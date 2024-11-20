Необычные экскурсии по Котору

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Которе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
На машине
На катере
8 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
На яхте - вдоль Котора, Пераста и Прчани
На яхте
3 часа
Водная прогулка
На яхте - вдоль Котора, Пераста и Прчани
Исследовать самый южный фьорд Европы, полюбоваться видами и услышать истории из прошлого
Начало: В Марине Прчани
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Вас ждёт путешествие по Котору, где средневековые улочки и древние истории оживают на каждом шагу. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Начало: У Морских ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
€90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    20 ноября 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Шикарная прогулка!! И прекрасные впечатления! Были с мужем 06.11 на экскурсии. Нашим гидом был Иван, рассказывал много информации о Черногории!
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    Человек влюбленный в свою страну. Поездка нам очень понравилась! Посмотрели самые популярные места, которые можно посетить за один день. Шикарные виды, которые невозможно передать ни одной камерой! Отлично отработанный маршрут, необходимая информация от гида и дополнительные остановки в "секретных" местах. Потрясающие виды Которской бухты и Скадарского озера,просто незабываемы. Очень приятно и познавательно было слушать и общаться с нашим гидом Иваном, остались только приятные впечатления! Было не скучно, понятно, интересно и не утомительно! Иван очень тактичный, знающий материал, обладающий приятным грамотным языком. С радостью порекомендую Ивана как прекрасного гида. Отдельное спасибо за помощь,ценные советы в проведении нашего отдыха!

  • М
    Милана
    3 октября 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Иван отличный экскурсовод. Рекомендую
  • М
    Михаил
    11 сентября 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Необычные»

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  1. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
  2. На яхте - вдоль Котора, Пераста и Прчани
  3. Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Сколько стоит экскурсия по Котору в марте 2025
Сейчас в Которе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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