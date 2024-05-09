Экскурсии в Острог из Будвы

Найдено 6 экскурсий в категории «Острог» в Будве на русском языке, цены от €210. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
210 за всё до 3 чел.
Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы
Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 320 за всё до 6 чел.
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу древней Черногории, посетив монастырь Острог. История, святыни и неповторимые виды ждут вас
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Главное в Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
430 за всё до 3 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
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    даже детей. По пути Михаил показал нам много шикарных видов на красоты Черногории. Монастыри очень красивые, каждый отличается друг от друга, у каждого своя история возникновения. В каждом монастыре находятся святые мощи. Чувствуется что Михаил любит свою работу, любит Черногории и с радостью делится своими знаниями как о монастырях, так и о стране. Спасибо, Михаил, за прекрасную и познавательную поездку!

  • А
    Анастасия
    26 марта 2024
    Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
    Экскурсия оставила незабываемые впечатления и места и сам организатор, все супер👍🏻👍🏻
  • А
    Анна
    5 февраля 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
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    затем съездили в Цетинье, погуляли в Подгорице, побывали в действующем сербском монастыре Остроге и в конце полюбовались с высоты на вечернюю Будву. Экскурсия очень насыщенная, нам удалось побывать в основных местах красивейшей Черногории, Александр интересный рассказчик, благодаря ему удалось разобраться в исторических деталях Черногории и увидеть красоту этой страны. Очень рекомендую для тех кто как мы в первый раз здесь, за одну экскурсию вы увидите и узнаете максимум об этой стране

    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой
  • О
    Ольга
    21 ноября 2023
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
  • О
    Олег
    11 августа 2023
    Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
    Доброе время суток, уважаемые друзья. Мы, туристы из Казахстана, г Караганды были в Черногории в начале августа 2023г. Хотим поделиться
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    со всеми впечатлениями об экскурсии по храмам Черногории в сопровождении прекрасного гида- Светланы! Экскурсия была потрясающая. Светлана- замечательный рассказчик, начитанный и много знающий экскурсовод. Она владеет прекрасно историческими и современными фактами, увлекала нас интересными рассказами и очень грамотно составила маршрут экскурсии, что мы совершенно не устали. Хотелось смотреть еще и еще! Отдельно хочется сказать о Светлане, как о замечательном водителе. Зная, природный ландшафт страны она очень умело и уверенно ведет автомобиль и нам, как пассажирам абсолютно было комфортно и безопасно! Со Светланой,помимо экскурсий в храмы, мы прокатились до городов Котора и Тивата. И Там так-же все было прекрасно и интересно! Хотим сказать огромное спасибо Светлане за прекрасно проведенные для нас мини- путешествия по Черногории! Очень советуем всем обращаться именно к этому гиду!!!! И особое спасибо за отзывчивость и помощь в нашем личном вопросе!!! Обязательно вернемся в Черногорию и к новым экскурсиям вместе с Вами! С уважением Ирина, Олег, Елена,Сергей. Казахстан. г. Караганда.

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2023
    Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
    Очень хочу поделиться своим восторженным отзывом об экскурсии "Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог" с замечательным экскурсоводом
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    Светланой! Эта экскурсия была настоящим путешествием в историю и духовное наследие Черногории! Светлана очень интересно рассказывала о Будванской ривьере, Святом Стефане и в целом о всей Черногории, погружая нас в историю этой страны. Путь до монастыря Острог прошел быстро и увлекательно, прибыли мы в монастырь около 17.00 и попали на вечернюю службу. Атмосфера была просто невероятной! Людей было немного и это позволило нам наслаждаться каждым моментом без очередей. Пройдя к святым мощам, мы ощутили особенное духовное влияние этого места. Церковь Животворящего креста Господня, бывшая келья старца Исайи, оставили глубокое впечатление. Светлана детально рассказывала о каждой святыне и великомучениках, что помогло нам лучше понять историю и значение этого монастыря. Эта экскурсия оставила в наших сердцах яркие воспоминания и ощущение удивительной духовной связи с монастырем Острог. Спасибо, Светлана, за вашу профессиональную и теплую заботу о нашем опыте! Я с удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто желает окунуться в магию Черногории и почувствовать её историческую глубину.

  • М
    Марина
    30 июня 2023
    Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
    Спасибо за увлекательное путешествие в Острог. По дороге Светлана рассказывала много интересного про историю Черногории, про местные нравы и быт,
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    благодаря чему время в дороге пролетело незаметно. Также хочется отметить, что лучше брать экскурсию после обеда, поскольку туристов практически нет, и можно спокойно посетить монастырь.

  • В
    Виктория
    28 февраля 2023
    Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
    Спасибо Евгению за чудесный (даже дожди и пасмурная погода не помешали) день. За информацию, за ценные советы и просто отличную компанию. Надеюсь ещё не раз увидимся.
    Спасибо Евгению за чудесный (даже дожди и пасмурная погода не помешали) день. За информацию, за ценные
  • T
    Tatjana
    4 октября 2021
    Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
    Очень захватывающее переплетение истории страны и религии, достоверной информации и легенд. Спасибо. Татьяна и Александр.
  • Р
    Роман
    16 сентября 2019
    Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
    Ездили с Евгением на экскурсию по монастырям. Очень понравилось! Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Острог»

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  1. Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
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  3. Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
  4. Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
  5. Главное в Черногории за 1 день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Острог" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 210 до 430. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Острог», 63 ⭐ отзыва, цены от €210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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