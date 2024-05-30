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Светланой! Эта экскурсия была настоящим путешествием в историю и духовное наследие Черногории! Светлана очень интересно рассказывала о Будванской ривьере, Святом Стефане и в целом о всей Черногории, погружая нас в историю этой страны. Путь до монастыря Острог прошел быстро и увлекательно, прибыли мы в монастырь около 17.00 и попали на вечернюю службу. Атмосфера была просто невероятной! Людей было немного и это позволило нам наслаждаться каждым моментом без очередей. Пройдя к святым мощам, мы ощутили особенное духовное влияние этого места. Церковь Животворящего креста Господня, бывшая келья старца Исайи, оставили глубокое впечатление. Светлана детально рассказывала о каждой святыне и великомучениках, что помогло нам лучше понять историю и значение этого монастыря. Эта экскурсия оставила в наших сердцах яркие воспоминания и ощущение удивительной духовной связи с монастырем Острог. Спасибо, Светлана, за вашу профессиональную и теплую заботу о нашем опыте! Я с удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто желает окунуться в магию Черногории и почувствовать её историческую глубину.