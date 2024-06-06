Увидеть самое главное в Праге

Найдено 53 экскурсии в категории «Самое главное» в Праге на русском языке, цены от €17, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, красавица Прага
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
215 отзывов
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10287 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Прага глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
203 отзыва
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 12 чел.
Пражские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги
Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты
Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади
17 июня в 18:00
19 июня в 18:00
100 за всё до 5 чел.
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
3 часа
37 отзывов
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
100 за всё до 15 чел.
Пражский экспресс: город за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Сладкая экскурсия по исторической Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Первый день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
355 отзывов
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150120 за всё до 4 чел.
Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
19 отзывов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
80 за человека
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 8 чел.
Весь Пражский Град
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
51 отзыв
Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района
Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
288 за всё до 4 чел.
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
38 за всё до 4 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
127 отзывов
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 12090 за всё до 10 чел.
Мистика Старой Праги
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
31 отзыв
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
20 за человека
Ежедневная прогулка по Праге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
10080 за всё до 2 чел.
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
20 за человека
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 2 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
211 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
23 за человека
Магия вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
70 за всё до 5 чел.
Ты наше солнце, крепость Вышеград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
О Праге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
87 за всё до 8 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
4 отзыва
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
125 за всё до 4 чел.
Блиц-прогулка по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
130 за всё до 4 чел.
Доброе утро, Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Доброе утро, Прага
Вдохновляющая, познавательная и несуетливая прогулка по чешской столице в лучах восходящего солнца
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 8 чел.
Такая разная Прага
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7060 за всё до 4 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
История и тайны трёх Праг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам
Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Национального музея
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 2 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
130 за всё до 7 чел.
Большое знакомство с Прагой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Большое знакомство с Прагой
Пройти по главным уголкам города и прикоснуться к его истории
Начало: ваш отель
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Прага: коротко о главном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прага: коротко о главном
Увидеть главные памятники средневековой Европы, насладиться представлением курант и панорамой города
Начало: перед театром Hybernia напротив Пороховой башни
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
94 за всё до 6 чел.
Прага: Старый Город и Новый Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
130 за всё до 8 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Прага короля Карла IV
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Прага короля Карла IV
История величайшего правителя, которому Прага обязана своим величием и красотой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Прага по нехоженым тропам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 6 чел.
Четыре города пражских
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
157 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оразали
    6 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
  • А
    Асель
    5 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Очень вежливый и грамотный гид
  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Пражские истории
    Большое спасибо от меня и родителей за экскурсию! Несмотря на непрерывный дождь, это была наша лучшая экскурсия за поездку (Мюнхен-Вена-Прага).
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    Светлана прекрасно знает Прагу, лучшие места, виды, проведёт по уютным и от части секретным улочкам, минуя толпы, но оставаясь при этом в сердце Праги, покажет и расскажет обо всех достопримечательностях со знанием дела (она архитектор по образованию) и поделится лайфхаками о жизни и лучших местах Праги. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его
  • G
    Georgiy
    4 июня 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
  • T
    Tatjana
    3 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
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    потрясающий день, Алекс самый лучший гид, рассказал нам столько историй и фактов о Вене и Праге с юмором и в легкой подаче, было очень интересно и позитивно,благодаря ему даже дорога туда обратно была совсем не утомительной,ну а Вена конечно невероятно красивый город,оставивший нам яркие впечатления, которой необходимо посетить каждому! Благодарю Ксению за организацию,Алекса за такой чудесный, информативный и позитивный день, более того все наши просьбы и пожелания были учтены, за что тоже отдельное спасибо! Очень рекомендую!

    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Здравствуй, красавица Прага
  2. Ваш идеальный день в Праге
  3. Прага - любовь с первого взгляда
  4. Прага глазами местного жителя
  5. Пражские истории
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Самое главное" можно забронировать 53 экскурсии от 17 до 288 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 53 экскурсии на 2024 год по теме «Самое главное», 2370 ⭐ отзывов, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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