по запросу

Устричная ферма в Хорватии

Экскурсия на устричную плантацию

Экскурсия на устричную плантацию.

«Kamenica» — на хорватском значит «устрица».

Весь обеспеченный мир, понимающий толк в хорошей еде, употребляет их круглогодично.

Наиболее вкусными устрицы будут в охлажденном виде (поэтому их рекомендуется подавать на льду) и политые лимонным соком.

Конечно же, разговор идет только о свежих, практически еще живых устрицах.

Это не мешает местным жителям с огромным удовольствием употреблять устриц безо льда и лимона с хорошим домашним красным вином и хлебом.
Устричная ферма в Хорватии
Устричная ферма в Хорватии
Устричная ферма в Хорватии
Устричная ферма в Хорватии
Устричная ферма в Хорватии
Устричная ферма в Хорватии
Круглогодичное гастрономическое удовольствие
Существует ошибочное мнение, что устрицы не едят летом. Якобы с мая по август они не пригодны для употребления (правило месяцев, в которых нет буквы «Р»). У этого заблуждения есть историческая подоплека. Когда-то, с целью сохранения поголовья устриц, в период их размножения (с мая по август) было запрещено употребление устриц в пищу. В дальнейшем запреты сняли, а правило стало мифом. Но, как считают специалисты, все-таки самыми вкусными устрицы бывают в марте. Хотя это не значит, что в остальное время они несъедобны или невкусны.

Что вас ожидает:

  • Начало в 8 часов утра. Вас забирают в окрестностях Будвы и ориентировочно через 3 часа, по живописной дороге привезут на устричную ферму. На небольшом катере Вы посетите плантацию устриц, где Вам расскажут и покажут, как выращиваются устрицы и мидии, а также ответят на Ваши вопросы. После мы предложим Вам купание в заливе и завтрак на живописном острове, в завтрак включено (из расчета на одного человека): 5–6 свежевыловленных устриц, открываемых у вас на глазах и поданных на льду с соком лимонов, 1 кг мидий приготовленных на углях, бокал красного домашнего вина, домашняя ракия (на выбор), домашний хлеб, лимоны.
  • В завершении экскурсии возможно еще одно эксклюзивное развлечение посещение вечернего Дубровника без гида. Также возможен обед (оплачивается самостоятельно) в замечательном местном ресторане «Bahus».

Важная информация:

  • Необходима Хорватская, Болгарская, Румынская или Шенгенская виза. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Группа до 4-х человек
€500

Ответы на вопросы

Что входит
  • автотранспорт
  • услуги гида
  • обед на ферме
Что не входит
  • обед в национальном ресторане
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По запросу

Олег Б.
Олег Б.
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