Черногория славится своими природными красотами, и север страны - это настоящая жемчужина.
В рамках экскурсии вы увидите каньон реки Пива с его изумрудной водой, суровые горы и прорубленные в них тоннели.
Также
В рамках экскурсии вы увидите каньон реки Пива с его изумрудной водой, суровые горы и прорубленные в них тоннели.
Также
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные каньоны и горы
- 🌊 Изумрудные озера
- 🚗 Индивидуальный подход
- 📚 Интересные факты и истории
- 🏞 Захватывающие панорамные виды
Что можно увидеть
- Каньон реки Пива
- Мост Джурджевича
- Каньон реки Тары
- Чёрное озеро
- Боботов Кук
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Каньон реки Пива с ее невероятным изумрудным цветом.
- Суровые горы и прорубленные в них тоннели.
- Дорогу, которая функционирует только летом.
- Панорамные площадки, от вида с которых захватывает дух.
- Впечатляющий мост Джурджевича и каньон реки Тары.
- Кристально чистое Чёрное озеро и самую высокую вершину Черногории Боботов Кук.
Вы узнаете
- Как появилось Пивское водохранилище.
- Какие традиции характерны для северной, континентальной Черногории.
- Зачем в долинах выложены «магические круги».
- Как формировался горный рельеф.
- Что скрывается за тайной моста Джурджевича.
- Что на самом деле означает название города Жабляк.
Организационные детали
- Мы можем начать экскурсию из любого города в Черногории. Стоимость уточняйте.
- Стоимость указана за экскурсию на легковом автомобиле.
- Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек, условия уточняйте в личной переписке.
- Дополнительно оплачивается входные билеты в национальный парк Ловчен — 3 евро с человека, проход к Черному озеру — 5 евро, парковка у Черного озера — 3 евро в час.
- Если вы хотите пообедать, мы можем остановиться в ресторане. Не забудьте пригласить гида, он тоже человек 😉.
- Время обеда включается в общее время экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Которе
Провели экскурсии для 45 туристов
Приветствием вас в Черногории! Я гид и организатор прогулок, экскурсий и экспедиций по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно сказать,Задать вопрос
Входит в следующие категории Котора
Похожие экскурсии из Котора
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€85 за всё до 8 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
17 авг в 09:00
20 авг в 09:30
€230 за всё до 4 чел.