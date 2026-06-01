Найдено 3 экскурсии в категории « На ферму » в Будве на русском языке, цены от €199. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

1 чел. По популярности На лодке 7 часов Индивидуальная до 6 чел. Боко-Которская бухта, устричная ферма и вечерняя прогулка на лодке Начало: Будва «Устричная ферма и обед Следующая остановка — устричная ферма, где вас ждёт знакомство с традициями выращивания морепродуктов» €199 за всё до 6 чел. 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Бока-Которская бухта и устричная ферма - вкус Адриатики Начало: Будва «Устричная ферма — место, где выращивают устрицы и мидии» €260 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Боко-которская бухта - с посещением устричной фермы (из Будвы) Побывать в Которе и Перасте, посетить рукотворный остров и попробовать устриц прямо у моря Начало: От вашего отеля «Мы посетим старинный Пераст и средневековый Котор, побываем на знаменитом острове Богородица на Рифе и заглянем на устричную ферму, чтобы попробовать свежайшие морепродукты с видом на Адриатику» €250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Будвы

Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на ферму, цены от €199. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август