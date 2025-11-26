Тайна всех тайн. Вечерняя Прага глазами Дэна Брауна
Прогулка по мистическому городу, где легенды встречаются с романом
Когда над Прагой зажигаются огни, оживает иной мир — тот, что описан в романе Дэна Брауна «Тайна всех тайн».
Мы пройдём по следам героев книги — от Карлова моста до Еврейского квартала, услышим шёпот старинных легенд, вспомним сюжет романа и историю города.
Описание экскурсии
«У каждого города есть сердце, но душа Праги записана звёздами» Дэн Браун, «Тайна всех тайн»
Что вас ожидает
Начнём нашу экскурсию со смотровой площадки недалеко от отеля Four Seasons — именно отсюда профессор Лэнгдон впервые видит город, где каждая улица похожа на строку древнего текста.
Пройдём по Карлову мосту — символу Праги, соединяющему не только берега Влтавы, но и прошлое с настоящим.
Полюбуемся с Карлова моста собором Святого Вита — хранителя королевских реликвий и символа духовной мощи Чехии.
Поговорим о романтическом острове Кампа и канале Чёртовке, где вода становится зеркалом между мирами.
Заглянем в Клементинум — барочный комплекс с библиотекой и Астрономической башней, где проводились астрономические наблюдения.
Побываем в Еврейском городе и поговорим о Старом еврейском кладбище и Старо-Новой синагоге — места, где мистицизм переплетается с историей.
Закончим наше путешествие у часов Орлой — астрономического шедевра 15 века, где время становится метафорой вечности.
Вы узнаете:
какие тайные знаки и символы спрятаны в архитектуре Праги
почему Дэн Браун выбрал именно этот город для своего романа
как тьма и свет соединяются в алхимии Праги
где искать энергию, вдохновлявшую философов, алхимиков и поэтов
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Staroměstské náměstí
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 665 туристов
Я — киевлянка, закончила Киевский институт туризма по специальности «экскурсовод» и Международную школу туризма в Праге, имею лицензию гида по Праге и сопровождения туристов по Европе.
Очень люблю родной город и читать дальше
много лет передавала свою любовь гостям Киева. Но волею судьбы переехала жить в прекрасную Прагу и теперь знакомлю гостей с этим чудесным местом.
Мои пешеходные экскурсии — авторские. Благодаря знаниям, полученным за годы работы гидом и сопровождающим по Европе, стараюсь давать гостям Праги самую интересную и эксклюзивную информацию.
На экскурсии рассказываю не только о достопримечательностях столицы Чехии и необычных объектах, но и о жизни в Чехии и Праге, помогаю с выбором сувениров и ресторанов.
Добро пожаловать в один из самых красивых городов Европы — Прагу!
Анастасия
26 ноя 2025
Были на этой экскурсии, так как очень нравится Дэн Браун. Материал был подан интересно, и сама по себе экскурсия была довольно динамичной. Очень понравилось переплетение событий, мест из книги с реальной историей и прогулка по этим местам. Хотим еще раз поблагодарить гида Татьяну за отлично проверенное время!