Вышеград иногда называют вторым Пражским Градом, но он первый и единственный в своём роде.
Сегодня я приглашаю Вас совершить увлекательную прогулку 👣 по Вышеграду, делать это лучше с гидом, чтобы услышать увлекательный рассказ:
о возникновение Чехии и историю 📖 основания Праги;
о пророчестве Либуше, об удивительных поисках мужа для чешской княжны и узнать «при чем тут пахари»;
о таинственных историях и строительстве Собора Петра и Павла;
о проклятье «чёртовых столбов» и бедной вдовы и какой такой столб чёрт принес из Ватикана на Вышеград;
кто захоронен на кладбище и увидеть где покоится Альфонс Муха;
узнать о достижениях чехов в области медицины и узнать, кто открыл 4-ю группу крови;
и многое другое...
Мы пройдем тихими зелёными парками и посетим винные погреба, а также увидим таинственные подземелья первых славян. С высокого холма над рекой Влтавой открывается красивый панорамный вид на окрестности Праги. Для посещения отлично подойдет любое время дня. Но Вышеград находится далеко от центра, скажете Вы и это правда. Но экскурсия ⛳ предполагает использование автомобиля. Я заберу Вас прямо от вашего отеля и отвезу обратно в центр города. Важная информация!На экскурсию необходимо взять: отличное настроение, удобную обувь, паспорт и медстраховку.
Что входит
Увлекательный рассказ по дороге от Вашего отеля в автомобили
Экскурсия по Вышеграду
Услуги водителя, транспорт, ожидание, оплата парковок
Питьевая вода и стаканчики
Микрофон в автомобили
Что не входит
Личные расходы
Питание
Входные билеты в музеи
Билеты в соборы (4 евро)
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Центр Вышеграда
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.