеленые сады ждут вас
Начало: Остановка 22 и 23 трамвая Kralovsky letohradek
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8572 за человека
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
25 за человека
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 75 за всё до 3 чел.
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
Начало: Станция метро Malostranka
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Начало: На остановке трамвая 22 и 23 Kralovsky letohradek
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 90 за человека
Места силы в Праге. Карлов мост
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Места силы в Праге. Карлов мост
Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Новый город и Вышеград
Индивидуальная
2.5 часа
Пражские тайны: Новый город и Вышеград - путешествие в средневековье
Пройдите по следам Карла IV, исследуйте сакральную геометрию города и силу древней крепости Вышеград
Начало: Карлова площадь около костела Игнатия Лайолы
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 8 чел.
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 75 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    14 апреля 2024
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    12.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
    читать дальше

    историй которыми нас просто осыпала наш гид все это было поданно с юмором, энтузиазмом и погружения в атмосферу средневековья. Очень советуем. Относительно организации экскурсии тоже все было на высшем уровне. Просто и очень доступно Григорий

  • K
    KIRYL
    29 февраля 2024
    Первое знакомство с прекрасной Прагой
    Замечательный город с его историей.
  • М
    Михаил
    25 декабря 2023
    Первое знакомство с прекрасной Прагой
    Экскурсия понравилась. Видно, что Татьяна любит сале дело. Спасибо!
  • O
    Oxana
    6 декабря 2023
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!
  • T
    Tetiana
    13 ноября 2023
    Первое знакомство с прекрасной Прагой
    Экскурсия в целом свелась к неспешному осмотру величественного Пражского Града, двух близлежащих парков и творений архитектора Йоже Плечника. Туристам предпочитающим более динамичные прогулки стоит выбирать обзорные экскурсии включающие также Градчаны, Карлов мост и Староместскую площадь.
  • M
    Malkina.
    23 октября 2023
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Всё понравилось: гид, легенды старой Праги, еврейский квартал.
  • А
    Алла
    4 марта 2023
    Скрытые места и подземелья Старой Праги
    Большое спасибо за экскурсию. Нам очень понравилось то, что мы ходили по местам,которые не офишируют,как туристические и это очень интересно.
  • T
    Tjerine
    20 января 2023
    Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
    Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Алеся отлично знает историю Праги и Чехии о которых она рассказывала просто и интересно. Очень рекомендуем!
  • E
    Elena
    4 января 2023
    Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
    Тур очень понравился, гид профессиональный, внимательный и очень приятный человек. Большое спасибо!
  • D
    Denis
    3 января 2023
    Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
    Было круто. Спектакль разыграли.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Магия и мистика»

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  1. Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
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  3. Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
  4. Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
  5. Мистическая Прага в свете газовых фонарей
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Магия и мистика" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 25 до 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 328 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Магия и мистика», 328 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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