Красивые виды и панорамы Праги

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Праге на русском языке, цены от €20, скидки до 50%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Доброе утро, Прага
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Доброе утро, Прага» - рассвет над городом
Рассвет в Праге - идеальное время для знакомства с городом. Узнайте о тайнах тамплиеров и насладитесь видами с горы Петра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 3 чел.
Жемчужины Праги за 3 часа
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Жемчужины Праги за 3 часа
Обойти весь центр - от Астрономических часов до стены Леннона - и услышать невероятные истории
«Панораму Пражского Града — полюбуетесь видом на Королевский дворец»
17 мая в 09:00
18 мая в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Загадочный и древний Вышеград
Пешая
2 часа
-
50%
Индивидуальная
Загадочный и древний Вышеград
Погулять по одному из старейший районов Праги и увидеть его главные места
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    28 сентября 2024
    Доброе утро, Прага
    Благодарим Анну за прекрасную утреннюю экскурсию! Прогулка была интересна и мне как местной жительнице, и моей маме как гостю города.
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    Анна показала многие знаковые места, подсветила ключевые события в истории Праги и малоизвестные факты, подбросила вопросов для размышления. За почти 4 часа не было скучно ни минуты. Отдельное спасибо за доброту и беседу за чашкой кофе!

  • A
    Anatol
    13 октября 2019
    Доброе утро, Прага
    Первый раз если быть честным заказали экскурсию с частным гидом и остались очень довольны. Анна в неторопливой обстановке провела нас
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    по городу рассказывая о основных его достопримечательностях, без особых скучных дат раскрыла его историю и красоту. Вопреки общепринятой информации по каждому вопросу Анна поделилась с нами своей личной точкой зрения, своим видением, присущим людям творческим. Что заставляло на многое взглянуть под разным улом и задуматься. Не часто встретишь такого гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Панорамы»

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  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в мае 2025
Сейчас в Праге в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 120 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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