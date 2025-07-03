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Вышеград

На вершине скалистого холма, что на берегу Влтавы, расположен Вышеград – старейший район нашей столицы. По легенде, основателем Вышеграда – будущей Праги – был Крок, сын праотца Чеха.
Вышеград
Вышеград
Вышеград
Ближайшие даты:
3
июл4
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июл
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Экскурсия по крепости Вышеград

На вершине скалистого холма, возвышающегося над берегами реки Влтавы, находится Вышеград — один из старейших районов нашей столицы. Это место окутано легендами и историей, которая вдохновляет многих.

Легенда о Вышеграде

Согласно преданиям, основателем Вышеграда, а впоследствии и Праги, стал Крок, сын праотца Чеха. Вышеград не только стал символом чешской истории, но и резиденцией первых князей Чехии.

Жизнь князей

В этом историческом месте проживали княжна Либуше и ее муж Пржемысл, который был простым пахарем из села Стадице. Их история вдохновляет на размышления о том, как судьба может свести вместе самых разных людей.

Архитектурные достижения

В начале XII века Вышеград стал домом для князей Пржемысловичей. Именно в этот период здесь были построены:

  • Базилика святых Петра и Павла
  • Большой каменный дворец в романском стиле
  • Капитул, подчиненный непосредственно Папе Римскому

Эти архитектурные шедевры до сих пор привлекают внимание туристов и местных жителей, рассказывая о величии и богатстве истории Чехии.

Экскурсия по крепости Вышеград — это не только возможность прикоснуться к истории, но и шанс насладиться прекрасными видами на Влтаву и окружающие пейзажи. Приглашаем вас открыть для себя это удивительное место!

Каждый день в 15:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вышеград
  • Собор Петра и Павла
  • Вышеградское кладбище
Что включено
  • Услуги гида
  • Пешеходная экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава
Завершение: Вышеград, Прага
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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