Монастырь, не раз укрывал черногорцев от турецких захватчиков, который более пяти раз был разрушен врагами, но всегда восстанавливался. В часовне монастыря, хранится десница Иоанна Крестителя, частица креста на котором распяли Христа и мощи Петра Цетинского (одного из великих Владык Черногории).
Монастырь Острог
Велика слава православного монастыря Острог, который был построен в 1650 году на высоте около 900 метров над уровнем моря 🌊 святым Василием Острожским, мощи которого теперь покоятся внутри монастыря. Монастырь Острог является одной из святынь православной Черногории.
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Женщинам необходимы платок и юбка.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.