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Вышеград — романтика круглый год

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18 отзывов
Александра П.
Александра П. – Гид из Праги
Вышеград — место силы и начало начал чешской истории 📖.

А ещё Вышеград —место любви.

Так почему же? Я расскажу об этом более подробно.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €100 за экскурсию

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Вышеград — романтика круглый год
Вышеград — романтика круглый год

Что вы увидите

  • Крепость Вышеград
  • Базилика Святых Петра и Павла
  • Чёртова колонна в Карлаховых садах
  • Вышеградское кладбище
  • Район Вышеград
  • Вышеградский музей
Вышеград иногда называют вторым Пражским Градом, но он первый и единственный в своём роде.

Сегодня я приглашаю Вас совершить увлекательную прогулку 👣 по Вышеграду, делать это лучше с гидом, чтобы услышать увлекательный рассказ:

  • о возникновение Чехии и историю 📖 основания Праги;
  • о пророчестве Либуше, об удивительных поисках мужа для чешской княжны и узнать «при чем тут пахари»;
  • о таинственных историях и строительстве Собора Петра и Павла;
  • о проклятье «чёртовых столбов» и бедной вдовы и какой такой столб чёрт принес из Ватикана на Вышеград;
  • кто захоронен на кладбище и увидеть где покоится Альфонс Муха;
  • узнать о достижениях чехов в области медицины и узнать, кто открыл 4-ю группу крови;
  • и многое другое...
  • Мы пройдем тихими зелёными парками и посетим винные погреба, а также увидим таинственные подземелья первых славян. С высокого холма над рекой Влтавой открывается красивый панорамный вид на окрестности Праги. Для посещения отлично подойдет любое время дня. Но Вышеград находится далеко от центра, скажете Вы и это правда. Но экскурсия ⛳ предполагает использование автомобиля. Я заберу Вас прямо от вашего отеля и отвезу обратно в центр города. Важная информация!На экскурсию необходимо взять: отличное настроение, удобную обувь, паспорт и медстраховку.
Что входит
  • Увлекательный рассказ по дороге от Вашего отеля в автомобили
  • Экскурсия по Вышеграду
  • Услуги водителя, транспорт, ожидание, оплата парковок
  • Питьевая вода и стаканчики
  • Микрофон в автомобили
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Входные билеты в музеи
  • Билеты в соборы (4 евро)
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Центр Вышеграда
Вышеград — романтика круглый год
Вышеград — романтика круглый год
Вышеград — романтика круглый год
Вышеград — романтика круглый год

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра П.
Александра П.
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18 отзывов оставили туристы

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