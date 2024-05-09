1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы
Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу древней Черногории, посетив монастырь Острог. История, святыни и неповторимые виды ждут вас
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana9 мая 2024Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
- ААнастасия26 марта 2024Экскурсия оставила незабываемые впечатления и места и сам организатор, все супер👍🏻👍🏻
- ААнна5 февраля 2024Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
- ООльга21 ноября 2023Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
- ООлег11 августа 2023Доброе время суток, уважаемые друзья. Мы, туристы из Казахстана, г Караганды были в Черногории в начале августа 2023г. Хотим поделиться
- ТТатьяна1 августа 2023Очень хочу поделиться своим восторженным отзывом об экскурсии "Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог" с замечательным экскурсоводом
- ММарина30 июня 2023Спасибо за увлекательное путешествие в Острог. По дороге Светлана рассказывала много интересного про историю Черногории, про местные нравы и быт,
- ВВиктория28 февраля 2023Спасибо Евгению за чудесный (даже дожди и пасмурная погода не помешали) день. За информацию, за ценные советы и просто отличную компанию. Надеюсь ещё не раз увидимся.
- TTatjana4 октября 2021Очень захватывающее переплетение истории страны и религии, достоверной информации и легенд. Спасибо. Татьяна и Александр.
- РРоман16 сентября 2019Ездили с Евгением на экскурсию по монастырям. Очень понравилось! Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Острог»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Острог" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 210 до 430. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Острог», 63 ⭐ отзыва, цены от €210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август