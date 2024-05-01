1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€430 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман1 мая 2024Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
- ЕЕлена5 сентября 2023Открыть ЧерногориюОгромное спасибо Евгению за незабываемое путешествие по красотам Черногории! Даже дождь не смог нам помешать насладиться всей красотой, замечательным общением
- WWaldemar26 августа 2023Нам было с ним очень комфортно, очень познавательно и интересно. Эта экскурсия останется у нас в памяти. Таково мнение всех четверых участников экскурсии
- ММария7 мая 2023Чудесно провели время, насладились красотами Черногории. Иван - отличный рассказчик и гид, рассказал не только исторические факты, но и интересные
- ААЛЕКСЕЙ10 августа 2022Мы хотим выразить благодарность Ивану за отлично и профессионально проведённую экскурсию. Он прекрасно знает свою страну, места где лучше сделать отличные пейзажные снимки и где лучше всего пообедать по дороге. Рекомендую, если кто-то вдруг надумает заказать экскурсию с Иваном.
- ИИрина7 июля 2022Хотим выразить благодарность Ивану за великолепно проведенную экскурсию, позитивный настрой, внимание к малейшим деталям, и полезные рекомендации. Безусловно рекомендуем всем друзьям и знакомым.
- ААлена25 июня 2022Открыть ЧерногориюЗамечательная экскурсия и чудесный гид Евгений! Прекрасное вождение, все четко и логично, прекрасные знания от истории до современности. Эрудирован во
- ССвятослав23 августа 2021Всё понравилось. Особенно катание на озере - природа просто шикарная.
- ААнтон9 февраля 2020Замечательная экскурсия! Олег настоящий профессионал! Грамотно построенный маршрут, отличное знание истории Черногории и других стран бывшей Югославии. Олег, я думаю, сможет ответить на подавляющее большинство ваших вопросов об истории и настоящем Черногории! Рекомендую!
- ААлександр9 августа 2019Открыть ЧерногориюЕвгений очень эрудированный и интересный собеседник! Посетили потрясающие места, некоторые виды нереально красивые, от гор захватывает дух. Поездка прошла на одном дыхании. Экскурсия завершилась прекрасным обедом с национальной кухней и шикарным видом на море. Всячески рекомендуем и обязательно приедем снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Которская бухта»
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