Цетинский монастырь

Монастырь, не раз укрывал черногорцев от турецких захватчиков, который более пяти раз был разрушен врагами, но всегда восстанавливался. В часовне монастыря, хранится десница Иоанна Крестителя, частица креста на котором распяли Христа и мощи Петра Цетинского (одного из великих Владык Черногории).

Монастырь Острог

Велика слава православного монастыря Острог, который был построен в 1650 году на высоте около 900 метров над уровнем моря 🌊 святым Василием Острожским, мощи которого теперь покоятся внутри монастыря. Монастырь Острог является одной из святынь православной Черногории.

Организационные детали: