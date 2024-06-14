Прогуляйтесь по Котору в компании аудиогида на русском языке. Исследуйте город в своем темпе без туристических групп. Котор, возможно, самый красивый город черногорского побережья. Он менее шумный и туристический, чем Будва, здесь гораздо больше старины, меньше отельного лоска, а еще очень, очень много котов! Этот тур подойдет тем, кто планирует провести в Которе несколько часов, увидеть готические и ренессансные дворцы, средневековые каменные домики и посвятить время природе, которая является все же главной достопримечательностью! Мы начнем наш маршрут на Оружейной площади — в самом сердце города. Это хорошее место, чтобы взять чашечку кофе и послушать рассказ о княжеских дворцах и церквях, которые вас окружают. Затем, мы отправимся к церкви Святого Николая и Святого Луки и дойдем до главной жемчужины - собора святого Трифона. Мы поговорим об истории города, о его прошлом и настоящем, неспешно прогуляемся по мощенным улочкам, погладим местных пушистых обитателей и в конце — если у вас останутся силы — преодолеем 1461 ступень, чтобы оказаться у подножья крепости святого Иоанна и увидеть потрясающую панораму на Бока-Которский залив, которые окружают горы. Присоединяетесь к нашему туру, чтобы избежать туристических групп и самостоятельно, но подробно исследовать Котор! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).