1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Монастыри на приморье
Автомобильний тур по трем православным монастырям Будванской ривьеры
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Крепости Будвы
Исторические памятники 19 века, пляжи и панорамные виды - автомобильный тур по окрестностям города
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу древней Черногории, посетив монастырь Острог. История, святыни и неповторимые виды ждут вас
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJelena30 мая 2024Гид Михаил был точен, встретил у отеля. Отлично знает историю и местную жизнь. Экскурсия очень понравилась. Спасибо Михаилу!
- ЕЕлена29 мая 2024Отличная экскурсия. Михаил очень хороший рассказчик, маршрут удобный и запоминающийся.
- ННиколай29 мая 2024Михаил - уникальный гид, местный житель, с огромным жизненным опытом, серб, все знающий и о своей Черногории, и о России, и говорящий на чистом русском языке. Увлекательная необычная экскурсия, легкое общение. Спасибо!
- ААндрей22 мая 2024Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!
- ААнастасия26 марта 2024Экскурсия оставила незабываемые впечатления и места и сам организатор, все супер👍🏻👍🏻
- ССергей19 сентября 2023Очень интересная уникальная экскурсия. Хороший гид. Даже люди, которые много раз были в Черногории с удивлением узнают об этих крепостях.
- ТТатьяна1 августа 2023Очень хочу поделиться своим восторженным отзывом об экскурсии "Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог" с замечательным экскурсоводом
- ВВалентина29 июля 2023Я, считаю, эта экскурсия обязательна к посещению, вы действительно побываете в сердце Черногорию и увидите её с высоты птичьего полета,
- ААлександр25 июля 2023Отличная экскурсия, большое спасибо Андрею!
- ИИгорь22 июля 2023Хотим поблагодарить Михаила за чудесную экскурсию. Нам было очень интересно узнать историю Черногории. Михаил очень любит свою страну и много
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 114 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август