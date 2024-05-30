Экскурсии Будвы об истории и архитектуре

Найдено 8 экскурсий в категории «История и архитектура» в Будве на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монастыри на приморье
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Монастыри на приморье
Автомобильний тур по трем православным монастырям Будванской ривьеры
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 3 чел.
Крепости Будвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Крепости Будвы
Исторические памятники 19 века, пляжи и панорамные виды - автомобильный тур по окрестностям города
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
75 за всё до 3 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 320 за всё до 6 чел.
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
60 отзывов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
145 за всё до 4 чел.
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу древней Черногории, посетив монастырь Острог. История, святыни и неповторимые виды ждут вас
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Jelena
    30 мая 2024
    Монастыри на приморье
    Гид Михаил был точен, встретил у отеля. Отлично знает историю и местную жизнь. Экскурсия очень понравилась. Спасибо Михаилу!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Монастыри на приморье
    Отличная экскурсия. Михаил очень хороший рассказчик, маршрут удобный и запоминающийся.
  • Н
    Николай
    29 мая 2024
    Крепости Будвы
    Михаил - уникальный гид, местный житель, с огромным жизненным опытом, серб, все знающий и о своей Черногории, и о России, и говорящий на чистом русском языке. Увлекательная необычная экскурсия, легкое общение. Спасибо!
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!
  • А
    Анастасия
    26 марта 2024
    Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
    Экскурсия оставила незабываемые впечатления и места и сам организатор, все супер👍🏻👍🏻
  • С
    Сергей
    19 сентября 2023
    Крепости Будвы
    Очень интересная уникальная экскурсия. Хороший гид. Даже люди, которые много раз были в Черногории с удивлением узнают об этих крепостях.
  • Т
    Татьяна
    1 августа 2023
    Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
    Очень хочу поделиться своим восторженным отзывом об экскурсии "Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог" с замечательным экскурсоводом
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    Светланой! Эта экскурсия была настоящим путешествием в историю и духовное наследие Черногории! Светлана очень интересно рассказывала о Будванской ривьере, Святом Стефане и в целом о всей Черногории, погружая нас в историю этой страны. Путь до монастыря Острог прошел быстро и увлекательно, прибыли мы в монастырь около 17.00 и попали на вечернюю службу. Атмосфера была просто невероятной! Людей было немного и это позволило нам наслаждаться каждым моментом без очередей. Пройдя к святым мощам, мы ощутили особенное духовное влияние этого места. Церковь Животворящего креста Господня, бывшая келья старца Исайи, оставили глубокое впечатление. Светлана детально рассказывала о каждой святыне и великомучениках, что помогло нам лучше понять историю и значение этого монастыря. Эта экскурсия оставила в наших сердцах яркие воспоминания и ощущение удивительной духовной связи с монастырем Острог. Спасибо, Светлана, за вашу профессиональную и теплую заботу о нашем опыте! Я с удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто желает окунуться в магию Черногории и почувствовать её историческую глубину.

  • В
    Валентина
    29 июля 2023
    Заповедник Ловчен и святыни Черногории
    Я, считаю, эта экскурсия обязательна к посещению, вы действительно побываете в сердце Черногорию и увидите её с высоты птичьего полета,
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    потрясающие виды! Милый городок Цетинье, приобщитесь к христианским реликвиям, колоритная деревушке Негуши, комфортная машина и мне кажется безопаснее, чем в высоком автобусе ехать по серпантину. Прекрасный гид Андрей подкрепляет свои рассказы старинными гравюрами или фотографиями, в формате-"было и стало". Приватная и комфортная поездка! Спасибо! Восторг!

  • А
    Александр
    25 июля 2023
    Заповедник Ловчен и святыни Черногории
    Отличная экскурсия, большое спасибо Андрею!
  • И
    Игорь
    22 июля 2023
    Монастыри на приморье
    Хотим поблагодарить Михаила за чудесную экскурсию. Нам было очень интересно узнать историю Черногории. Михаил очень любит свою страну и много
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    нам рассказал о традициях своего народа,о монастырях Приморья. Было очень приятно с ним общаться,он позитивный человек и профессиональный гид. С уважением Наталья,Игорь.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «История и архитектура»

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  1. Монастыри на приморье
  2. Крепости Будвы
  3. Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
  4. Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
  5. Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "История и архитектура" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 75 до 320. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 114 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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