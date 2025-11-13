Вышеград — знаковое для Чехии место. По преданию, именно здесь княгиня Либуше задумала основать Прагу. Вы оцените старинные ворота района, посетите великолепный костёл Святых Петра и Павла и легендарное Вышеградское кладбище. А также полюбуетесь захватывающей дух панорамой города с крепостных стен.

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Костёл Святых Петра и Павла. Мы расшифруем его архитектурные особенности, росписи и роль в религиозной жизни Чехии.

Вышеградское кладбище. Вы посетите важное для города место, где покоятся знаменитые чешские деятели: композиторы, писатели, художники и учёные.

Фортификационные сооружения. Вы рассмотрите крепостные стены, башни и ворота. А также узнаете о роли Вышеграда в обороне города.

Панорамы Праги. Вы насладитесь роскошным видом на город с вышеградских стен.

Организационные детали

*Экскурсию можно организовать для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом