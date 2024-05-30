Обзорные и познавательные экскурсии Котора

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Которе на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековый Котор глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Средневековый Котор глазами местного жителя
Поплутать по очаровательным улочкам и открыть историю древнего города
Начало: У Морских ворот Котора
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
85 за всё до 8 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
24 отзыва
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
«Вы познакомитесь с историей возникновения острова и храма на нем»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Котор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Котор
Погулять по идиллическому средневековому городу и прикоснуться к его многовековому прошлому
Начало: у Морских ворот
«Я покажу вам главные достопримечательности города и расскажу, как местные жители веками отважно боролись с морской стихией, чумой и иноземцами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Arie
    30 мая 2024
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Мы провели прекрасную экскурсию с гидом Ольгой в Которе! Она обладает глубокими знаниями истории и культуры этого удивительного города, что
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    сделало наше путешествие поистине незабываемым. Ольга с легкостью рассказывала о достопримечательностях города, делилась увлекательными фактами и историческими сведениями, делая нашу экскурсию увлекательной и запоминающейся. Ее дружелюбное отношение и профессионализм сделали наше путешествие комфортным и интересным. Благодаря Ольге мы узнали много нового о Которе и остались в восторге от ее экскурсии. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу этого прекрасного города, отправиться в экскурсию с Ольгой!

  • А
    Анастасия
    12 ноября 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    У нас был запрос на неутомительную ознакомительную прогулку. Экскурсовод поняла это даже без предварительного обсуждения, просто по факту наличия разновозрастных
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    детей:) Замечательная Ольга провела нас по Котору таким маршрутом, чтобы захватить самые знаковые места, но в то же время, чтобы рассказ был неутомительным и интересным. Ольга посоветовала нам, что еще нам может быть интересно посетить с детьми и без детей. А еще и посоветовала книжку для младшего ребенка с легендами древнего Котора.

  • О
    Оксана
    9 сентября 2023
    Знакомьтесь, Котор
    Экскурсия была очень увлекательная, благодарим Ольгу за интересные истории, ее слушать одно удовольствие. Узнали много новых исторических фактов. Также Ольга порекомендовала несколько ресторанов, один из которых мы посетили и остались очень довольны.
  • И
    Ирина
    23 августа 2023
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Спасибо за проведенную экскурсию! Ольга рассказала действительно интересные истории, которые не найдешь в путеводителях) Рекомендую!
  • M
    Mihail
    29 июля 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.
  • С
    Сергей
    1 июля 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    До встречи с Ольгой все организационные вопросы по месту встречи и времени были быстро и легко решены, поэтому время экскурсии
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    пролетело быстро. Ольга прекрасный экскурсовод! Материалом владеет профессионально, не грузит мало значимой информацией, легко подстраивается под желания экскурсантов. После окончания основной части экскурсии Ольга привезла нас в замечательный рыбный ресторан со свежайшими морепродуктами и домашним вином. День, проведенный в Которе и Перасте, был просто замечательным. Однозначно рекомендую экскурсии с Ольгой!

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Котору в июне 2024
Сейчас в Которе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 210. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Изучение достопримечательностей города Котора нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Которе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке
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