Котор, Пераст и бухта на ладошке

Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть панораму бухты со священной горы
Бока — это колоритные прибрежные города, лабиринты старинных улочек, древние соборы и палаты венецианской знати.

Вы прогуляетесь по Перасту и Котору, по серпантину доберётесь до смотровых площадок на склоне горы Ловчен, откуда открываются захватывающие виды.

Вы увидите весь Боко-Которский залив — кажется, только руку протянуть — и он окажется у вас на ладошке!
Описание экскурсии

Старинный Пераст, остров Госпа-од-Шкрпьела и древний Котор

Невероятные рельефы, рыбацкие деревушки и огромные лайнеры — вот что отличает самый южный фьорд Европы. Вы отправитесь в миниатюрный Пераст, который выглядит как декорация для фильма. Я расскажу, как это место связано с гардемаринами и историей российского флота.

Потом на лодочке мы доберёмся до легендарного острова Госпа-од-Шкрпьела. Зайдём в самую необычную церковь Богоматери и вдохновимся благодатью.

Посетим Котор, который находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ради него в Боку заходят огромные круизные суда. Здесь хочется прикасаться к древним стенам и слушать их вибрации, потягивать кувану кафу (кофе из турки) на крохотной площади и рассматривать город с лестницы, ведущей к крепости Сан-Джованни.

Гора Ловчен

Не спеша проедем по серпантину на склоне горы Ловчен. Остановимся на смотровой площадке и полюбуемся панорамой залива. Сама гора — священное место для каждого черногорца. На её макушке находится величественный мавзолей самого знаменитого из Негушей — Петра II Петровича.

В пик сезона на серпантине бывают заторы из автобусов. Тогда рациональнее подняться на смотровую площадку горы Врмац и заодно обследовать старинный форт с одноимённым названием.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: лодка на остров Госпа-од-Шкрпьела в одну сторону — €5 за чел., вход на остров и в церковь — €5 за чел., обед — по желанию
  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Yaris
  • Экскурсия может начинаться из других городов Черногории. Детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 47 туристов
Ваше путешествие заслуживает глубины, которой нет в путеводителях. За годы в туризме я создала сотни маршрутов для тысяч гостей. Мне доверяют профессионалы: я сопровождала в экспедициях фотографа Ханса-Юргена Буркарда, писательницу
Нору Бернстад и других известных гостей. Если мастера смыслов и кадра выбрали меня, значит, ваш отдых в надёжных руках. Я знаю страну от тайных двориков Котора до укромных природных уголков и раскрываю её самобытный характер без поверхностных штампов. Беру на себя организационные заботы: помогу найти лучший ракурс для фото, забронирую столик в аутентичном ресторане, подберу частный катер или семейную винодельню. Тонко чувствую настроение гостей — могу быть вдохновителем ярких открытий или стать ненавязчивым проводником, если захочется тишины и созерцания. От спокойного отдыха до драйва и экстрима — маршрут выстраивается под ваш запрос. Давайте восхищаться Черногорией в вашем ритме!

К
Невероятное путешествие вместе с Ириной! Отмечу организованность и внимание к деталям гида - заранее связалась, уточнила место и время отправления, т. к. погода была переменчива предложила несколько вариантов маршрута. Но самое главное - атмосфера! В непринуждненной беседе узнаешь много интересных, захватывающих и интригующих историй и фактов. День оказался насыщенный и вкусный 😋 Рекомендую на 1000%
Ответ организатора:
Кристиночка, спасибо большое за такие добрые слова! Вы ведь тоже подарали мне теплоту общения и свежий взгляд на вещи. Так
что это взаимный обмен светлыми энергиями 🤗. Я с удовольствием продолжу общение с вами. Не пропадайте! Нам ещё многим предстоит поделиться. А у вас и дальше все будет очень хорошо, я точно знаю ❤️

