Наша экскурсия ⛳ начнется с посещения города Котор, где Вы узнаете его историю 📖, увидите и посетите достопримечательности 🏛️, которые влияли на историю и развитие города. А также увидите Которский залив. Далее по побережью вдоль Боки Которской мы следуем в город 🏙️ Пераст, где познакомимся с его историей

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В Рисанском заливе (напротив города Пераст) в полукилометре от берега находятся два острова — «Госпа од Шкрпела» (что означает Богородица в камне) и Остров 🏝️ Святого Георгия. Остров «Госпа од Шкрпела» — является искусственным и возведен на месте кораллового рифа. На Острове Святого Георгия — находится одноименная церковь ⛪ XII века. Там похоронен знаменитый черногорский мореплаватель Марко Мартинович

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Далее наш путь лежит на смотровую площадку, где с высоты 700 метров мы сможете насладиться красотой Рисанского залива. На пароме мы пересечем Боку и в конце проедем вдоль Тиватского залива.

Маршрут: Котор, Пераст, Рисань, Моринь, по желанию посетим ресторан «Мельница Чатовича».

Важно: Ваша одежда должна закрывать плечи и колени.