Уникальный опыт – экскурсии в Будве

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Будве на русском языке, цены от €190, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
На машине
5.5 часов
24 отзыва
Водная прогулка
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
€195 за всё до 6 чел.
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
На машине
7 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры
Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€232 за всё до 3 чел.
Красота и сердце Монтенегро
На машине
4.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
На машине
7 часов
-
20%
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€296€370 за всё до 4 чел.
Фотосессия в летящем платье в Черногории
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотосессия в летящем платье
Погрузись в атмосферу Черногории с фотосессией в летящем платье. Выбери локацию и получи незабываемые кадры на фоне морских пейзажей
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€190 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    14 октября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Бронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, так и подачей, гид Jovo
    читать дальше

    проявил себя как настоящий профессионал, знаток не только своей страны, но и мировой обстановки в целом, интересный рассказчик и тонкий и умный собеседник, знающий и любящий свою работу. Благодаря Jovo мы узнали много нового, полезного и интересного, так что захотелось вновь приехать в Черногорию и насладиться ее красотой, природой и людьми.

  • Е
    Ева
    4 октября 2025
    Красота и сердце Монтенегро
    Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!
    Неповторимые пейзажи, потрясающие виды!
    Впечатлений масса!
    Светлана- интересный рассказчик, супер-водитель по бесконечному серпантину дорог. Заботливый человек: куртки, зонты, пледы- все для туристов.
    Однозначно рекомендуем!
  • И
    Ирина
    3 октября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Прекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомства с архитектурой, природой, историей этой удивительной страны.
  • Н
    Никита
    29 сентября 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Экскурсию проводил Станис и ему большой респект) 🤝 Ну очень душевный, весёлый, разносторонний человек, рассказал всё интересно, пофоткал - нам понравилось. На устричной ферме брали домашнее вино - не пожалели, очень хорошее, оно белое
  • Е
    Елена
    24 сентября 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Замечательная легкая прогулка по историческим городкам Котор и Пераст с посещением Острова Богородица на Рифе с позитивным, внимательным, пунктуальным, юморным экскурсоводом Стасом!!! Узнали много интересного о жизни в Черногории и самих черногорцах!!
  • А
    Андрей
    17 сентября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Отличный гид и прекрасный человек с отличными знаниями, не тревиальным мышлением и хорошим жизненным опытом!
  • T
    Tariel
    15 сентября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!
  • В
    Василиса
    14 сентября 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Экскурсия нам очень понравились! Было интересно, познавательно, весело и вкусно) Стас в начале экскурсии подстроил маршрут под нас, что было
    читать дальше

    довольно удобно. После нескольких остановок на красивый вид, мы отправились в Пераст и влюбились в этот маленький городок. Затем мы заехали на устричную ферму, где искупались, и поехали в Котор. Стас везде нас по фотографировал (хотя мы даже не просили, что было очень приятно). Ответил на все наши вопросы, а их точно было много!!! Точно рекомендуем эту экскурсию☺️

  • А
    Александр
    5 сентября 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Интересный рассказчик. Узнали много нового. Хорошая организация. Спасибо,
  • Н
    Наталия
    4 сентября 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Благодаря Алексею мы посетили интересные места. Экскурсия прошла комфортно и познавательно! Спасибо Алексею!
  • Н
    Наталия
    2 сентября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Очень красивая экскурсия. Отличный гид. Учитывает все пожелания. Всё прошло комфортно, весело, непринужденно. Однозначно рекомендую.
  • Г
    Галина
    27 августа 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Замечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о Черногории, любит ее историю и
    читать дальше

    увлекательно об этом рассказывает. Мы посетили красивейшие места Черногории, много узнали интересного о стране и ее жителях, побывали на устричной ферме и поели местных деликатесов. Очень рекомендую. И еще было здорово искупаться на ферме среди плантаций с устрицами и мидиями. Экскурсия получилась очень душевной. Рекомендую всем, кто будет в Черногории. Спасибо Станису!

  • Е
    Елена
    25 августа 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    У нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказать.
    Экскурсия была очень интересная и
    читать дальше

    мы получили много информации и положительных эмоций. Все было хорошо организовано. Накануне Стас с нами связался и мы обо всем договорились. Немного изменили маршрут по нашему желанию. Все очень понравилось.

  • О
    Олег
    20 августа 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Понравилось организация экскурсии и индивидуальный подход.
  • М
    Макс
    14 августа 2025
    Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
    Прекрасная экскурсия в южные города Бар и Улцинь, заметно отличающиеся от Будвы. Михаил показал нам, какой разносторонней может быть Черногория. К повествованию и вождению никаких нареканий нет - всё прошло на высшем уровне.
  • A
    Alena
    7 августа 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Не смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам было очень комфортно и интересно.
    читать дальше

    Мы целый день смеялись, путешествуя по красивейшим городам побережья Черногории. Гид нашел подход и ко взрослым и к детям. Однозначно рекомендую данного организатора!

  • А
    Анна
    27 июля 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Отличная и вдохновляющая экскурсия! Гид Йова нам очень понравился! Вдохновляще и очень интересно рассказывал! К тому же маршрут составлен прекрасно с учётом всех предпочтений! Благодаря Йове, за один день мы успели очень многое увидеть и влюбились в страну!)
  • Е
    Елена
    26 июля 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Все прошло на одном дыхании!!! Хороший автомобиль, прекрасный гид Станис. В Перасте была индивидуальная лодка Луна2. Времени достаточно. Все было красиво и интересно
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Экскурсия очень понравилась, гид хороший, внимательный, выполняет свою работу на отлично.
    Мы остались очень довольны, с радостью буду советовать гида Йову.
  • Ю
    Юлия
    20 июля 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Хотелось бы сказать огромное спасибо за нашу экскурсию! Йово большой молодец! Очень интересный рассказчик,экскурсовод и человек! Нашей семье было очень приятно изучить и осмотреть города вместе с ним! Время пролетело незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
  2. Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
  3. Красота и сердце Монтенегро
  4. 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
  5. Фотосессия в летящем платье в Черногории
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Пивское озеро
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Каньон реки Тара
  7. Дурмитор
  8. Старый город
  9. Негуши
  10. Которская бухта
Сколько стоит экскурсия по Будве в декабре 2025
Сейчас в Будве в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 190 до 296 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 100 ⭐ отзывов, цены от €190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль