На вершине скалистого холма, возвышающегося над берегами реки Влтавы, находится Вышеград — один из старейших районов нашей столицы. Это место окутано легендами и историей, которая вдохновляет многих.
Легенда о Вышеграде
Согласно преданиям, основателем Вышеграда, а впоследствии и Праги, стал Крок, сын праотца Чеха. Вышеград не только стал символом чешской истории, но и резиденцией первых князей Чехии.
Жизнь князей
В этом историческом месте проживали княжна Либуше и ее муж Пржемысл, который был простым пахарем из села Стадице. Их история вдохновляет на размышления о том, как судьба может свести вместе самых разных людей.
Архитектурные достижения
В начале XII века Вышеград стал домом для князей Пржемысловичей. Именно в этот период здесь были построены:
Базилика святых Петра и Павла
Большой каменный дворец в романском стиле
Капитул, подчиненный непосредственно Папе Римскому
Эти архитектурные шедевры до сих пор привлекают внимание туристов и местных жителей, рассказывая о величии и богатстве истории Чехии.
Экскурсия по крепости Вышеград — это не только возможность прикоснуться к истории, но и шанс насладиться прекрасными видами на Влтаву и окружающие пейзажи. Приглашаем вас открыть для себя это удивительное место!
Начало: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава
Завершение: Вышеград, Прага
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.