1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Средневековый Котор глазами местного жителя
Поплутать по очаровательным улочкам и открыть историю древнего города
Начало: У Морских ворот Котора
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
€85 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
«Вы познакомитесь с историей возникновения острова и храма на нем»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Котор
Погулять по идиллическому средневековому городу и прикоснуться к его многовековому прошлому
Начало: у Морских ворот
«Я покажу вам главные достопримечательности города и расскажу, как местные жители веками отважно боролись с морской стихией, чумой и иноземцами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€70 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AArie30 мая 2024Мы провели прекрасную экскурсию с гидом Ольгой в Которе! Она обладает глубокими знаниями истории и культуры этого удивительного города, что
- ААнастасия12 ноября 2023Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
- ЕЕлена6 ноября 2023У нас был запрос на неутомительную ознакомительную прогулку. Экскурсовод поняла это даже без предварительного обсуждения, просто по факту наличия разновозрастных
- ООксана9 сентября 2023Экскурсия была очень увлекательная, благодарим Ольгу за интересные истории, ее слушать одно удовольствие. Узнали много новых исторических фактов. Также Ольга порекомендовала несколько ресторанов, один из которых мы посетили и остались очень довольны.
- ИИрина23 августа 2023Спасибо за проведенную экскурсию! Ольга рассказала действительно интересные истории, которые не найдешь в путеводителях) Рекомендую!
- MMihail29 июля 2023Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.
- ССергей1 июля 2023До встречи с Ольгой все организационные вопросы по месту встречи и времени были быстро и легко решены, поэтому время экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Котору в июне 2024
Сейчас в Которе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 210. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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