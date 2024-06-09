Историческая прогулка по Херцег-Нови

Отправиться на поиски артефактов и архитектурных деталей с кандидатом наук
Мы прогуляемся по закоулкам Старого города и раскроем его секреты.

Что это за место — венецианское, турецкое или австрийское? Зачем построили крепость на неприступной скале? Какие дома хранят память о землетрясении? Вы побываете на обзорных площадках с великолепным видом на Которский залив и пройдёте по уютным улочкам-лестницам в поисках ответов на эти вопросы.
Историческая прогулка по Херцег-Нови
Историческая прогулка по Херцег-Нови
Историческая прогулка по Херцег-Нови
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Памятник Рудольфу Каружичу — городскому чудаку и трубочисту. Я расскажу, как Каружич стал героем городских анекдотов и почему поставили памятник человеку, который сотрудничал с фашистами.

Австрийская могила и камень от австрийской казармы — следы Австро-Венгрии в городском парке. Рядом — католическая церковь и старинный османский дом. Вы узнаете, как в Херцег-Нови сплелись истории разных империй.

Здание почты и городской администрации. Вы разберётесь, чем югославский модернизм похож на советский и как архитекторы защищали постройку от солнца.

Дом-музей писателя Иво Андрича. Я расскажу, какой знаменитый роман написал единственный югославский нобелевский лауреат. А ещё — сколько лет Андрич прожил в Херцег-Нови и почему навсегда уехал из него.

Собор и колокольня Святого Иеронима. Вы выясните, как в город пришли венецианцы и в кого стреляли пушки русских кораблей.

И это лишь малая часть того, что вы увидите и о чём мы будем говорить!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
  • Протяжённость пути — около 2 км. Мы будем подниматься по нескольким несложным лестницам и делать остановки для отдыха

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Херцег-Нови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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