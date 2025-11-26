Когда над Прагой зажигаются огни, оживает иной мир — тот, что описан в романе Дэна Брауна «Тайна всех тайн». Мы пройдём по следам героев книги — от Карлова моста до Еврейского квартала, услышим шёпот старинных легенд, вспомним сюжет романа и историю города.

Ваш гид в Праге

Описание экскурсии

«У каждого города есть сердце, но душа Праги записана звёздами»

Дэн Браун, «Тайна всех тайн»

Что вас ожидает

Начнём нашу экскурсию со смотровой площадки недалеко от отеля Four Seasons — именно отсюда профессор Лэнгдон впервые видит город, где каждая улица похожа на строку древнего текста.

Пройдём по Карлову мосту — символу Праги, соединяющему не только берега Влтавы, но и прошлое с настоящим.

Полюбуемся с Карлова моста собором Святого Вита — хранителя королевских реликвий и символа духовной мощи Чехии.

Поговорим о романтическом острове Кампа и канале Чёртовке, где вода становится зеркалом между мирами.

Заглянем в Клементинум — барочный комплекс с библиотекой и Астрономической башней, где проводились астрономические наблюдения.

Побываем в Еврейском городе и поговорим о Старом еврейском кладбище и Старо-Новой синагоге — места, где мистицизм переплетается с историей.

Закончим наше путешествие у часов Орлой — астрономического шедевра 15 века, где время становится метафорой вечности.

