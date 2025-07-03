На вершине скалистого холма, что на берегу Влтавы, расположен Вышеград – старейший район нашей столицы. По легенде, основателем Вышеграда – будущей Праги – был Крок, сын праотца Чеха.

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Описание экскурсии

Экскурсия по крепости Вышеград

На вершине скалистого холма, возвышающегося над берегами реки Влтавы, находится Вышеград — один из старейших районов нашей столицы. Это место окутано легендами и историей, которая вдохновляет многих.

Легенда о Вышеграде

Согласно преданиям, основателем Вышеграда, а впоследствии и Праги, стал Крок, сын праотца Чеха. Вышеград не только стал символом чешской истории, но и резиденцией первых князей Чехии.

Жизнь князей

В этом историческом месте проживали княжна Либуше и ее муж Пржемысл, который был простым пахарем из села Стадице. Их история вдохновляет на размышления о том, как судьба может свести вместе самых разных людей.

Архитектурные достижения

В начале XII века Вышеград стал домом для князей Пржемысловичей. Именно в этот период здесь были построены:

Базилика святых Петра и Павла

Большой каменный дворец в романском стиле

Капитул, подчиненный непосредственно Папе Римскому

Эти архитектурные шедевры до сих пор привлекают внимание туристов и местных жителей, рассказывая о величии и богатстве истории Чехии.

Экскурсия по крепости Вышеград — это не только возможность прикоснуться к истории, но и шанс насладиться прекрасными видами на Влтаву и окружающие пейзажи. Приглашаем вас открыть для себя это удивительное место!