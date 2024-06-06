🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 215 отзывов Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас Начало: Вацлавская площадь 102 € 87 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры € 125 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 203 отзыва Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим от € 70 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 236 отзывов Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 37 отзывов Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления € 100 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги € 70 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 22 отзыва Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города Начало: В районе Вацлавской площади € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 355 отзывов Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас Начало: Центр Праги 150 € 120 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 13 часов 19 отзывов Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом Начало: На Вацлавской площади Расписание: ежедневно в 07:00 € 80 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Прага для интровертов: большая обзорная прогулка Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы Начало: Северный вход в Пражский град € 120 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 51 отзыв Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном € 288 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи Начало: На площади Крестоносцев € 38 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров Начало: метро Малостранская Расписание: ежедневно в 12:00 € 17 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа 127 отзывов Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду Начало: На Вацлавской площади Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00 € 25 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 12 отзывов По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю от 120 € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 31 отзыв Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100) Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 15 отзывов Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре Начало: На Малостранской площади Расписание: ежедневно в 15:15 € 20 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас Начало: В районе выхода метро «Museum» 100 € 80 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 6 отзывов Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги Начало: На трамвайной остановке Pohořelec Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 5 отзывов Истории о Праге и о вас - на фотоснимках Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником: € 165 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия € 215 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 211 отзывов Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге Знакомство с городом в игровой форме € 23 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам Начало: Вацлавская площадь € 70 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Ты наше солнце, крепость Вышеград Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей Начало: Метро Вышеград € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии € 87 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 4 отзыва Экспресс-фотосессия в сердце Праги Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Доброе утро, Прага Вдохновляющая, познавательная и несуетливая прогулка по чешской столице в лучах восходящего солнца € 99 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов Начало: В районе метро Muzeum € 100 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Такая разная Прага Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа Начало: Градчаны 70 € 60 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны Начало: В районе Национального музея € 98 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По Праге на автомобиле Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии Начало: в вашем отеле € 250 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии Начало: Страговский монастырь € 130 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Большое знакомство с Прагой Пройти по главным уголкам города и прикоснуться к его истории Начало: ваш отель € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Прага: коротко о главном Увидеть главные памятники средневековой Европы, насладиться представлением курант и панорамой города Начало: перед театром Hybernia напротив Пороховой башни € 94 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Прага: Старый Город и Новый Город Знакомство с историей и архитектурой двух районов Начало: на Вацлавской площади € 130 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Прага короля Карла IV История величайшего правителя, которому Прага обязана своим величием и красотой € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Прага по нехоженым тропам Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам € 60 за всё до 6 чел.