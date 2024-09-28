Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Доброе утро, Прага» - рассвет над городом
Рассвет в Праге - идеальное время для знакомства с городом. Узнайте о тайнах тамплиеров и насладитесь видами с горы Петра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Жемчужины Праги за 3 часа
Обойти весь центр - от Астрономических часов до стены Леннона - и услышать невероятные истории
«Панораму Пражского Града — полюбуетесь видом на Королевский дворец»
17 мая в 09:00
18 мая в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
-
50%
Индивидуальная
Загадочный и древний Вышеград
Погулять по одному из старейший районов Праги и увидеть его главные места
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета28 сентября 2024Благодарим Анну за прекрасную утреннюю экскурсию! Прогулка была интересна и мне как местной жительнице, и моей маме как гостю города.
- AAnatol13 октября 2019Первый раз если быть честным заказали экскурсию с частным гидом и остались очень довольны. Анна в неторопливой обстановке провела нас
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Панорамы»
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