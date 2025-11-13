Вышеград — знаковое для Чехии место. По преданию, именно здесь княгиня Либуше задумала основать Прагу.
Вы оцените старинные ворота района, посетите великолепный костёл Святых Петра и Павла и легендарное Вышеградское кладбище. А также полюбуетесь захватывающей дух панорамой города с крепостных стен.
Вы оцените старинные ворота района, посетите великолепный костёл Святых Петра и Павла и легендарное Вышеградское кладбище. А также полюбуетесь захватывающей дух панорамой города с крепостных стен.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Костёл Святых Петра и Павла. Мы расшифруем его архитектурные особенности, росписи и роль в религиозной жизни Чехии.
Вышеградское кладбище. Вы посетите важное для города место, где покоятся знаменитые чешские деятели: композиторы, писатели, художники и учёные.
Фортификационные сооружения. Вы рассмотрите крепостные стены, башни и ворота. А также узнаете о роли Вышеграда в обороне города.
Панорамы Праги. Вы насладитесь роскошным видом на город с вышеградских стен.
Организационные детали
*Экскурсию можно организовать для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я иди другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 8-15 чел
|€40
|ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 5-7 чел
|€45
|ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 3-4 чел
|€55
|ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 2 чел
|€70
|ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 1 чел
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командойЗадать вопрос
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 6 чел.
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 ноя в 18:00
14 ноя в 18:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вышеград - пражское место силы
Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Староместской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
11 ноя в 18:30
€30 за человека