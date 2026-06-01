Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которская бухта, устричная ферма и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Будва
«Устричная ферма и обед Следующая остановка — устричная ферма, где вас ждёт знакомство с традициями выращивания морепродуктов»
€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бока-Которская бухта и устричная ферма - вкус Адриатики
Начало: Будва
«Устричная ферма — место, где выращивают устрицы и мидии»
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Боко-которская бухта - с посещением устричной фермы (из Будвы)
Побывать в Которе и Перасте, посетить рукотворный остров и попробовать устриц прямо у моря
Начало: От вашего отеля
«Мы посетим старинный Пераст и средневековый Котор, побываем на знаменитом острове Богородица на Рифе и заглянем на устричную ферму, чтобы попробовать свежайшие морепродукты с видом на Адриатику»
20 июн в 08:00
25 июн в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
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