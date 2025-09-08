Экскурсия в знаменитый замок Конопиште и на частную пивоварню с нефильтрованным и непастеризованным пивом. Замок был основан Пражским епископом Тобиашем из Бенешова в XIII веке по образцу французских замков. Первый раз замок перестраивали уже в XV веке. Последняя перестройка, в XVIII веке в стиле барокко, превратила замок в великолепную резиденцию.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Замок Конопиште
Замок Конопиште — это уникальное место, где история и современность переплетаются в удивительной симфонии. В 1887 году замок был куплен Францем Фердинандом Д’Эсте, наследником австро-венгерского престола, который вдохнул новую жизнь в это старинное здание.
Историческая трансформация
Великий принц перестроил замок в историческом стиле, добавив ему величия и очарования. Окружающие территории были преобразованы в великолепный парк, который стал излюбленным местом для прогулок.
Трагическая судьба
К сожалению, история замка не была лишена трагедий. В 1914 году Франц Фердинанд стал жертвой террориста в Сараево, что стало началом больших перемен в Европе.
Современная собственность
С 1921 года замок находится в государственной собственности, сохраняя свою культурную значимость и историческую ценность.
Экскурсия по замку
Во время экскурсии вы сможете насладиться прекрасными интерьерами, в которых хозяева принимали гостей, а также увидеть личные апартаменты Франца Фердинанда и его жены Софии. Это погружение в историю подарит вам незабываемые впечатления.
Дегустация пива
Не упустите возможность остановиться по дороге и посетить частную пивоварню, где вас ожидает дегустация пива. Этот опыт объединит в себе историческую атмосферу и традиции пивоварения.
Замок Конопиште — это не просто место, а истинное путешествие во времени, наполненное вдохновением и новыми открытиями.
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.