1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
€65 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Южные контрасты Бара и Улцинь из Будвы
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Бар и Улцинь, насладитесь красотой черногорского побережья
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры
Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр13 января 2024В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
- ЕЕкатерина23 октября 2023Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии заболела, и Алексей пошёл
- ЕЕвгения23 сентября 2023Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена5 сентября 2023Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
- ССемён28 августа 2023Остались исключительно положительные эмоции и масса красивых картинок! Очень рекомендую Алексея, как интересного рассказчика, прекрасного водителя и просто приятного человека, который со всей ответственностью и душой относится к своему делу!
- ММихаил7 июля 2023С Михаилом было очень интересно, так как он много лет живёт в Черногории и знает все тонкости этой страны. Информации
- ААлина22 сентября 2021Старый Бар-колоритное место. Побродили по руинам под интересный рассказ экскурсовода. Попробовали гранатовое пиво, предлагаемое только здесь. Посмотрели на древнюю оливу
- ЕЕлена5 июня 2021Михаил, спасибо Вам огромное за знакомство с Черногорией. Экскурсию с объемными впечатлениям и видовым красочным картинами! С Вами очень интересно! Очень у Вас разносторонние знания. Снимаю шляпу! Низкий поклон! С уважением, мы (Константин, Александр, Елена и Богдан)
- ЮЮрий6 сентября 2019Отличная познавательная экскурсия. Алексей - отличный гид. Все очень понравилось
- ТТатьяна1 сентября 2018Хорошая экскурсия. Благодарность Михаилу за интересный рассказ. Рекомендую тем, кто хочет увидеть страну с разных сторон. Старый Бар душевный
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Бар»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Бар" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 250. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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