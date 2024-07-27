Из Котора - к сердцу северных гор

Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
Черногория славится своими природными красотами, и север страны - это настоящая жемчужина.

В рамках экскурсии вы увидите каньон реки Пива с его изумрудной водой, суровые горы и прорубленные в них тоннели.

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вас ждут панорамные площадки с захватывающими видами, впечатляющий мост Джурджевича и каньон реки Тары. Вы узнаете о Пивском водохранилище, традициях северной Черногории и тайнах моста Джурджевича. Экскурсия начинается из любого города Черногории, стоимость указана за легковой автомобиль. Дополнительно оплачиваются входные билеты в национальные парки и парковка

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Величественные каньоны и горы
  2. 🌊 Изумрудные озера
  3. 🚗 Индивидуальный подход
  4. 📚 Интересные факты и истории
  5. 🏞 Захватывающие панорамные виды
Из Котора - к сердцу северных гор
Из Котора - к сердцу северных гор
Из Котора - к сердцу северных гор

Что можно увидеть

  • Каньон реки Пива
  • Мост Джурджевича
  • Каньон реки Тары
  • Чёрное озеро
  • Боботов Кук

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Каньон реки Пива с ее невероятным изумрудным цветом.
  • Суровые горы и прорубленные в них тоннели.
  • Дорогу, которая функционирует только летом.
  • Панорамные площадки, от вида с которых захватывает дух.
  • Впечатляющий мост Джурджевича и каньон реки Тары.
  • Кристально чистое Чёрное озеро и самую высокую вершину Черногории Боботов Кук.

Вы узнаете

  • Как появилось Пивское водохранилище.
  • Какие традиции характерны для северной, континентальной Черногории.
  • Зачем в долинах выложены «магические круги».
  • Как формировался горный рельеф.
  • Что скрывается за тайной моста Джурджевича.
  • Что на самом деле означает название города Жабляк.

Организационные детали

  • Мы можем начать экскурсию из любого города в Черногории. Стоимость уточняйте.
  • Стоимость указана за экскурсию на легковом автомобиле.
  • Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек, условия уточняйте в личной переписке.
  • Дополнительно оплачивается входные билеты в национальный парк Ловчен — 3 евро с человека, проход к Черному озеру — 5 евро, парковка у Черного озера — 3 евро в час.
  • Если вы хотите пообедать, мы можем остановиться в ресторане. Не забудьте пригласить гида, он тоже человек 😉.
  • Время обеда включается в общее время экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Котора

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь день

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