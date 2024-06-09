Мы прогуляемся по закоулкам Старого города и раскроем его секреты. Что это за место — венецианское, турецкое или австрийское? Зачем построили крепость на неприступной скале? Какие дома хранят память о землетрясении? Вы побываете на обзорных площадках с великолепным видом на Которский залив и пройдёте по уютным улочкам-лестницам в поисках ответов на эти вопросы.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Памятник Рудольфу Каружичу — городскому чудаку и трубочисту. Я расскажу, как Каружич стал героем городских анекдотов и почему поставили памятник человеку, который сотрудничал с фашистами.

Австрийская могила и камень от австрийской казармы — следы Австро-Венгрии в городском парке. Рядом — католическая церковь и старинный османский дом. Вы узнаете, как в Херцег-Нови сплелись истории разных империй.

Здание почты и городской администрации. Вы разберётесь, чем югославский модернизм похож на советский и как архитекторы защищали постройку от солнца.

Дом-музей писателя Иво Андрича. Я расскажу, какой знаменитый роман написал единственный югославский нобелевский лауреат. А ещё — сколько лет Андрич прожил в Херцег-Нови и почему навсегда уехал из него.

Собор и колокольня Святого Иеронима. Вы выясните, как в город пришли венецианцы и в кого стреляли пушки русских кораблей.

И это лишь малая часть того, что вы увидите и о чём мы будем говорить!

Организационные детали