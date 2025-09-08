Экскурсия в знаменитый замок Конопиште и на частную пивоварню с нефильтрованным и непастеризованным пивом. Замок был основан Пражским епископом Тобиашем из Бенешова в XIII веке по образцу французских замков. Первый раз замок перестраивали уже в XV веке. Последняя перестройка, в XVIII веке в стиле барокко, превратила замок в великолепную резиденцию.

Описание экскурсии

Замок Конопиште

Замок Конопиште — это уникальное место, где история и современность переплетаются в удивительной симфонии. В 1887 году замок был куплен Францем Фердинандом Д’Эсте, наследником австро-венгерского престола, который вдохнул новую жизнь в это старинное здание.

Историческая трансформация

Великий принц перестроил замок в историческом стиле, добавив ему величия и очарования. Окружающие территории были преобразованы в великолепный парк, который стал излюбленным местом для прогулок.

Трагическая судьба

К сожалению, история замка не была лишена трагедий. В 1914 году Франц Фердинанд стал жертвой террориста в Сараево, что стало началом больших перемен в Европе.

Современная собственность

С 1921 года замок находится в государственной собственности, сохраняя свою культурную значимость и историческую ценность.

Экскурсия по замку

Во время экскурсии вы сможете насладиться прекрасными интерьерами, в которых хозяева принимали гостей, а также увидеть личные апартаменты Франца Фердинанда и его жены Софии. Это погружение в историю подарит вам незабываемые впечатления.

Дегустация пива

Не упустите возможность остановиться по дороге и посетить частную пивоварню, где вас ожидает дегустация пива. Этот опыт объединит в себе историческую атмосферу и традиции пивоварения.

Замок Конопиште — это не просто место, а истинное путешествие во времени, наполненное вдохновением и новыми открытиями.