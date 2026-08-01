На комфортабельном автомобиле мы отправимся по живописным дорогам изучать Черногорию. Вы полюбуетесь водами Боко-Которского залива и Пивского озера, насладитесь красивой природой парка Дурмитор, побываете на одном из самых больших мостов Европы и зайдёте в монастырь, высеченный в скале. Вы лучше узнаете страну и поймёте её характер.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Боко-Которский залив и Пивское озеро

По серпантину старой дороги мы спустимся к Боко-Которскому заливу — к городу Котор. Перед вами откроются виды на утреннюю гладь воды и побережье.

Далее проедем по городам Рисан и Пераст, увидим Пивское озеро и каньон реки Пива. Дорога проходит по берегу озера и краю каньона, она вырезана в скалах и насчитывает более 50 туннелей.

Национальный парк Дурмитор

Мы проедем по центральной части парка по перевалам высотой под 2 км. Часто там до начала июля в тенистых местах лежит снег.

Мост Джурджевича

Бетонный 5-арочный мост через каньон реки Тара в северной части Черногории — один из самых больших в Европе. Его высота — 116 м, длина — 365 м. Здесь вы по желанию зайдёте в недорогой (около 5 евро с человека) ресторан с видом на мост и каньон.

Каньон Невидео

Местные жители называют его Невидбог. Черногорские альпинисты из Никшича открыли его только в 1965 году. До этого каньон являлся неприступным и неизведанным, а все попытки покорить его заканчивались неудачей.

Монастырь Острог

Одна из главных достопримечательностей Черногории и важная мировая христианская святыня. Монастырь находится в горах на высоте 900 м над уровнем моря, а внутри хранятся мощи его основателя — Василия Острожского.

Организационные детали