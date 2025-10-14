Водная прогулка
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
€195 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры
Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€232 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€296
€370 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотосессия в летящем платье
Погрузись в атмосферу Черногории с фотосессией в летящем платье. Выбери локацию и получи незабываемые кадры на фоне морских пейзажей
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€190 за экскурсию
- ВВасилий14 октября 2025Бронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, так и подачей, гид Jovo
- ЕЕва4 октября 2025Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!
Неповторимые пейзажи, потрясающие виды!
Впечатлений масса!
Светлана- интересный рассказчик, супер-водитель по бесконечному серпантину дорог. Заботливый человек: куртки, зонты, пледы- все для туристов.
Однозначно рекомендуем!
- ИИрина3 октября 2025Прекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомства с архитектурой, природой, историей этой удивительной страны.
- ННикита29 сентября 2025Экскурсию проводил Станис и ему большой респект) 🤝 Ну очень душевный, весёлый, разносторонний человек, рассказал всё интересно, пофоткал - нам понравилось. На устричной ферме брали домашнее вино - не пожалели, очень хорошее, оно белое
- ЕЕлена24 сентября 2025Замечательная легкая прогулка по историческим городкам Котор и Пераст с посещением Острова Богородица на Рифе с позитивным, внимательным, пунктуальным, юморным экскурсоводом Стасом!!! Узнали много интересного о жизни в Черногории и самих черногорцах!!
- ААндрей17 сентября 2025Отличный гид и прекрасный человек с отличными знаниями, не тревиальным мышлением и хорошим жизненным опытом!
- TTariel15 сентября 2025Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!
- ВВасилиса14 сентября 2025Экскурсия нам очень понравились! Было интересно, познавательно, весело и вкусно) Стас в начале экскурсии подстроил маршрут под нас, что было
- ААлександр5 сентября 2025Интересный рассказчик. Узнали много нового. Хорошая организация. Спасибо,
- ННаталия4 сентября 2025Благодаря Алексею мы посетили интересные места. Экскурсия прошла комфортно и познавательно! Спасибо Алексею!
- ННаталия2 сентября 2025Очень красивая экскурсия. Отличный гид. Учитывает все пожелания. Всё прошло комфортно, весело, непринужденно. Однозначно рекомендую.
- ГГалина27 августа 2025Замечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о Черногории, любит ее историю и
- ЕЕлена25 августа 2025У нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказать.
Экскурсия была очень интересная и
- ООлег20 августа 2025Понравилось организация экскурсии и индивидуальный подход.
- ММакс14 августа 2025Прекрасная экскурсия в южные города Бар и Улцинь, заметно отличающиеся от Будвы. Михаил показал нам, какой разносторонней может быть Черногория. К повествованию и вождению никаких нареканий нет - всё прошло на высшем уровне.
- AAlena7 августа 2025Не смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам было очень комфортно и интересно.
- ААнна27 июля 2025Отличная и вдохновляющая экскурсия! Гид Йова нам очень понравился! Вдохновляще и очень интересно рассказывал! К тому же маршрут составлен прекрасно с учётом всех предпочтений! Благодаря Йове, за один день мы успели очень многое увидеть и влюбились в страну!)
- ЕЕлена26 июля 2025Все прошло на одном дыхании!!! Хороший автомобиль, прекрасный гид Станис. В Перасте была индивидуальная лодка Луна2. Времени достаточно. Все было красиво и интересно
- ЮЮлия24 июля 2025Экскурсия очень понравилась, гид хороший, внимательный, выполняет свою работу на отлично.
Мы остались очень довольны, с радостью буду советовать гида Йову.
- ЮЮлия20 июля 2025Хотелось бы сказать огромное спасибо за нашу экскурсию! Йово большой молодец! Очень интересный рассказчик,экскурсовод и человек! Нашей семье было очень приятно изучить и осмотреть города вместе с ним! Время пролетело незаметно!
