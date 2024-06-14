Прогуляйтесь по Котору в компании аудиогида на русском языке, исследуя город в своём темпе и наслаждаясь его готическими и ренессансными дворцами, средневековыми каменными домиками и природой.
Маршрут начнется на Оружейной площади,
Маршрут начнется на Оружейной площади,
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Kotor Fortress, Kotor, Montenegro
- Saint Nicholas’ Church, Kotor, Montenegro
Описание аудиогида
Прогуляйтесь по Котору в компании аудиогида на русском языке. Исследуйте город в своем темпе без туристических групп. Котор, возможно, самый красивый город черногорского побережья. Он менее шумный и туристический, чем Будва, здесь гораздо больше старины, меньше отельного лоска, а еще очень, очень много котов! Этот тур подойдет тем, кто планирует провести в Которе несколько часов, увидеть готические и ренессансные дворцы, средневековые каменные домики и посвятить время природе, которая является все же главной достопримечательностью! Мы начнем наш маршрут на Оружейной площади — в самом сердце города. Это хорошее место, чтобы взять чашечку кофе и послушать рассказ о княжеских дворцах и церквях, которые вас окружают. Затем, мы отправимся к церкви Святого Николая и Святого Луки и дойдем до главной жемчужины - собора святого Трифона. Мы поговорим об истории города, о его прошлом и настоящем, неспешно прогуляемся по мощенным улочкам, погладим местных пушистых обитателей и в конце — если у вас останутся силы — преодолеем 1461 ступень, чтобы оказаться у подножья крепости святого Иоанна и увидеть потрясающую панораму на Бока-Которский залив, которые окружают горы. Присоединяетесь к нашему туру, чтобы избежать туристических групп и самостоятельно, но подробно исследовать Котор! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Kotor Fortress, Kotor, Montenegro
- Saint Nicholas’ Church, Kotor, Montenegro
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Билеты в достопримечательности на пути
Где начинаем и завершаем?
Начало: Trg od Oružja
Завершение: Put do Svetog Ivana
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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