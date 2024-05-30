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детей:) Замечательная Ольга провела нас по Котору таким маршрутом, чтобы захватить самые знаковые места, но в то же время, чтобы рассказ был неутомительным и интересным. Ольга посоветовала нам, что еще нам может быть интересно посетить с детьми и без детей. А еще и посоветовала книжку для младшего ребенка с легендами древнего Котора.