Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
Вы полюбуетесь водами Боко-Которского залива и Пивского озера, насладитесь красивой природой парка Дурмитор, побываете на одном из самых больших мостов Европы и зайдёте в монастырь, высеченный в скале. Вы лучше узнаете страну и поймёте её характер.
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Описание
Что вас ожидает
Боко-Которский залив и Пивское озеро
По серпантину старой дороги мы спустимся к Боко-Которскому заливу — к городу Котор. Перед вами откроются виды на утреннюю гладь воды и побережье.
Далее проедем по городам Рисан и Пераст, увидим Пивское озеро и каньон реки Пива. Дорога проходит по берегу озера и краю каньона, она вырезана в скалах и насчитывает более 50 туннелей.
Национальный парк Дурмитор
Мы проедем по центральной части парка по перевалам высотой под 2 км. Часто там до начала июля в тенистых местах лежит снег.
Мост Джурджевича
Бетонный 5-арочный мост через каньон реки Тара в северной части Черногории — один из самых больших в Европе. Его высота — 116 м, длина — 365 м. Здесь вы по желанию зайдёте в недорогой (около 5 евро с человека) ресторан с видом на мост и каньон.
Каньон Невидео
Местные жители называют его Невидбог. Черногорские альпинисты из Никшича открыли его только в 1965 году. До этого каньон являлся неприступным и неизведанным, а все попытки покорить его заканчивались неудачей.
Монастырь Острог
Одна из главных достопримечательностей Черногории и важная мировая христианская святыня. Монастырь находится в горах на высоте 900 м над уровнем моря, а внутри хранятся мощи его основателя — Василия Острожского.
Организационные детали
- По вашему желанию маршрут можно скорректировать
- Выезд из Будвы, но по договорённости я могу забрать вас из других населённых пунктов Черногории
- Обед, личные покупки оплачиваются отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.