по запросу

Круглогодичное гастрономическое удовольствие

Существует ошибочное мнение, что устрицы не едят летом. Якобы с мая по август они не пригодны для употребления (правило месяцев, в которых нет буквы «Р»). У этого заблуждения есть историческая подоплека. Когда-то, с целью сохранения поголовья устриц, в период их размножения (с мая по август) было запрещено употребление устриц в пищу. В дальнейшем запреты сняли, а правило стало мифом. Но, как считают специалисты, все-таки самыми вкусными устрицы бывают в марте. Хотя это не значит, что в остальное время они несъедобны или невкусны.

Что вас ожидает:

Начало в 8 часов утра. Вас забирают в окрестностях Будвы и ориентировочно через 3 часа, по живописной дороге привезут на устричную ферму. На небольшом катере Вы посетите плантацию устриц, где Вам расскажут и покажут, как выращиваются устрицы и мидии, а также ответят на Ваши вопросы. После мы предложим Вам купание в заливе и завтрак на живописном острове, в завтрак включено (из расчета на одного человека): 5–6 свежевыловленных устриц, открываемых у вас на глазах и поданных на льду с соком лимонов, 1 кг мидий приготовленных на углях, бокал красного домашнего вина, домашняя ракия (на выбор), домашний хлеб, лимоны.

В завершении экскурсии возможно еще одно эксклюзивное развлечение посещение вечернего Дубровника без гида. Также возможен обед (оплачивается самостоятельно) в замечательном местном ресторане «Bahus».

Важная информация: