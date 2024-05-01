Экскурсии по Боко-Которской бухте из Будвы

Найдено 6 экскурсий в категории «Которская бухта» в Будве на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монтенегро по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 400 за всё до 6 чел.
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
120 за всё до 6 чел.
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Главное в Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
430 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    1 мая 2024
    ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
    Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
    Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Открыть Черногорию
    Огромное спасибо Евгению за незабываемое путешествие по красотам Черногории! Даже дождь не смог нам помешать насладиться всей красотой, замечательным общением
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    с гидом. Евгений прекрасный рассказчик, очень много поведал нам о жизни и укладе этой страны. Не обошел вниманием даже день рождения супруга в этот день- Презент и тортик со свечкой! Было очень приятно ☺️. Чудный проели день! Highly recommended 👍

  • W
    Waldemar
    26 августа 2023
    Монтенегро по максимуму
    Нам было с ним очень комфортно, очень познавательно и интересно. Эта экскурсия останется у нас в памяти. Таково мнение всех четверых участников экскурсии
  • М
    Мария
    7 мая 2023
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Чудесно провели время, насладились красотами Черногории. Иван - отличный рассказчик и гид, рассказал не только исторические факты, но и интересные
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    подробности из жизни современной Черногории. Останавливались во всех видовых местах, по рекомендации Ивана классно перекусили пончиками и кофе с прекрасным видом на озеро. Всем, кто впервые оказался в этой чудесной стране - рекомендую!

  • А
    АЛЕКСЕЙ
    10 августа 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Мы хотим выразить благодарность Ивану за отлично и профессионально проведённую экскурсию. Он прекрасно знает свою страну, места где лучше сделать отличные пейзажные снимки и где лучше всего пообедать по дороге. Рекомендую, если кто-то вдруг надумает заказать экскурсию с Иваном.
  • И
    Ирина
    7 июля 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Хотим выразить благодарность Ивану за великолепно проведенную экскурсию, позитивный настрой, внимание к малейшим деталям, и полезные рекомендации. Безусловно рекомендуем всем друзьям и знакомым.
  • А
    Алена
    25 июня 2022
    Открыть Черногорию
    Замечательная экскурсия и чудесный гид Евгений! Прекрасное вождение, все четко и логично, прекрасные знания от истории до современности. Эрудирован во
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    многих вопросах, всю дорогу не только смотрели на красивые виды, но и общались на различные темы жизни Черногории, видоизменяли по ходу очень гибко локации и темы. Огромное спасибо Евгению за приятную компанию, с удовольствием встретимся на других экскурсиях и будем рекомендовать знакомым и друзьям.

    Замечательная экскурсия и чудесный гид Евгений! Прекрасное вождение, все четко и логично, прекрасные знания от историиЗамечательная экскурсия и чудесный гид Евгений! Прекрасное вождение, все четко и логично, прекрасные знания от истории
  • С
    Святослав
    23 августа 2021
    Монтенегро по максимуму
    Всё понравилось. Особенно катание на озере - природа просто шикарная.
  • А
    Антон
    9 февраля 2020
    Монтенегро по максимуму
    Замечательная экскурсия! Олег настоящий профессионал! Грамотно построенный маршрут, отличное знание истории Черногории и других стран бывшей Югославии. Олег, я думаю, сможет ответить на подавляющее большинство ваших вопросов об истории и настоящем Черногории! Рекомендую!
  • А
    Александр
    9 августа 2019
    Открыть Черногорию
    Евгений очень эрудированный и интересный собеседник! Посетили потрясающие места, некоторые виды нереально красивые, от гор захватывает дух. Поездка прошла на одном дыхании. Экскурсия завершилась прекрасным обедом с национальной кухней и шикарным видом на море. Всячески рекомендуем и обязательно приедем снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Которская бухта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Монтенегро по максимуму
  2. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
  3. Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
  4. ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
  5. Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Которская бухта" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 120 до 430. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Которская бухта», 13 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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