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По Которской бухте на автомобиле

5
3 отзыва
Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
За несколько часов вы узнаете историю 📖 города Котор и посетите его основные достопримечательности 🏛️.

Вы полюбуетесь панорамой Которского залива и по побережью Боки проследуете в город 🏙️ Пераст.
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По Которской бухте на автомобиле
По Которской бухте на автомобиле

Что вы увидите

  • Котор
  • Пераст
  • Рисань
  • Моринь
Наша экскурсия ⛳ начнется с посещения города Котор, где Вы узнаете его историю 📖, увидите и посетите достопримечательности 🏛️, которые влияли на историю и развитие города. А также увидите Которский залив. Далее по побережью вдоль Боки Которской мы следуем в город 🏙️ Пераст, где познакомимся с его историей
.
В Рисанском заливе (напротив города Пераст) в полукилометре от берега находятся два острова — «Госпа од Шкрпела» (что означает Богородица в камне) и Остров 🏝️ Святого Георгия. Остров «Госпа од Шкрпела» — является искусственным и возведен на месте кораллового рифа. На Острове Святого Георгия — находится одноименная церковь ⛪ XII века. Там похоронен знаменитый черногорский мореплаватель Марко Мартинович
.
Далее наш путь лежит на смотровую площадку, где с высоты 700 метров мы сможете насладиться красотой Рисанского залива. На пароме мы пересечем Боку и в конце проедем вдоль Тиватского залива.
Маршрут: Котор, Пераст, Рисань, Моринь, по желанию посетим ресторан «Мельница Чатовича».
Важно: Ваша одежда должна закрывать плечи и колени.
Что входит
  • услуги гида
  • автотранспорт
Что не входит
  • билеты в музеи
  • обед в ресторане
  • оплата лодки
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
По Которской бухте на автомобиле
По Которской бухте на автомобиле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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3 отзыва оставили туристы

Олег Б. проводит ещё 5 экскурсий

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