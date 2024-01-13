Экскурсии в Бар из Будвы

Найдено 4 экскурсии в категории «Бар» в Будве на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будва. Очарование Старого града
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
74 отзыва
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
65 за всё до 7 чел.
Открыть южное побережье Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Южные контрасты Бара и Улцинь из Будвы
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Бар и Улцинь, насладитесь красотой черногорского побережья
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
170 за всё до 7 чел.
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры
Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
199 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    13 января 2024
    Будва. Очарование Старого града
    В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
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    городу - идеально. Единственный минус временные рамки, экскурсия короткая и не успеете зайти куда-либо, например в цидатель, которую однозначно стоит посетить.

  • Е
    Екатерина
    23 октября 2023
    Открыть южное побережье Черногории
    Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии заболела, и Алексей пошёл
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    навстречу, немного сдвинул дату экскурсии и проводил её в моём темпе, учитывая все пожелания. Также он рассказал много информации о истории Черногории, местах, которые проезжаем и видим. К тому же мне очень понравилось, что я смогла провести достаточно времени на Великой Пляже и меня никто не торопил. Советую эту экскурсию и гида, ещё раз спасибо ему! P.a. Она особенно подойдёт для людей, которые хотят с комфортом посетить новые места.

  • Е
    Евгения
    23 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
  • С
    Семён
    28 августа 2023
    Открыть южное побережье Черногории
    Остались исключительно положительные эмоции и масса красивых картинок! Очень рекомендую Алексея, как интересного рассказчика, прекрасного водителя и просто приятного человека, который со всей ответственностью и душой относится к своему делу!
  • М
    Михаил
    7 июля 2023
    Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
    С Михаилом было очень интересно, так как он много лет живёт в Черногории и знает все тонкости этой страны. Информации
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    даёт не как на экскурсиях от туроператора, а дозированно, без длинных историй и подводок к сути. Нам это понравилось, так как в таком подходе гораздо больше информации откладывается и запоминается.

  • А
    Алина
    22 сентября 2021
    Южные контрасты: Бар и Улцинь
    Старый Бар-колоритное место. Побродили по руинам под интересный рассказ экскурсовода. Попробовали гранатовое пиво, предлагаемое только здесь. Посмотрели на древнюю оливу
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    в окрестностях Бара, которой более 2000 лет. Пообедали в ресторанчике королевского парка, где растёт пробковый дуб. Погуляли по набережной и полюбовались кораблями, стоящими в порту Бара. По дороге в Ульцинь посетили смотровую полощадку с красивой бухтой и оливковой рощей. Наслаждались великолепными видами и увлекательными историями Вадима. Старый город Ульцинь -очень атмосферное местечко. Он жилой, с отелями, уютными кафешками, где можно выпить кофе и сделать красивые фото. Легенда о пребывании в Ульцинь Сервантеса в качестве пленного раба и его любви к прекрасной местной жительнице, придаёт этому месту романтики, несмотря на то, что это была Адриатическая «Тортуга»(центр пиратства и работорговли). Далее мы отправились ещё южнее Ульцинь, к реке Бояна. Где смешиваются воды реки и моря. Посмотрели «город на воде», расположенный вдоль реки, как устроен рыбный промысел местных жителей. На обратном пути заехали на «Велику Пляжу». Прошлись по побережью, можно было искупаться. Экскурсия приятная, гид квалифицированный. До этого посещали Острог с другим гидом и были очень расстроены, его тремя предложениями по такому интересному объекту. Вадим отличный рассказчик и специалист. Рекомендую.

  • Е
    Елена
    5 июня 2021
    Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
    Михаил, спасибо Вам огромное за знакомство с Черногорией. Экскурсию с объемными впечатлениям и видовым красочным картинами! С Вами очень интересно! Очень у Вас разносторонние знания. Снимаю шляпу! Низкий поклон! С уважением, мы (Константин, Александр, Елена и Богдан)
  • Ю
    Юрий
    6 сентября 2019
    Открыть южное побережье Черногории
    Отличная познавательная экскурсия. Алексей - отличный гид. Все очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2018
    Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
    Хорошая экскурсия. Благодарность Михаилу за интересный рассказ. Рекомендую тем, кто хочет увидеть страну с разных сторон. Старый Бар душевный

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Бар»

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Какие места ещё посмотреть в Будве
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  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Бар" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 250. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Бар», 84 ⭐ отзыва, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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