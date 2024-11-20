Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
На яхте - вдоль Котора, Пераста и Прчани
Исследовать самый южный фьорд Европы, полюбоваться видами и услышать истории из прошлого
Начало: В Марине Прчани
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Вас ждёт путешествие по Котору, где средневековые улочки и древние истории оживают на каждом шагу. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Начало: У Морских ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина20 ноября 2024Шикарная прогулка!! И прекрасные впечатления! Были с мужем 06.11 на экскурсии. Нашим гидом был Иван, рассказывал много информации о Черногории!
- ММилана3 октября 2024Иван отличный экскурсовод. Рекомендую
- ММихаил11 сентября 2024Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Котору в марте 2025
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