Бока — это колоритные прибрежные города, лабиринты старинных улочек, древние соборы и палаты венецианской знати. Вы прогуляетесь по Перасту и Котору, по серпантину доберётесь до смотровых площадок на склоне горы Ловчен, откуда открываются захватывающие виды. Вы увидите весь Боко-Которский залив — кажется, только руку протянуть — и он окажется у вас на ладошке!

Старинный Пераст, остров Госпа-од-Шкрпьела и древний Котор

Невероятные рельефы, рыбацкие деревушки и огромные лайнеры — вот что отличает самый южный фьорд Европы. Вы отправитесь в миниатюрный Пераст, который выглядит как декорация для фильма. Я расскажу, как это место связано с гардемаринами и историей российского флота.

Потом на лодочке мы доберёмся до легендарного острова Госпа-од-Шкрпьела. Зайдём в самую необычную церковь Богоматери и вдохновимся благодатью.

Посетим Котор, который находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ради него в Боку заходят огромные круизные суда. Здесь хочется прикасаться к древним стенам и слушать их вибрации, потягивать кувану кафу (кофе из турки) на крохотной площади и рассматривать город с лестницы, ведущей к крепости Сан-Джованни.

Гора Ловчен

Не спеша проедем по серпантину на склоне горы Ловчен. Остановимся на смотровой площадке и полюбуемся панорамой залива. Сама гора — священное место для каждого черногорца. На её макушке находится величественный мавзолей самого знаменитого из Негушей — Петра II Петровича.

В пик сезона на серпантине бывают заторы из автобусов. Тогда рациональнее подняться на смотровую площадку горы Врмац и заодно обследовать старинный форт с одноимённым названием.

