Хороши местные пляжи, но горы манят вглубь побережья! И именно там — главные природные сокровища страны! Дорога будет виться вдоль каньонов, через тоннели и под ажурными мостами.
И выведет нас к долине Гребае, источникам Али-Паши, из которых рождается река, и удивительной красоты Плавскому озеру. Вас ждут лёгкие прогулки, рассказы об истории Черногории и головокружительные панорамы.
И выведет нас к долине Гребае, источникам Али-Паши, из которых рождается река, и удивительной красоты Плавскому озеру. Вас ждут лёгкие прогулки, рассказы об истории Черногории и головокружительные панорамы.
Описание экскурсии
Горный массив Комови — будем гулять по широким горным долинам и при желании устроим небольшой пикник.
Национальный парк Проклетие — дикие скалы, ущелья и нетронутые леса в окружении остроконечных вершин.
Источники Али-Паши — необычное место, где мощные потоки кристально чистой воды выходят прямо из-под земли и сразу образуют реку.
Плавское озеро ледникового происхождения в горах. По желанию остановимся в ресторане с видом на воду.
Вы узнаете:
- почему труднодоступные горы Черногории в разные эпохи привлекали чужеземцев
- как воды Плавского озера попадают в бассейн Чёрного моря, хотя Черногория выходит к Адриатике
- где в стране искать по-настоящему уединённый отдых среди гор и лесов
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Будвы
11:30–12:00 — прогулка в горах Комови
13:30–15:30 — национальный парк Проклетие и долина Гребае
16:00–16:30 — источники Али-Паши
17:00–17:30 — Плавское озеро
~21:00 — возвращение в Будву
Организационные детали
- Входные билеты в природные парки входят в стоимость
- Возможна организация поездки для большего количества участников — подробности в переписке
- Пикник входит в стоимость, обед оплачивается дополнительно, средний чек — ~€15 с чел.
- По договорённости начать и закончить экскурсию можно в Подгорице и Баре
- Маршрут включает только лёгкие прогулки и подходит семьям с детьми
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Заправка Eko
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 148 туристов
Я с 2020 года вожу людей с самыми разными запросами и потребностями по Черногории. От очень простых фотографических локаций до труднодоступных редких маршрутов. С радостью делюсь самыми живописными местами с путешественниками. Очень люблю общение с хорошими людьми, экскурсии провожу в лёгкой дружеской атмосфере. У вас есть предложение или вопрос? Пишите на любую тему, с радостью отвечу, подскажу, что знаю!
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