Александр — ваш гид в Будве Организатор данного мероприятия

На сайте с 2021 года

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Провёл экскурсии для 148 туристов

Я с 2020 года вожу людей с самыми разными запросами и потребностями по Черногории. От очень простых фотографических локаций до труднодоступных редких маршрутов. С радостью делюсь самыми живописными местами с путешественниками. Очень люблю общение с хорошими людьми, экскурсии провожу в лёгкой дружеской атмосфере. У вас есть предложение или вопрос? Пишите на любую тему, с радостью отвечу, подскажу, что знаю!