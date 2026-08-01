Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
На комфортабельном автомобиле мы отправимся по живописным дорогам изучать Черногорию.
Вы полюбуетесь водами Боко-Которского залива и Пивского озера, насладитесь красивой природой парка Дурмитор, побываете на одном из самых больших мостов Европы и зайдёте в монастырь, высеченный в скале. Вы лучше узнаете страну и поймёте её характер.
Описание экскурсии
Боко-Которский залив и Пивское озеро
По серпантину старой дороги мы спустимся к Боко-Которскому заливу — к городу Котор. Перед вами откроются виды на утреннюю гладь воды и побережье.
Далее проедем по городам Рисан и Пераст, увидим Пивское озеро и каньон реки Пива. Дорога проходит по берегу озера и краю каньона, она вырезана в скалах и насчитывает более 50 туннелей.
Национальный парк Дурмитор
Мы проедем по центральной части парка по перевалам высотой под 2 км. Часто там до начала июля в тенистых местах лежит снег.
Мост Джурджевича
Бетонный 5-арочный мост через каньон реки Тара в северной части Черногории — один из самых больших в Европе. Его высота — 116 м, длина — 365 м. Здесь вы по желанию зайдёте в недорогой (около 5 евро с человека) ресторан с видом на мост и каньон.
Каньон Невидео
Местные жители называют его Невидбог. Черногорские альпинисты из Никшича открыли его только в 1965 году. До этого каньон являлся неприступным и неизведанным, а все попытки покорить его заканчивались неудачей.
Монастырь Острог
Одна из главных достопримечательностей Черногории и важная мировая христианская святыня. Монастырь находится в горах на высоте 900 м над уровнем моря, а внутри хранятся мощи его основателя — Василия Острожского.
Организационные детали
По вашему желанию маршрут можно скорректировать
Выезд из Будвы, но по договорённости я могу забрать вас из других населённых пунктов Черногории
Обед, личные покупки оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 398 туристов
Мне 40 лет, я знаток-любитель. Несколько лет проживаю постоянно в Черногории и много интересного могу рассказать про эту страну. Я получаю огромное удовольствие от проведения экскурсий и поделюсь им с вами.
Входит в следующие категории Будвы
Похожие экскурсии на «Главное в Черногории за 1 день»