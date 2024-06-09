Отправиться на поиски артефактов и архитектурных деталей с кандидатом наук
Мы прогуляемся по закоулкам Старого города и раскроем его секреты.
Что это за место — венецианское, турецкое или австрийское? Зачем построили крепость на неприступной скале? Какие дома хранят память о землетрясении? Вы побываете на обзорных площадках с великолепным видом на Которский залив и пройдёте по уютным улочкам-лестницам в поисках ответов на эти вопросы.
Памятник Рудольфу Каружичу — городскому чудаку и трубочисту. Я расскажу, как Каружич стал героем городских анекдотов и почему поставили памятник человеку, который сотрудничал с фашистами.
Австрийская могила и камень от австрийской казармы — следы Австро-Венгрии в городском парке. Рядом — католическая церковь и старинный османский дом. Вы узнаете, как в Херцег-Нови сплелись истории разных империй.
Здание почты и городской администрации. Вы разберётесь, чем югославский модернизм похож на советский и как архитекторы защищали постройку от солнца.
Дом-музей писателя Иво Андрича. Я расскажу, какой знаменитый роман написал единственный югославский нобелевский лауреат. А ещё — сколько лет Андрич прожил в Херцег-Нови и почему навсегда уехал из него.
Собор и колокольня Святого Иеронима. Вы выясните, как в город пришли венецианцы и в кого стреляли пушки русских кораблей.
И это лишь малая часть того, что вы увидите и о чём мы будем говорить!
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
Протяжённость пути — около 2 км. Мы будем подниматься по нескольким несложным лестницам и делать остановки для отдыха
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Херцеге-Нови
Я путешествую по миру, сейчас живу в Черногории. Профессиональный журналист, преподаватель университета, кандидат политических наук. Во время прогулки мы найдём артефакты, разгадаем эпоху, намёк архитектора и древний орнамент. Херцег-Нови — читать дальше
идеальное место, чтобы понять, как человек противостоит империи и как империя переживает творение художника, будь то дом писателя Андрича или венецианское окно. Надо лишь обращать внимание на детали. Пойдёмте обращать внимание вместе!