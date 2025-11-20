Вышеград — крепость на скале с захватывающим видом на Влтаву, место легенд и старинных преданий.
Мы расскажем, где княгиня Либуше предсказала появление Праги, покажем величественную базилику Святых Петра и Павла, старое кладбище с могилами великих чехов и укромные пражские дворики.
Мы расскажем, где княгиня Либуше предсказала появление Праги, покажем величественную базилику Святых Петра и Павла, старое кладбище с могилами великих чехов и укромные пражские дворики.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Вышеград — древняя крепость, окруженная легендами.
- Готический храм Святых Петра и Павла (снаружи).
- Старинное кладбище с могилами великих чешских деятелей.
- Дьявольский камень, о котором ходят мистические истории.
- Пражские дворики с особой атмосферой.
Мы расскажем:
- О символическом значении Вышеграда для чешской нации.
- Предсказании княгини Либуше о появлении Праги.
- Легендах и преданиях, которые хранят эти места.
Организационные детали
- Прогулка без сложных подъёмов комфортна для путешественников любого возраста. Подходит для путешественников с детьми, но учитывайте продолжительность.
- Экскурсия проходит в любую погоду, но при сильном дожде возможна корректировка маршрута.
- Экскурсию проведу я иди другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Праге
Привет! Меня зовут Даниил, я — молодой, но знающий гид по Праге. Увлечён историей и архитектурой, люблю показывать скрытые грани города и делиться его атмосферой. Со своей командой провожу авторские
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 6 чел.
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
20 ноя в 10:00
21 ноя в 14:00
€120 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя прогулка по Праге
Вечерняя Прага открывает свои тайны на экскурсии по Вышеграду и Пражскому Граду. Погрузитесь в атмосферу города, свободного от туристов, и узнайте его легенды
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
16 ноя в 19:00
17 ноя в 19:00
€19 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по знаковым местам Вышеграда в Праге
Исследуйте Вышеград, его парки и исторические сооружения. Узнайте о Либуше, шестиметровой колонне и насладитесь видами на Прагу с лучших смотровых площадок
Начало: У метро Vyšehrad
Завтра в 10:30
14 ноя в 10:30
€60 за всё до 10 чел.